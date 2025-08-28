यूपी में फैलने लगा डोनाल्ड ट्रंप विरोधी प्रदर्शन, कानपुर के बाद वाराणसी में भी पोस्टर जलाए गए

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ के विरोध में व्यापारियों ने नाराजगी जताई है। वाराणसी व्यापार मंडल ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पोस्टर जलाया। इससे पहले विरोध में कानपुर में भी पोस्टर जलाए गए हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ के विरोध में व्यापारियों ने नाराजगी जताई है। वाराणसी व्यापार मंडल ने बुधवार को लहुराबीर चौराहे पर संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पोस्टर जलाया। व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा ने कहा कि विश्व व्यापार संगठन के नियमों का अमेरिका साफ तौर पर उल्लंघन कर रहा है। आम जनता से अपील है कि स्वदेशी अपनाने की जरूरत है। व्यापारियों से अपील है कि स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करें तथा विदेशी सामानों को न खरीदें, न बेचें।

युवा अध्यक्ष संजय गुप्ता ने कहा कि जैसा अमेरिका ने किया है उसी भाषा में भारत को जवाब देना चाहिए। इस दौरान कविंद्र जायसवाल, प्रभाकर सिंह, मनीष गुप्ता, दीप्तिमान देव गुप्ता, संजय गुप्ता, अंबे सिंह, हाजी शाहिद कुरैशी, अनुभव जायसवाल, प्रिंस गुप्ता, विकास गुप्ता, गोपाल गुप्ता आदि मौजूद रहे।

ट्रंप चाहे जितना जोर लगा लें हम ऊंची उड़ान के परिंदे... ट्रंप के टैरिफ लगाने से भारतीय खासकर युवा तो कतई घबराने वाले नहीं हैं। ट्रंप को लगता है कि भारी-भरकम शुल्क लगाकर वहं हमारा नुकसान कर देंगे तो यह उनकी गलतफहमी है। खून-पसीने के दम पर आगे बढ़ना भारतीयों का स्वभाव है, ऊंची उड़ान के परिंदों को रोकना आसान नहीं है। बुधवार से अमेरिका जाने वाले भारतीय उत्पादों पर 50 फीसदी टैरिफ लगने के बाद भी कानपुर के युवा उद्यमियों का यह उत्साह काबिलेतारीफ है। दुनियाभर में पहचान बनाने की उम्मीदें को संजोने वाले युवा तनिक भी हताश नहीं हैं। कहते हैं कि समय जरूर कठिन है पर दुनिया के दूसरे देशों पर राज करने की तमन्ना जरूर अंजाम तक पहुंचेगी।

मोटा अनाज का निर्यात करने वाली संगीता सिंह कहती हैं कि ट्रंप ने सिर्फ टैरिफ हीं नहीं लगाया बल्कि हमारे विश्वास को भी झटका दिया है। अमेरिकी लोगों को मोटा अनाज काफी पसंद भी है, ऐसे में ट्रंप अपने देश के ही लोगों को कब तक महंगाई से बांधने का प्रयास करेंगे। सैडलरी निर्यातक पुष्पेंद्र कुमार कहते हैं कि मौजूदा समय चुनौतियों से भरा है। खासकर हम जैसे युवाओं को इसे आपदा में अवसर मानकर काम करना चाहिए। अमेरिका के भरोसे व्यापार करने वालों को दूसरे देशों की तरफ रुख करना होगा।