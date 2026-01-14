उन्नाव में नशेड़ी पति ने पत्नी की गला घोंटकर की हत्या, फिर फंदे से लटककर दे दी जान

संक्षेप: उन्नाव में बुधवार सुबह नशेबाज पति ने पत्नी का गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद खुद भी फंदे से लटककर जान दे दी। इस घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। उधर, सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई।

यूपी के उन्नाव से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के नौनिहालगंज मोहल्ले में बुधवार सुबह नशेबाज पति ने गला दबाकर पत्नी की हत्या कर दी। इसके बाद खुद भी फंदे से लटककर जान दे दी। वहीं, इस घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। उधर, सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई।

ये सनसनीखेज मामला नौनिहालगंज मोहल्ले का है। जहां 42 साल का संजय अपनी 38 वर्षीय पत्नी वंदना और दो बच्चे हर्ष और खुशी के साथ रहता था। वह ई-रिक्शा चलाकर परिवार का भरण पोषण करता था। मंगलवार की रात वह नशे की हालत में घर पहुंचा। तभी किसी बात पर उसकी पत्नी के साथ विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि मारपीट तक पहुंच गया। इससे दोनों के बीच स्थिति तनावपूर्ण हो गई। बुधवार सुबह करीब 7 बजे संजय का एक बार फिर वंदना के साथ झगड़ा हो गया। इस पर संजय ने पहले पत्नी की बेरहमी से पिटाई कर दी। फिर गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली।

सुबह देर तक घर से कोई आवाजाही न होती देख पड़ोसियों ने आवाज लगाई। जवाब न मिलने पर घर के अंदर झांक कर देखा तो उनक होश उड़ गए। दंपति के शव पड़े हुए थे। तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। जानकारी पर बांगरमऊ कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घर का दरवाजा खुलवा कर शवों को बाहर निकलवाया। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए। उसके बाद दम्पति के शवों को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई की है। मृतका वंदना की सास सियादुलारी ने पुलिस में तहरीर देकर घटना की जानकारी दी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के सही कारणों की पुष्टि हो सकेगी।

मियां-बीवी में अक्सर होता था झगड़ा घटना को लेकर मोहल्ले में तरह-तरह की चर्चाओं का दौर भी शुरू हो गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार पति-पत्नी के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता था। कुछ लोगों का कहना है कि वंदना किसी अन्य युवक से फोन पर बातचीत करती थी, जिसे लेकर संजय को शक करता था और इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद होता था। हालांकि पुलिस ने अभी इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है और सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।