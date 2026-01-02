25 दिन के दुधमुंहे बच्चे की दम घुटने से मौत, ठंड से बचाने के लिए मां ने ओढ़ाई थी रजाई

संक्षेप: वाराणसी के मिर्जामुराद थाना क्षेत्र के बेनीपुर गांव में शुक्रवार सुबह महज 25 दिन के नवजात की रजाई में दम घुटने से मौत हो गई। ठंड से बचाने के लिए मां ने बच्चे को सीने से लगाकर रजाई ओढ़ी थी, लेकिन सुबह होते-होते खुशियों से भरा घर मातम में बदल गया।

यूपी के वाराणसी से एक दर्दनाक मामला सामने आया है। जहां मिर्जामुराद थाना क्षेत्र के बेनीपुर गांव में शुक्रवार की सुबह मात्र 25 दिन के दूधमुंहे बच्चे की रजाई में दम घुटने से मौत हो गई। घटना से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। जानकारी के अनुसार सुधा देवी पत्नी राहुल कुमार, निवासी बेनीपुर की शादी लगभग दो वर्ष पूर्व हुई थी। 25 दिन पहले उन्हें पहली संतान के रूप में पुत्र की प्राप्ति हुई थी। हाल ही में बच्चे की बरही रस्म संपन्न हुई थी और घर में खुशियों का माहौल था।

गुरुवार रात मां ने बच्चे को दूध पिलाने के बाद सीने से लगाकर सुला लिया। ठंड अधिक होने के कारण मां ने स्वयं और बच्चे को रजाई ओढ़ ली और सो गई। सुबह जब नींद खुली तो देखा कि बच्चा अचेत अवस्था में है और कोई हरकत नहीं कर रहा। घबराई मां ने तुरंत परिजनों को सूचना दी।परिजन आनन-फानन में बच्चे को मोहनसराय (वाराणसी) स्थित एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद बच्चे को मृत घोषित कर दिया। यह सुनते ही मां बच्चे को सीने से लगाकर फूट-फूट कर रोने लगी। अस्पताल और बाद में घर पर भी भारी भीड़ जुट गई। घटना को सुनकर हर किसी की आंखें नम हो गईं।

बच्चे के पिता राहुल कुमार ने बताया कि शादी के तीसरे वर्ष में पहली संतान की प्राप्ति से घर में खुशियां आई थीं, लेकिन एक पल में सब कुछ मातम में बदल गया। परिजनों ने परंपरा के अनुसार बच्चे का अंतिम संस्कार गंगा नदी के तट पर विधि-विधान से किया।