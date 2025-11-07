Hindustan Hindi News
हवाई पट्टी पर टायर फटने से ट्रेलर में लगी आग, चार घंटे आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे रहा जाम

संक्षेप: यूपी के उन्नाव में बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे स्थित नसिरापुर गांव के निकट हवाई पट्टी पर शुक्रवार सुबह ट्रेलर का पिछला टायर फटने से आग लग गई। देखते ही देखते ट्रेलर का पिछला हिस्सा आग का गोला बन गया। चालक ने कूद कर किसी तरह जान बचाई।

Fri, 7 Nov 2025 02:10 PMSrishti Kunj संवाददाता, उन्नाव
यूपी के उन्नाव में बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे स्थित नसिरापुर गांव के निकट हवाई पट्टी पर शुक्रवार सुबह ट्रेलर का पिछला टायर फटने से आग लग गई। देखते ही देखते ट्रेलर का पिछला हिस्सा आग का गोला बन गया। चालक ने कूद कर किसी तरह जान बचाई। इस दौरान ट्रैफिक रुकने से करीब 15 किलोमीटर तक जाम लग गया। दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंच आग बुझाई और आनन फानन में रेस्क्यू टीम द्वारा इमर्जेंसी वैकल्पिक मार्ग खोलकर आवागमन चालू कर व्यवस्था बहाल कराई गई। इस घटना से चार घंटे तक एक्सप्रेस वे पर अफरा तफरी का माहौल बना रहा।

राजस्थान जिला अजमेर थाना किशनगढ़ के बरना गांव के रहने वाले चालक शंकर पुत्र रामरतन एक ट्रेलर में पत्थर लोड़कर अपने गृह जनपद से नेपाल जा रहा था। शुक्रवार सुबह बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे स्थित नसिरापुर गांव के निकट हवाई पट्टी पर वाहन का पिछला टायर फट गया। जिससे वाहन अनियंत्रित होकर आडा होकर मुख्य मार्ग पर रुक गया। इसी दौरान अचानक ट्रेलर के पिछले हिस्से में आग लग गई। यह भयानक दृश्य देखकर चालक ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई।

देखते ही देखते ट्रक का पिछला हिस्सा आग का गोला बन गया। उसके बाद सूचना पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। वही मौके पर पहुंची यूपीडा टीम रेस्क्यू में जुट गई। इस दौरान पीछे से आने वाले वाहनों की एक्सप्रेस वे पर कतार लगती गई और देखते ही देखते गंगा नदी पुल तक करीब 15 किलोमीटर के दायरे में वाहनों के खड़े हो जाने से जाम लगा रहा। जिससे सकते में आए यूपीडा कर्मियों ने हवाई पट्टी के पश्चिमी व पूर्वी हिस्से पर वैकल्पिक इमर्जेसी मार्ग पर रखे पत्थर हटवा कर सर्विस रोड के माध्यम से वाहन गुजारने शुरू कर दिए। जिससे जाम की स्थित पर काबू पाया जा सका। इस दौरान करीब 4 घंटे तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा।

वैकल्पिक मार्ग से गुजारे गये वाहन

घटनास्थल हवाई पट्टी पर था जो जगह आकस्मिक एयर स्ट्रिप के रूप विकसित की गई है। जिससे हवाई पट्टी के शुरुआत व समाप्ति दोनों सिरों पर इमजेंर्सी कट मार्ग देकर सर्विस रोड से वाहन गुजारने की व्यवस्था बनी हुई है तथा पूर्व में भी वायुसेना से अभ्यास के दौरान इसी वैकल्पिक मार्ग से वाहन गुजारे जाते है। जिससे हवाई पट्टी का एरिया बिना किसी रुकावट के सुरक्षित बना रहता है तथा वाहन हवाई पट्टी शुरू होने से पहले सर्विस रोड पर पहुंच जाते है तथा समाप्ति होने के बाद दोबारा मुख्य मार्ग पर पहुंच जाते है। शुक्रवार को हुई घटना के दौरान इसी इमर्जेसी कट मार्ग को खोलकर मुख्य मार्ग से सर्विस रोड को जोड़ दिया गया। जिससे जाम खुलने में आसानी रही, अन्यथा घटना के बाद जाम के हालात और ज्यादा गंभीर हो सकते थे।

