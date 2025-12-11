Thu, Dec 11, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi NewsUP NewsUP Varanasi 50 seater Made in India cruise ship country first hydrogen powered departure
वाराणसी से 50 सीटर क्षमता का स्वदेसी क्रूज रवाना, देश का पहला हाइड्रोजनचालित जलयान

वाराणसी से 50 सीटर क्षमता का स्वदेसी क्रूज रवाना, देश का पहला हाइड्रोजनचालित जलयान

संक्षेप:

यूपी के वाराणसी में केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि वाराणसी से चलने वाला हाइड्रोजन चालित जलयान भारत की तकनीकी प्रगति, दक्षता और स्वदेशीकरण का प्रतीक है।

Dec 11, 2025 02:00 pm ISTSrishti Kunj कार्यालय संवाददाता, वाराणसी
share

यूपी के वाराणसी में केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि वाराणसी से चलने वाला हाइड्रोजन चालित जलयान भारत की तकनीकी प्रगति, दक्षता और स्वदेशीकरण का प्रतीक है। इससे न सिर्फ गैसों का उत्सर्जन कम होगा बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी यह मील का पत्थर साबित होगा। यह जलयान भारत के विकास में नई भूमिका निभायेगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

केंद्रीय मंत्री ने नमो घाट पर देश के पहले हाइड्रोजनचालित जलयान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान आयोजित समारोह में कहा कि यह क्रूज हरित परिवहन के अगले युग को परिभाषित करेगा। जल आधारित संचार को मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि पहले पांच नेशनल वाटरवेज थे, जो अब बढ़कर 111 हो गए हैं। इस समय 32 जलमार्गों पर कार्गो ओर यात्री जहाजों का संचालन हो रहा है। वहीं, 13 नेशनल वाटरवेज पर क्रूज चल रहे हैं।

read moreये भी पढ़ें:
UP Weather: यूपी आ रहा नया पश्चिमी विक्षोभ, 48 घंटे में तेजी से गिरेगा तापमान

कार्यक्रम को परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह, स्टांप, न्यायालय शुल्क राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रविंद्र जायसवाल, आयुष राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. दयाशंकर मिश्र दयालु', पत्तन एवं जलमार्ग विभाग के सचिव विजय कुमार, आईडब्ल्यूएआई के चेयरमैन सुनील पालीवाल आदि ने भी संबोधित किया। बतौर अतिथि पिंडरा विधायक डॉ. अवधेश सिंह, महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री कृपाशंकर सिंह भी मौजूद रहे।

भारत में निर्मित पहला हाइड्रोजन जलयान

हाइड्रोजन जलयान ब्रिटिश टेक्नोलॉजी के आधार पर भारत में बना है। यह जलयान कोच्चि शिपयार्ड में 10 करोड़ की लागत से निर्मित है। यह 50 सीटर क्षमता का स्वदेसी क्रूज है। एक बार चार्ज होने पर आठ घंटे चलता है। इसमें चार सिलेंडर लगे हैं। बैकअप के लिए इलेक्ट्रिक (बैटरी) से भी संचालन होगा। 28 मीटर लम्बे और 5.8 मीटर चौड़ाई वाले क्रूज पर 10 क्रू मेम्बर तैनात होंगे। 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गंगा में संचालित होगा। इसमें सुरक्षा के सभी उपाय किए गए हैं। जलयान में ईधन भरने के लिए राल्हूपुर (रामनगर) स्थित मल्टी मॉडल टर्मिनल पर हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन भी बनाया गया है।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |