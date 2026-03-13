Hindustan Hindi News
70 साल के बुजुर्ग की देर रात अचानक मौत, हत्या के आरोपों के बाद दामाद हिरासत में

Mar 13, 2026 12:47 pm ISTSrishti Kunj वरिष्ठ संवाददाता, वाराणसी
यूपी के वाराणसी में एक बुजुर्ग की अचानक मौत होने से हड़कंप मच गया। मौत के कारणों का पता किया जा रहा है। वहीं, बुजुर्ग के दामाद पर हत्या के आरोप लगे हैं। बता दें कि हत्या के आरोपों के चलते दामाद को हिरासत में लेकर जांच शुरू की गई है।

यूपी के वाराणसी में एक बुजुर्ग की अचानक मौत होने से हड़कंप मच गया। मौत के कारणों का पता किया जा रहा है। वहीं, बुजुर्ग के दामाद पर हत्या के आरोप लगे हैं। बता दें कि हत्या के आरोपों के चलते दामाद को हिरासत में लेकर जांच शुरू की गई है। बताया जा रहा है कि बड़ागांव थाना क्षेत्र के गड़वा गांव में 70 साल के वृद्ध की गुरुवार देर रात मौत हो गई। परिजनों ने ससुराल में रहने वाले शिवपुर के भरलाई निवासी दामाद पर जमीन बिक्री के पैसे के विवाद में हत्या का आरोप लगाया है।

पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। मामले की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस ने जांच भी शुरू की। वहीं, मृतक के परिवार ने पुलिस को जानकारी देते हुए मृतक के दामाद पर हत्या के आरोप लगाए हैं। मामले में जानकारी देते हुए बड़ागांव थाना प्रभारी प्रवीण सिंह ने बताया कि शराब पीने के बाद गिरने से मौत की आशंका है। हालांकि आरोप के क्रम में दामाद को हिरासत में लिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार गड़वा गांव के 70 साल के किशोरी उर्फ झगड़ू के घर पर 13 साल से उनका दामाद संजय रहता था। परिवार में बेटी नीतू और नीतू के तीन बच्चे भी हैं। किशोरी ट्राली चलाता था, जबकि संजय मजदूरी करता है। देर रात किशोरी की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि किशोरी ने अपने हिस्से की जमीन बेची थी, जिसके पैसे के लिए संजय जिद कर रहा था। कई दिनों से विवाद कर रहा था। आरोप लगाया कि उसने रात में पैसे के लालच में ससुर का गला घोंट दिया है। वहीं, पुलिस का कहना है कि आशंका है कि किशोरी की मौत शराब पीने के बाद गिरने के कारण हुई है। हालांकि, मौते के असली कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद चलेगा।

वहीं, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस ने मृतक और आरोपी के परिवार से भी पूछताछ की है। साथ ही आस पड़ोस के लोगों से भी बात की गई है। सभी ने बताया कि मृतक और आरोपी के बीच कुछ दिनों से झगड़ा चल रहा था। झगड़ा जमीन की रकम को लेकर था। संभावना है कि पैसों के विवाद में आरोपी ने अपने ससुर की हत्या की हो।

