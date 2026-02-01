Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Varanasi Codin Cough Syrup Mastermind family Property Seized many plots in Shivpur Pindra
कोडीन कफ सिरप तस्कर शुभम के परिजनों की और संपत्ति जब्त, पिता के शिवपुर-पिंडरा में प्लॉट

कोडीन कफ सिरप तस्कर शुभम के परिजनों की और संपत्ति जब्त, पिता के शिवपुर-पिंडरा में प्लॉट

संक्षेप:

कोडीनयुक्त कफ सिरप की तस्करी मामले में सरगना शुभम जायसवाल के पिता भोला प्रसाद और परिजनों की 5.77 करोड़ से अधिक की संपत्तियां सोनभद्र पुलिस ने शनिवार को जब्त किया। इसमें शिवपुर और पिंडरा क्षेत्र में प्लॉट के अलावा वाहन भी शामिल हैं।

Feb 01, 2026 12:31 pm ISTSrishti Kunj हिन्दुस्तान टीम, वाराणसी/ सोनभद्र
share Share
Follow Us on

कोडीनयुक्त कफ सिरप की तस्करी मामले में सरगना शुभम जायसवाल के पिता भोला प्रसाद और परिजनों की 5.77 करोड़ से अधिक की संपत्तियां सोनभद्र पुलिस ने शनिवार को जब्त किया। इसमें शिवपुर और पिंडरा क्षेत्र में प्लॉट के अलावा वाहन भी शामिल हैं। कफ सिरप मामले में सोनभद्र के राबर्ट्सगंज कोतवाली में केस दर्ज है। इन संपत्तियों को सफेमा ट्रिब्यूनल के आदेश पर रोहनिया पुलिस ने भी पिछले दिनों जब्त किया था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

सोनभद्र पुलिस ने धारा 107 के तहत कोर्ट के आदेश पर मंडुवाडीह क्षेत्र के मड़ौली, भरलाई (तहसील सदर) तथा जगदीशपुर (पिंडरा) में भाला प्रसाद, उसके परिजनों की कुल सात अचल संपत्तियां (कीमत 4 लाख 55 हजार 02 हजार 762 रुपये), 4 वाहन (कीमत 51 लाख 16 हजार) तथा 70 लाख 99 हजार 228 रुपये का बैंक बैलेंस शामिल है। इस तरह रविवार की कार्रवाई में 5 करोड़ 77 लाख 17 हजार 990 रुपये की की संपत्ति जब्त की गई।

ये भी पढ़ें:डिप्टी सीएम केशव मौर्य के सामने भिड़े BJP नेता, कार्यक्रम के दौरान धक्का‑मुक्की

ये संपत्तियां हुईं जब्त

भोला की पत्नी शारदा जायसवाल के नाम से मड़ौली में प्लॉट, शिवपुर के भरलाई में भोला प्रसाद के नाम से एक प्लॉट, पिंडरा क्षेत्र के जगदीशपुर में भोला प्रसाद एवं मनोज यादव के नाम से खरीदे गए पांच प्लॉट पर कार्रवाई हुई।

ये वाहन भी जब्त

भोला प्रसाद के नाम पर फॉर्च्यूनर सिग्मा, हुंडई आई-20 कार, भोला और शुभम की पत्नी के नाम पर खरीदी गई स्कूटी को भी सोनभद्र पुलिस ने जब्त कर लिया है।

22 के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

जौनपुर तस्करी के 22 आरोपियों के खिलाफ शनिवार को गैर जमानती वारंट जारी किया गया। रांची स्थित फर्म शैली ट्रेडर्स और सहारनपुर के अशोक बिहार निवासी विशाल उपाध्याय की फर्म वान्या इंटर प्राइजेज के माध्यम से जौनपुर की डेढ़ दर्जन फर्मों ने कोडीनयुक्त कफ सिरप का कारोबार किया। सीओ सिटी ने कहा कि अगर आरोपी हाजिर नहीं होते तो उनकी संपत्तियों को जब्त किया जाएगा।

तस्करी का नेटवर्क होगा ध्वस्त: एसपी

सोनभद्र एसपी सोनभद्र अभिषेक वर्मा ने कहा कि कफ तस्करी तस्करी के नेटवर्क को ध्वस्त किया जाएगा। आरोपी भोला प्रसाद जायसवाल की 23 जनवरी को 28.50 करोड़ की संपत्ति पहले जब्त की जा चुकी है। अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय अनिल कुमार और क्षेत्राधिकारी नगर रणधीर कुमार मिश्र ने कहा कि कफ सिरप के अवैध कारोबार से जुड़े एक-एक आरोपी के खिलाफ कार्रवाई होगी।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
Varanasi News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |