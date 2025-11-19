खेत में महिला से दरिंदगी, रेप के बाद छाती-मुंह और हाथ में कई जगह काटा

संक्षेप: यूपी के उन्नाव में बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में सोमवार शाम 55 वर्षीय महिला के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। गांव के बाहर खेत में महिला पर हमला किया गया। आरोपी ने छाती, गर्दन और हाथ में बुरी तरह काटकर घायल कर दिया।

यूपी के उन्नाव में बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में सोमवार शाम 55 वर्षीय महिला के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। गांव के बाहर खेत में महिला पर हमला किया गया। आरोपी ने छाती, गर्दन और हाथ में बुरी तरह काटकर घायल कर दिया। पुलिस पीड़िता की ओर से तहरीर मिलने का इंतजार कर रही है।

पीड़िता के अनुसार, शाम करीब सात बजे एक युवक खेत में घुसा और उसे पकड़ लिया। विरोध करने पर आरोपी ने उसके गले पर हाथ रखकर छाती और हाथ में काटा। महिला ने खुद को छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन आरोपी ने उस पर कोई नशीला पदार्थ डाल दिया जिससे वह अचेत हो गई। इस अवस्था में आरोपी ने महिला के साथ दुष्कर्म किया।

होश में आने पर पीड़िता मिट्टी से सनी और घायल अवस्था में घर पहुंची और पति को घटना की जानकारी दी। परिजन और ग्रामीण लाठी लेकर आरोपी की तलाश में निकले, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। पीड़िता ने परिवार के साथ पहुंचकर चौकी में जानकारी दी। चौकी प्रभारी सतीश द्विवेदी ने कहा कि तहरीर मिलने पर ही कार्रवाई की जाएगी।

ढाई लाख रुपये खर्च की बात सुनते ही पीड़िता लौटी घर पीड़ित परिवार झोपड़ी में निवास करता है और शिक्षा का स्तर न्यूनतम है। आसपास के लोगों ने बताया कि पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज होने और जांच में फिंगरप्रिंट, डीएनए समेत अन्य परीक्षणों में लगभग ढाई लाख रुपये खर्च होनी बात कह दी। इतनी रकम सुनकर पीड़िता बिना तहरीर के घर लौट गई।