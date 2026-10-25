एयर शो और पीएम मोदी के आगमन पर वाराणसी में रूट डायवर्जन, ये रास्ते रहेंगे बंद

वाराणसी में एयर शो और पीएम नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर आज रूट डायवर्जन रहेगा। कई रास्ते बंद रहेंगे। ट्रैफिक प्लान के मुताबिक कई मार्गों पर वाहन ले जाने मना हैं। नीचे जानें कहां से निकल सकते हैं वाहन।

वाराणसी में पीएम मोदी के आगमन को लेकर तैयारी

वाराणसी, कार्यालय संवाददाता। एयर शो के लिए नमो घाट एवं पास के घाटों तक पहुंचना भी चुनौतीपूर्ण रहेगा। प्रतिबंध और डायवर्जन के चलते मजबूरन वाहन खड़ाकर दो से पांच किमी तक पैदल चलना पड़ सकता है। शनिवार को दोपहर बाद जब शो समाप्त हुआ, तब करीब दो घंटे लोग जाम से जूझते रहे। कड़ी धूप में फंसे लोग व्याकुल हो गए। मछोदरी, मैदागिन, कबीरचौरा, गोलगड्डा, चौकाघाट आदि मार्ग जाम से जकड़े रहे।

एयर शो के दौरान शहर में जगह-जगह रूट डायवर्जन रहेगा। पांडेयपुर से चौकाघाट होकर नमो घाट जाने के लिए वाहनों को ले जाने पर प्रतिबंध है। तेलियाबाग होते जगतगंज पहुंच सकते हैं। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के पीछे वाले गेट की ओर जाने वाले रास्ते पर भी वाहनों को जाने से रोका गया है। उधर मछोदरी पुलिस चौकी वाले मार्ग पर भी बैरिकेडिंग लगाकर वाहनों को रोक दिया गया। कैंट ओवरब्रिज, महमूरगंज आरओबी पर भी जाने से रोक लगा दी गई।

बड़े वाहनों के लिए बाहर के रूट निर्धारित अंतरजनपदीय बड़े वाहनों के लिए रविवार को ट्रैफिक प्लान सुबह आठ बजे से लागू हो जाएगा। मालवाहक, बसों, टेम्पो ट्रेवलर/अर्बेनिया बसों का संचालन रिंग रोड एवं एनएच 19 से होगा। बसों से आने वाले यात्री ऑटो एवं ई-रिक्शा या सिटी बस से जा सकेंगे। मिर्जापुर से बड़े वाहनों का संचालन औराई, भदोही से होगा। एम्बुलेंस, चारपहिया आदि आवश्यक सेवा वाले वाहन का शहर में चलेंगे।

राजघाट पुल से आज भी पैदल आने-जाने पर रोक राजघाट पुल पर सुबह नौ बजे के बाद वाहन और पैदल आना-जाना प्रतिबंधित रहेगा। सामने घाट पुल से केवल दोपहिया और पैदल आवागमन की अनुमति रहेगी। रिंगरोड पुल और विश्वसुंदरी पुल से सभी तरह के वाहन चलेंगे।

सवारी वाहनों के लिए रूट - संदहा एवं आशापुर, कालीमाता मंदिर, पांडेयपुर चौराहा, लमही, आजमगढ़ अंडर-पास।

- हरहुआ, गिलट बाजार, सेंट्रल जेल, इमलिया घाट, कैंट स्टेशन की सेकेंड एंट्री होकर वापस हरहुआ तक।

- सिंधौरा, टीएफसी, भोजूबीर, जेपी मेहता, आंबेडकर चौराहा, मिंट हाउस, कैंट रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म नंबर नौ की ओर से शारदा मोटर ट्रेनिंग, नेहरू पार्क, आंबेडकर चौराहा होते हुए वापस होंगे।

- कैंट रेलवे स्टेशन से कैंसर हॉस्पिटल, सनबीम लहरतारा, महमूरगंज चौकी, मंडुवाडीह, ककरमत्ता, भिखारीपुर, नरिया, करौंदी, चितईपुर, भिखारीपुर।

यहां वाहन प्रतिबंधित - मैदागिन-बुलानाला-गौदोलिया

- थाना लक्सा से रामापुरा तक

- अग्रवाल रेडियो तिराहा से अस्सी, रविदास घाट से नगवा चौराहा तक

- रविदास गेट से अस्सी की तरफ

- पद्मश्री से अस्सी चौराहा की तरफ

- ब्रॉड-वे तिराहा से अग्रवाल तिराहा होकर सोनारपुरा, गोदौलिया तक

- लहुराबीर चौराहे से बेनिया तिराहे की तरफ

- लहुराबीर चौराहा से काशिका होकर पिपलानी तिराहा से मैदागिन चौराहे तक

- बहादुरपुर रोड से पड़ाव से रामनगर चौराहा तक

एयर-शो विशेष 45 सिटी बसें भी चलेंगी लोगों को शहर और गंगा के नजदीक तक पहुंचाने के लिए 45 बसें लगी हैं। ये संदहा से रिंग रोड आजमगढ अंडरपास से हरहुआ से गिलट बाजार-सेंट्रल जेल रोड होते हुए लहरतारा चौराहा होकर भिखारीपुर-नरिया-बीएचयू तक चलेंगी। अन्य रूट जगतपुर डिग्री कॉलेज से चांदपुर चौराहा होते हुए लहरतारा चौराहा फिर कैंटस्टेशन, गोलगड्डा होते हुए लाटभैरव अंडरब्रिज तक जाएंगी।