बहनोई को खंभे से बांध पीट-पीटकर मार डाला, इस काम के शक में ताबड़तोड़ लाठियां बरसाईं

संक्षेप: यूपी के उन्नाव में अवैध संबंधों के शक में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी, बेटे और बहू के साथ मिलकर बहनोई को गुरुवार को दिनदहाड़े खंभे से बांधकर पीट-पीटकर मार डाला। सूचना पर मौका-ए-वारदात पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

Fri, 7 Nov 2025 06:10 AMSrishti Kunj संवाददाता, उन्नाव
यूपी के उन्नाव में अवैध संबंधों के शक में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी, बेटे और बहू के साथ मिलकर बहनोई को गुरुवार को दिनदहाड़े खंभे से बांधकर पीट-पीटकर मार डाला। सूचना पर मौका-ए-वारदात पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पत्नी ने अपने भाई-भाभी, भतीजे और भतीजे की पत्नी को नामजद करते हुए हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने चार लोगों को हिरासत में ले लिया है।

अचलगंज क्षेत्र के बड़ौरा गांव निवासी नरेंद्र उर्फ लाला राजगीर था। गांव में ही उसका साला गंगाराम भी अपने परिवार के साथ रहता है। गुरुवार दोपहर नरेंद्र साले के घर पहुंचा। अचानक किसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी होने लगी। हो-हल्ला मचने पर गंगाराम की पत्नी बालेश्वरी, बेटा कमलेश और बहू नीलम भी आ गईं। सभी ने नरेंद्र को पकड़ लिया और घर के बाहर ईंट के खंभे से बांधकर लाठियां बरसाने लगे।

नरेंद्र के चीखने-चिल्लाने पर उसकी पत्नी नन्हा और बेटी संगीता पहुंच गईं। किसी तरह उसे बंधनमुक्त कराकर सीएचसी बिछिया लेकर पहुंचे। डॉक्टर ने उसे देखते ही मृत घोषित कर दिया। ग्रामीणों ने बताया कि नरेंद्र की हत्या अवैध संबंधों के चलते की गई है। दोनों परिवारों के बीच कई बार विवाद भी हो चुका है। वहीं, अचलगंज इंस्पेक्टर राजेश पाठक ने बताया कि नन्हा ने अपने भाई-भाभी, भतीजे और भतीजे की पत्नी के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने चार आरोपितों को हिरासत में ले लिया है।

रोज का विवाद मान तमीशबीन ताकते रहे

गुरुवार दोपहर जब गंगाराम अपने परिवार के साथ बहनोई नरेंद्र को घर के बाहर ईंट के खंभे से बांधकर पीट रहा था। उस वक्त आसपास के काफी लोग जुट गए थे। नरेंद्र और गंगाराम में आएदिन विवाद और मारपीट होना मान कोई भी बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ा। सभी तमाशबीन बने ताकते रहे। खंभे से बंधा गंगाराम खुद को बचाने के लिए लोगों से गुहार लगाता रहा। उसकी पत्नी और बेटी जब चीख सुनकर दौड़तते हुए पहुंचीं तो तमाशबीनों ने उसे बंधकमुक्त कराया।

घटना की वीडियो इंटरनेट पर वायरल

आरोपित जब गंगाराम को बंधक बनाकर पीट रहे थे। उस वक्त वहां मौजूद तमाशबीनों ने अपने-अपने मोबाइल में घटना कैद की। घटना का वीडियो गुरुवार देर शाम सोशल मीडिया पर वायरल रहा।

नशे की हालत में नरेंद्र को बनाया था बंधक

बताया जा रहा है कि गुरुवार दोपहर नरेंद्र नशे की हालत में गंगाराम से उलझ गया था। नशे में होने का फायदा उठा गंगाराम और उसके परिवार ने उसको काबू करते हुए बंधक बना लिया। होश में होने पर उसे बंधक बना पाना मुश्किल था। इसलिए नशे में होने का फायदा उठाया गया।

लेखक के बारे में

सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
