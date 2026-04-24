नाबालिग लड़की की गला घोटकर हत्या, भाई बोला- सांप के काटने से हुई मौत, जांच शुरू
यूपी के उन्नाव में बारासगवर थानाक्षेत्र के बाराहरदो गांव में एक किशोरी की गला घोटकर हत्या और फिर सिर कुचलने का मामला सामने आया है। यह खुलासा परिजनों के सांप के डसने से मौत होने की सूचना पर गुरुवार को कराए गए पोस्टमार्टम में हुआ है।
यूपी के उन्नाव में बारासगवर थानाक्षेत्र के बाराहरदो गांव में एक किशोरी की गला घोटकर हत्या और फिर सिर कुचलने का मामला सामने आया है। यह खुलासा परिजनों के सांप के डसने से मौत होने की सूचना पर गुरुवार को कराए गए पोस्टमार्टम में हुआ है। पुलिस ने हत्या का मामला मानते हुए जांच तेज कर दी है।
पुलिस के अनुसार बाराहरदो गांव की रहने वाली 15 वर्षीय सपना पुत्री मनोज पंडित देवकृष्ण इंटर कॉलेज सगवर में कक्षा 11 की छात्रा थी। बुधवार दोपहर वह घर से निकली, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटी। परिजनों ने जब उसकी तलाश शुरू की तो गांव के एक बंगले (झोपड़ी) में उसका शव संदिग्ध हालत में पड़ा मिला। मामला संदिग्ध होने के बावजूद रात में मृतका के भाई ने पुलिस को फोन कर बताया कि उसकी बहन की मौत सांप के डसने से हो गई है।
मौके पर पहुंची पुलिस ने शव देख मामले को संदिग्ध मानते हुए गुरुवार को पोस्टमार्टम कराया। इसमें सामने आया कि सपना की मौत सांप के डसने से नहीं बल्कि गला दबाने से हुई है। यही नहीं उसके सिर पर भी गंभीर चोटों के भी निशान हैं। पुलिस ने मामले को हत्या मान जांच तेज कर दी है। थानाध्यक्ष धर्मेन्द्र मिश्र के अनुसार सभी पहलुओं को ध्यान में रख जांच जारी है। भाई ने सांप के काटने से मौत होना बताया। संदिग्ध लोगों से पूछताछ जारी है। मौके से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।
माता-पिता रायबरेली में मुंडन संस्कार में गए थे
बताया जा रहा है पिता मनोज पत्नी नीलू संग रायबरेली के हैबतपुर गांव स्थित ससुराल में मुंडन संस्कार में गए हुए थे। देर रात जब घर में भाई अंशू ने बहन का शव देखा स्तब्ध रह गया। उसने पिता को फोन कर सूचना दी। घटना दौरान सपना के दो अन्य भाई आदित्य व अनिकेत खेत में फसल की रखवाली कर रहे थे।
युवक को पीटकर मौत के घाट उतारा
बीघापुर में खेत में मवेशी चले जाने को लेकर हुए विवाद में युवक को लाठी से पीटकर अधमरा कर दिया। घरवाले उसे सीएचसी ले गए, जहां इलाज के दौरान युवक ने दमतोड़ दिया। मृतक की बहन ने मामले की तहरीर थाने में दी है।
मझिगवां सेवक गांव की सोमवती पुत्री मकरंद के मुताबिक, बुधवार शाम खेत में खड़ी उड़द की फसल को गांव के ही करुणा अपने भाई शिवचंद्र माली और हिमांशु को चरवा रहे थे। इसकी सूचना मां मथुरा, भाई राम किशोर व अमित को हुई तो खेत पहुंचे। फसल चराने का विरोध किया। इसपर करुणा व उसके दोनों बेटों ने लाठी से पीटा। भाई अमित घायल हो गए। सीएचसी में उन्हें भर्ती कराया जहां गुरुवार शाम दम तोड़ दिया। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि मारपीट का केस दर्ज किया गया था।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें