दिवाली से पहले वाराणसी में पकड़े अवैध रूप से रखे चार टन पटाखे, गोदाम संचालक धरा

यूपी के वाराणसी में डीसीपी गोमती जोन आकाश पटेल ने शनिवार को सातोमहुआ स्थित पटाखा गोदाम पर छापेमारी की। मौके पर क्षमता से अधिक भंडारण मिला। आग से बचाव के उपाय नाकाफी मिले।

Srishti Kunj संवाददाता, वाराणसीMon, 13 Oct 2025 12:23 PM
दिवाली से पहले वाराणसी में पकड़े अवैध रूप से रखे चार टन पटाखे, गोदाम संचालक धरा

यूपी के वाराणसी में डीसीपी गोमती जोन आकाश पटेल ने शनिवार को सातोमहुआ स्थित पटाखा गोदाम पर छापेमारी की। मौके पर क्षमता से अधिक भंडारण मिला। आग से बचाव के उपाय नाकाफी मिले। बनारस फायर वर्क्स के लाइसेंस धारक चौक थाना क्षेत्र निवासी शेख मोहम्मद सलमान के खिलाफ बड़ागांव पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।

सतोमहुआ के पास स्थित सर सैय्यद पब्लिक स्कूल के पास बनारस फायर वर्क्स का गोदाम है। शनिवार को डीसीपी आकाश पटेल, एडीसीपी वैभव बांगर, बड़ागांव थाना प्रभारी अतुल सिंह ने छापेमारी की। गोदाम मालिक के पास मात्र 5000 किलोग्राम पटाखा भंडारण का लाइसेंस था लेकिन गोदाम में 9147 किलोग्राम पटाखे का भंडारण मिला।

लाइसेंस से 4147 किग्रा का ही था। गोदाम में आग से बचाव यंत्र सहित कई अन्य सुरक्षा मानकों की अनदेखी पाई गई। इस पर कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज करते हुए गोदाम को सील कर दिया गया।

दो कुंतल पटाखा बरामद गोदाम संचालक धराया

बलिया में बगैर लाइसेंस के संचालित पटाखा गोदाम को शनिवार को पुलिस ने सील कर दिया। पुलिस ने गोदाम से दो कुंतल पटाखा बरामद करने के साथ ही संचालक को गिरफ्तार कर रविवार को चालान कर दिया। शहर से सटे हैबतपुर में लम्बे समय से पटाखा गोदाम संचालित हो रहा था। इसकी शिकायत मिलने के बाद सिटी मजिस्ट्रेट आशा राम वर्मा, एसडीएम सदर तीमराज सिंह, प्रभारी सीओ सिटी मो. उस्मान हैबतपुर पहुंच गये।

दुकानदार एजाज अहमद को बुलवाने के बाद सिटी मजिस्ट्रेट ने गोदाम का ताला खोलवाया। जांच में गोदाम के अंदर से करीब अलग-अलग ब्रांड और क्षमता के करीब दो कुंतल पटाखा बरामद किया गया। इसके बाद पुलिस ने पटाखा को कब्जा में लेने के साथ ही संचालक न्यू बहेरी कालोनी निवासी मो. एजाज को हिरासत में ले लिया। छानबीन में करीब 50 कार्टून पटाखा मौके से मिलने का दावा है। इसके बाद पुलिस ने सीएफओ की तहरीर पर केस दर्ज कर आरोपी का चालान कर दिया।