देव दीपावली पर 25 लाख दीपों से सजेंगे काशी के घाट, फायर क्रैकर्स शो से जगमगाएगा आकाश

संक्षेप: यूपी में देव दीपावली पर काशी की उत्तरवाहिनी गंगा के दोनों तट दीपों की रोशनी से जगमगाएंगे। महादेव की नगरी में अर्धचंद्राकार घाटों पर करीब 25 लाख दीप सजेंगे। गंगा पार आतिशबाजी और संगीत का समावेशी प्रदर्शन हर किसी को अलौकिक रोमांच से भर देगा।

Sun, 26 Oct 2025 06:01 AM
यूपी में देव दीपावली पर काशी की उत्तरवाहिनी गंगा के दोनों तट दीपों की रोशनी से जगमगाएंगे। महादेव की नगरी में अर्धचंद्राकार घाटों पर करीब 25 लाख दीप सजेंगे। गंगा पार आतिशबाजी और संगीत का समावेशी प्रदर्शन हर किसी को अलौकिक रोमांच से भर देगा। वहीं, थ्रीडी प्रोजेक्शन मैपिंग और लेजर शो इस समारोह को अविस्मरणीय बनाएगा। इस वर्ष देव दीपावली 05 नवंबर को मनाई जाएगी।

पर्यटन विभाग की ओर से 03 से 05 नवम्बर तक चेतसिंह घाट और विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार पर अत्याधुनिक 3 डी प्रोजेक्शन मैपिंग एवं लेजर शो का आयोजन किया जाएगा। इस मनमोहक प्रस्तुति में गंगा, काशी और देव दीपावली की पावन कथा को 25 मिनट के दर्शनीय अनुभव में पिरोया जाएगा, जिसमें 17 मिनट की प्रोजेक्शन मैपिंग और 08 मिनट का लेजर शो सम्मिलित होगा।

अधिकारियों ने बताया कि थ्री डी प्रोजेक्शन मैपिंग के जरिए देव दीपावली, काशी-वाराणसी, भगवान शिव, गंगा और अन्य पौराणिक विषयों पर आधारित प्रस्तुतियां होंगी। गंगा तट स्थित प्राचीन इमारतों की दीवारों और घाटों पर आधुनिक लेजर तकनीक के माध्यम से विभिन्न छवियां आकार लेंगी।

10 मिनट का कोरियोग्राफ्ड फायर क्रैकर्स शो

देवदीपावली पर काशी के घाट ही नहीं, आकाश भी जगमगाने वाला है। गंगा पार लगभग डेढ़ किलोमीटर के क्षेत्र में 10 मिनट तक चलने वाला शानदार फायर क्रैकर्स शो औसत 200 मीटर ऊंचाई तक रंग-बिरंगी रोशनी बिखेरेगा। यह शो ग्रीन फायर क्रैकर्स और कंप्यूटर कोरियोग्राफी आधारित है। यह अद्भुत नजारा काशी की सांस्कृतिक विरासत को नया आयाम देगा।

चार दिवसीय गंगा महोत्सव एक नवंबर से

पर्यटन सूचना अधिकारी नितिन कुमार द्विवेदी ने बताया कि देव दीपावली को लेकर गंगा घाटों की साफ-सफाई और सौंदर्यीकरण का काम तेजी से चल रहा है। उन्होंने बताया कि 05 नवंबर को होने वाली देव दीपावली से पहले 01 से 04 नवंबर तक ‘गंगा महोत्सव’ का आयोजन किया जाएगा, जिसमें स्थानीय कलाकार प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान संगीत, नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से काशी की परंपरा और कला की झलक देखने को मिलेगी।

