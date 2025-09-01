यूपी: छात्राओं से छेड़खानी के दो आरोपी एनकाउंटर में घायल, CM योगी ने लिया था घटना का संज्ञान
एक विद्यालय के बाहर छींटाकशी और छेड़खानी करने के मामले में विद्यालय की ओर से एसपी को एक पत्र लिख कर गेट के बाहर सुरक्षा व्यवस्था की मांग की गई थी। मामले में एसपी संतोष कुमार मिश्र ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए चार टीमें गठित की थीं।
UP Police Encounter: यूपी के कुशीनगर में स्कूल में पढ़ने जा रहीं छात्राओं के साथ छींटाकशी और छेड़छाड़ करने के बाद विरोध पर दबंगई दिखाने के आरोपी दो बदमाशों को पुलिस मुठभेड़ में पैर में गोली लगी है। रविवार की रात हुई मुठभेड़ में आरोपियों के पास से पुलिस ने एक बाइक, दो तमंचा और कारतूस भी बरामद किया है। बदमाशों पर पुलिस ने 25 हजार रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। बताया जा रहा है कि छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की शिकायत सीएम योगी तक भी पहुंच गई थी।
रामकोला थाना क्षेत्र के बरवा बाजार स्थित एक विद्यालय के बाहर छींटाकशी और छेड़खानी करने के मामले में विद्यालय की ओर से एसपी को एक पत्र लिख कर गेट के बाहर सुरक्षा व्यवस्था की मांग की गई थी। मामले में सीएम योगी के संज्ञान लेने के बाद रविवार की शाम रामकोला पहुंचे एसपी संतोष कुमार मिश्र ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए चार टीमें गठित की थीं। पुलिस मीडिया सेल के अनुसार पुलिस की एक टीम रामकोला मथौली मार्ग पर कुसम्हा गांव के पहले एक पुलिया पर घेराबंदी कर वाहनों की जांच कर रही थी। उसी समय एक बाइक पर सवार आ रहे दो लोगों को पुलिस रोकना चाही।
पुलिस द्वारा जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि बाइक सवार दोनों बदमाशों ने पुलिस पर निशाना साध कर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैर में गोली लगी। दोनों की पहचान 25 हजार रुपये के ईनामिया बदमाश असलम और जुल्फीकार निवासी मोरवन थाना रामकोला के रूप में हुई। पुलिस का कहना है कि दोनों बदमाश स्कूल, कालेज के बाहर छेड़खानी करने, छींटाकशी करने और कलावा पहनकर लव जिहाद की घटना करने में शामिल थे।
शिकायत मिलने पर उनके खिलाफ थाना रामकोला में धारा 74,78,296,351(3) BNS पंजीकृत किया गया था। बदमाशों के पास से पुलिस को दो अवैध तमंचे .315 बोर, 5 जिन्दा कारतूस, 2 खोखा कारतूस, एक बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल और 1100 रुपए नगद मिले हैं। गिरफ्तार किए जाने के बाद आरोपियों को इलाज के लिए पुलिस कस्टडी में अस्पताल भेजा गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कुशीनगर के एसपी ने चार टीमें गठित की थीं।