हवाई पट्टी पर टायर फटने से ट्रेलर में लगी आग, चार घंटे आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे रहा जाम

संक्षेप: यूपी के उन्नाव में बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे स्थित नसिरापुर गांव के निकट हवाई पट्टी पर शुक्रवार सुबह ट्रेलर का पिछला टायर फटने से आग लग गई। देखते ही देखते ट्रेलर का पिछला हिस्सा आग का गोला बन गया। चालक ने कूद कर किसी तरह जान बचाई।

यूपी के उन्नाव में बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे स्थित नसिरापुर गांव के निकट हवाई पट्टी पर शुक्रवार सुबह ट्रेलर का पिछला टायर फटने से आग लग गई। देखते ही देखते ट्रेलर का पिछला हिस्सा आग का गोला बन गया। चालक ने कूद कर किसी तरह जान बचाई। इस दौरान ट्रैफिक रुकने से करीब 15 किलोमीटर तक जाम लग गया। दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंच आग बुझाई और आनन फानन में रेस्क्यू टीम द्वारा इमर्जेंसी वैकल्पिक मार्ग खोलकर आवागमन चालू कर व्यवस्था बहाल कराई गई। इस घटना से चार घंटे तक एक्सप्रेस वे पर अफरा तफरी का माहौल बना रहा।

राजस्थान जिला अजमेर थाना किशनगढ़ के बरना गांव के रहने वाले चालक शंकर पुत्र रामरतन एक ट्रेलर में पत्थर लोड़कर अपने गृह जनपद से नेपाल जा रहा था। शुक्रवार सुबह बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे स्थित नसिरापुर गांव के निकट हवाई पट्टी पर वाहन का पिछला टायर फट गया। जिससे वाहन अनियंत्रित होकर आडा होकर मुख्य मार्ग पर रुक गया। इसी दौरान अचानक ट्रेलर के पिछले हिस्से में आग लग गई। यह भयानक दृश्य देखकर चालक ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई।

देखते ही देखते ट्रक का पिछला हिस्सा आग का गोला बन गया। उसके बाद सूचना पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। वही मौके पर पहुंची यूपीडा टीम रेस्क्यू में जुट गई। इस दौरान पीछे से आने वाले वाहनों की एक्सप्रेस वे पर कतार लगती गई और देखते ही देखते गंगा नदी पुल तक करीब 15 किलोमीटर के दायरे में वाहनों के खड़े हो जाने से जाम लगा रहा। जिससे सकते में आए यूपीडा कर्मियों ने हवाई पट्टी के पश्चिमी व पूर्वी हिस्से पर वैकल्पिक इमर्जेसी मार्ग पर रखे पत्थर हटवा कर सर्विस रोड के माध्यम से वाहन गुजारने शुरू कर दिए। जिससे जाम की स्थित पर काबू पाया जा सका। इस दौरान करीब 4 घंटे तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा।