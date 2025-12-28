Hindustan Hindi News
UP Unnao Man killed Younger Brother After Dispute Stabbed with knife accused absconding
बड़े भाई ने चाकू से गोदकर छोटे भाई को उतारा मौत के घाट, हत्या के बाद आरोपी फरार

बड़े भाई ने चाकू से गोदकर छोटे भाई को उतारा मौत के घाट, हत्या के बाद आरोपी फरार

संक्षेप:

यूपी में उन्नाव की सदर कोतवाली क्षेत्र के प्रियदर्शिनी नगर मोहल्ले में शनिवार दोपहर घरेलू विवाद पर बड़े भाई ने अपने ही सगे छोटे भाई की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी भाई मौके से भाग निकला।

Dec 28, 2025 06:42 am IST
यूपी में उन्नाव की सदर कोतवाली क्षेत्र के प्रियदर्शिनी नगर मोहल्ले में शनिवार दोपहर घरेलू विवाद पर बड़े भाई ने अपने ही सगे छोटे भाई की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी भाई मौके से भाग निकला। मां और बहन आनन फानन में गंभीर रूप से घायल बेटे को लेकर जिला अस्पताल पहुंची। जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस आरोपी भाई की तलाश कर रही है।

प्रियदर्शिनीनगर मोहल्ले के 30 वर्षीय सत्यम सोनी पुत्र गनेश सोनी घर के पास स्थित नंदन वन पार्क की पुलिया पर बैठा था। तभी बड़ा भाई शिवम उर्फ बाबू वहां आ गया। दोनों भाइयों में विवाद के बाद मामला इतना बढ़ गया कि शिवम ने अपने छोटे भाई सत्यम के पेट में चाकू मारकर हत्या कर दी। गंभीर घायल सत्यम को लेकर परिजन अस्पताल भागे।

डॉक्टर ने जांच के बाद सत्यम को मृत घोषित कर दिया। सत्यम की मौत की सूचना मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई। सीओ सिटी दीपक यादव, कोतवाली इंस्पेक्टर चंद्र कांत मिश्र मय फोर्स के मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने बताया कि घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद कर लिया गया है। प्रारंभिक जांच में मामला घरेलू विवाद का लग रहा है।

मां उधार रुपये लेकर बेेटे का करवाती थी इलाज

पीडी नगर मोहल्ला का छोटा सा घर अब शोक और आंसुओं में डूबा है। ढाई साल पहले पति की मौत के बाद आशा ने अकेले अपने परिवार का पालन-पोषण किया। दिन-रात मेहनत की और मानसिक रूप से बीमार बेटे का उधार रुपये लेकर सत्यम का इलाज कराने के लिए हर संभव कोशिश की। लेकिन, शनिवार दोपहर उस परिवार का सुखी जीवन एक क्षण में बदल गया। मामूली विवाद के दौरान बड़े बेटे शिवम ने छोटे भाई सत्यम पर चाकू चला दिया। घायल सत्यम को मां ने बेटी आराध्या के साथ इमरजेंसी अस्पताल पहुँचाया, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।

आशा का दर्द बयाँ करना नामुमकिन है जिस बेटे की देखभाल और इलाज में उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, वही उसका जीवन छीन बैठा। मोहल्ले में हर कोई इस हादसे से स्तब्ध है, लेकिन सबसे बड़ा ग़म मां और बेटी का है। भाई के हत्याकांड मामले में मां ने पुलिस में तहरीर देकर अपने बड़े बेटे पर हत्या का केस दर्ज कराया है।

किराए पर कमरा लेकर अलग रहता था हत्यारोपी

मृतक सत्यम चार भाई थी। भाईयों में बड़ा शिवम, यश और शुभ तथा विवाहित बहन सपना और छोटी अविवाहित आराध्या हैं। हत्यारोपी भाई शिवम पत्नी पूजा के साथ अलग किराए का कमरा लेकर रहता है।

हत्याकांड की जांच पड़ताल में उलझी पुलिस, आरोपित फरार

घटना की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने प्रारंभिक जांच में मामला घरेलू विवाद का बता रही है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि विवाद किस बात को लेकर हुआ था और क्या पहले भी दोनों भाइयों के बीच तनाव की स्थिति बनी रहती थी। परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है, ताकि घटना की पूरी सच्चाई सामने आ सके। घटना के बाद प्रियदर्शिनी नगर मोहल्ला में दहशत और सनसनी का माहौल व्याप्त है।

सत्यम ने ईंट से शिवम पर किया था हमला

बताया जा रहा है कि शनिवार दोपहर सत्यम नहर पुलिया के पास बैठा था। तभी शिवम वहां पहुंच गया और घर जाने के लिए कहा। इसी दरम्यान सत्यम ने ईंट से शिवम पर हमला कर दिया। तभी शिवम ने सब्जी काटने वाली चाकू से सत्यम के पेट पर हमला कर दिया। जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी होने से मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद शिवम मौके से भाग निकला।

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
