Varanasi Air Show 2026 LIVE: काशी पहुंचे पीएम मोदी, पुष्पवर्षा और शंखनाद से स्वागत

वाराणसी में सूर्य किरण टीम का एयर शो

Varanasi Air Show 2026 LIVE: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज काशी में वायुसेना के शौर्य के साक्षी बनेंगे। उनके साथ रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, राज्यपाल आनंदीबेन, सीएम योगी आदित्यनाथ, रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ समेत कई मंत्री रहेंगे। इससे पहले मोदी खोचवां (मिर्जामुराद) में अरविंद कपड़ा मिल्स का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी काशी पहुंच गए हैं। जल्द ही खोचवां में मिल का उद्घाटन करेंगे।

25 Oct 2026, 11:38:03 AM IST Varanasi Air Show 2026 LIVE: अनावश्यक बैरिकेड लगाकर दर्शकों को न रोके पुलिस: योगी Varanasi Air Show 2026 LIVE: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया कि एयर शो के दौरान गंगा घाटों तक पब्लिक की पहुंच आसान की जाए। अनावश्यक बैरिकेडिंग कर दर्शकों को न रोका जाए। भीड़ के मद्देनजर ट्रैफिक का समुचित प्रबंध करें।

25 Oct 2026, 11:31:37 AM IST Varanasi Air Show 2026 LIVE: अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र आज खुले Varanasi Air Show 2026 LIVE: वाराणसी में एयर शो और पीएम के दौरे के मद्देनजर रविवार को भी सभी अस्पताल एवं स्वास्थ्य केंद्र खुले हैं। सीएमओ डॉ. एनपी सिंह ने बताया कि मंडलीय, महिला अस्पताल, जिला, एलबीएस अस्पताल, सभी सीएचसी-पीएचसी सुबह सात बजे खुल गए हैं।

25 Oct 2026, 11:23:38 AM IST Varanasi Air Show 2026 LIVE: एयरपोर्ट पर 26 अक्टूबर तक विमानों की लैंडिग और टेकऑफ में बदलाव Varanasi Air Show 2026 LIVE: लालबहादुर शास्त्री एयरपोर्ट पर एयर शो के दौरान तीन घंटे फ्लाइट की लैंडिंग और टेकऑफ को लेकर पहले से ही नोटम जारी किया गया है। एयरपोर्ट निदेशक पुनीत गुप्ता ने बताया कि 26 अक्तूबर तक यह व्यवस्था लागू रहेगी।

25 Oct 2026, 11:15:58 AM IST Varanasi Air Show 2026 LIVE: चेतक हेलीकॉप्टर पीएम पर करेगा पुष्पवर्षा Varanasi Air Show 2026 LIVE: डीएम सत्येंद्र कुमार ने बताया कि वायुसेना का हवाई प्रदर्शन देखने पीएम दिन में करीब एक बजे नमो घाट पहुंचेंगे। वहां चेतक हेलीकॉप्टर पुष्पवर्षा करेगा। करीब ढाई बजे वह पुलिस लाइन हेलीपैड और फिर हेलीकॉप्टर से बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां से भुवनेश्वर के लिए उड़ान भरेंगे।

25 Oct 2026, 11:10:40 AM IST Varanasi Air Show 2026 LIVE: खोंचवा पहुंचे पीएम मोदी, अरविंद मिल का करेंगे उद्घाटन Varanasi Air Show 2026 LIVE: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खोंचवा पहुंच गए हैं। कुछ ही देर में पीएम मोदी अरविंद मिल का उद्घाटन करेंगे।

25 Oct 2026, 10:59:49 AM IST Varanasi Air Show 2026 LIVE: बाबा और संकटमोचन का रक्षा मंत्री ने किया पूजन Varanasi Air Show 2026 LIVE: वायुसेना के एयर शो में शामिल होने शनिवार को काशी पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शाम को विश्वनाथ धाम एवं संकटमोचन मंदिर में दर्शन-पूजन किया, देश-प्रदेश के सुख-समृद्धि की कामना की। रक्षा मंत्री आज प्रधानमंत्री के साथ नमो घाट पर एयर शो में शामिल होंगे।

25 Oct 2026, 10:52:10 AM IST Varanasi Air Show 2026 LIVE: प्रधानमंत्री का आज पांच घंटे होगा काशी प्रवास Varanasi Air Show 2026 LIVE: भाजपा काशी क्षेत्र अध्यक्ष अशोक चौरसिया ने बताया कि प्रधानमंत्री मिर्जामुराद में अरविंद मिल की नई इकाई के उद्घाटन के बाद नमो घाट पर एयर शो में मौजूदगी के बाद दोपहर दो बजे वह पुलिस लाइन लौटेंगे। यहां से हेलीकाप्टर से बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से भुवनेश्वर के लिए उड़ान भरेंगे। इस तरह उनका लगभग पांच घंटे तक काशी में प्रवास होगा।

25 Oct 2026, 10:47:21 AM IST Varanasi Air Show 2026 LIVE: वाराणसी पहुंचे पीएम मोदी Varanasi Air Show 2026 LIVE: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वायुसेना के विशेष विमान से वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। पीएम मोदी कुछ देर में खोंचवा के लिए रवाना होने वाले हैं।

25 Oct 2026, 10:44:47 AM IST Varanasi Air Show 2026 LIVE: जेन जी को साथ लाने की अपील Varanasi Air Show 2026 LIVE: भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री व प्रदेश सह प्रभारी जगदीश पटेल ने शनिवार को गुलाब बाग स्थित महानगर कार्यालय में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बोले, सभी पदाधिकारी अपने साथ जेन-जी को भी स्वागत के लिए लाएं। काशी क्षेत्र के प्रभारी रमेश सिंह, क्षेत्रीय अध्यक्ष अशोक चौरसिया, महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरि ने भी दिशानिर्देश दिए। जिलाध्यक्ष रामसकल पटेल ने बताया कि जिला संगठन की ओर से चार स्थानों-रेलवे पुल से पहले, नमोघाट जाने वाली ढलान, मोड़ तथा नमोघाट स्थित सीएनजी स्टेशन के सामने प्रधानमंत्री का स्वागत होगा। बैठक में एमएलसी अश्विनी त्यागी भी रहे।

25 Oct 2026, 10:43:30 AM IST Varanasi Air Show 2026 LIVE: नमो घाट पर मोदी संग ये भी रहेंगे Varanasi Air Show 2026 LIVE: नमो घाट पर केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्या और ब्रजेश पाठक, प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य और प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धर्मवीर प्रजापति, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिलदेव अग्रवाल, समाज कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण और राज्यमंत्री संजीव कुमार गोंड, ऊर्जा राज्यमंत्री कैलाश सिंह राजपूत शामिल होंगे।

25 Oct 2026, 10:42:46 AM IST Varanasi Air Show 2026 LIVE: जेन-जी आज प्रधानमंत्री मोदी की करेंगे अगवानी Varanasi Air Show 2026 LIVE: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रविवार के आगमन पर बाबतपुर एयरपोर्ट से लेकर नमो घाट तक, प्रमुख चौराहों, पार्कों और सड़कों को सजाया गया है। एयरपोर्ट से पुलिस लाइन होते हुए नमो घाट तक सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं के होर्डिंग-बैनर लगे हैं। भाजपा की योजना के अनुसार पुलिस लाइन में जेन-जी मोदी की अगवानी करेंगे। यहां से नमो घाट तक 12 स्थानों पर पार्टी कार्यकर्ता ढोल-नगाड़ों की थाप और शंखनाद के बीच पुष्पवर्षा करेंगे।