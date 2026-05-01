युवती की फोटो वायरल करने वाले युवक की उन्नाव में हत्या, ऑनलाइन दोस्ती बनी मौत की वजह
उन्नाव में दही थाना क्षेत्र के सोनिक में अजगैन की युवती की फोटो और चैट इंस्टा पर वायरल करने के मामले में नामजद प्रतापगढ़ के युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की मां नेे युवती, उसके पिता, भाई और रिश्तेदार के खिलाफ हत्या का मामला पुलिस में दर्ज कराया है।
उन्नाव में दही थाना क्षेत्र के सोनिक में अजगैन की युवती की फोटो और चैट इंस्टा पर वायरल करने के मामले में नामजद प्रतापगढ़ के युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की मां ने युवती, उसके पिता, भाई और रिश्तेदार के खिलाफ हत्या का मामला पुलिस में दर्ज कराया है। प्रतापगढ़ के फतनपुर क्षेत्र के बीरापुर गांव निवासी 20 वर्षीय अखिलेश गौतम पुत्र सुरेश मंगलवार सुबह दिल्ली जाने के लिए निकला था।
बुधवार शाम उसका शव सोनिक गांव के खेत में पड़ा मिला। पुलिस जांच में पास ही एक बैग मिला। इसमें हाईस्कूल की मार्कशीट मिली। उसमें नाम पता देखकर फतनपुर थाने में सूचना दी गई। घर पर सूचना मिलते ही मां रेखा देवी, भाई राजवीर, अर्जुन, अभिषेक उन्नाव पहुंचे। दही थाना प्रभारी ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि अजगैन के ग्राम मीतखेड़ा पाली निवासी मुस्कान, उसके पिता हीरालाल, भाई और रिश्तेदार के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।
ऑनलाइन दोस्ती में धोखा और फिर मौत
ऑनलाइन दोस्ती पहले ब्लैकमेलिंग, फजीहत और फिर मौत की वजह बनी। नामजद हत्यारोपित मुस्कान यह नहीं जानती थी कि अखिलेश कहां का रहनेवाला है। इसलिए रिपोर्ट में नाम और उसका मोबाइल नंबर दर्ज कराया था। हत्या में नामजद मुस्कान पुत्री हीरालाल ने इसी साल 19 मार्च को अजगैन थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि आनलाइन क्लास से पढ़ाई कर रही थी। लोकेन्द्र सिंह पनवार अध्यापक थे। बैच की छात्रा मुस्कान पुत्री राजेन्द्र नाथ उपाध्याय निवासी सिन्धौली जिला सीतापुर से मुलाकात आनलाइन हुई। उसने मेरा नम्बर लिया और अपने भाई अजय उपाध्याय को दे दिया। अजय से पढ़ाई-लिखाई की बातें होने लगी।
बातचीत के दौरान कई और मित्र बन गये, जिसमें अखिलेश गौतम से भी बात होने लगी। उसने बहला फुसलाकर अपने जाल में फंसा लिया। कुछ अश्लील फोटो, चैट व अश्लील वीडियो बना लिये। 14 फरवरी को मिलने के लिये उन्नाव शहर बुलाया। उसके बुलाने पर नहीं गई तो मुझसे 50,000 रुपये की मांग की। रुपये देने से मना किया तो सभी लोगों ने मेरा अश्लील फोटो व चैट व अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी। आरोपितों ने मेरे ही नाम से फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर कंटेट वायरल कर दिया। मामले में मुस्कान की तहरीर पर नामाराशि मुस्कान, उसके भाई और अखिलेश के खिलाफ अजगैन थाना में रिपोर्ट दर्ज है।
ताबड़तोड़ दबिश देकर सभी को हिरासत में लिया
युवक की हत्या मामले में नामजद आरोपित भाग न जाएं। इसके लिए देर रात ही थाना पुलिस ने दबिश शुरू कर दी। पुलिसिया सूत्रों के मुताबिक, देर रात तक दबिश में युवती, उसके होमगार्ड पिता, भाई और रिश्तेदारों को हिरासत में ले लिया गया। शुक्रवार को पोस्टमार्टम के बाद पुलिस युवक की मौत से जुड़े रहस्यों से पर्दा उठा सकती है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें