यूपी के इन संविदा कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, मानदेय बढ़ा; जानें कब से होगा लागू

संक्षेप: यूपी के परिवहन निगम के संविदा चालक और परिचालक के लिए अच्छी खबर है। उनका मानदेय बढ़ गया है। इसकी जानकारी मंत्री दयाशंकर सिंह ने दी। मानदेय वृद्धि का यह तोहफा नए साल यानी एक जनवरी, 2026 से लागू किया जाएगा।

यूपी परिवहन निगम के संविदा चालक-परिचालकों के मानदेय में 14 पैसे प्रति किमी. की वृद्धि की गई है। इसी तरह एनसीआर और उपनगरीय बस सेवा के साथ उत्कृष्ट योजना में शामिल चालक-परिचालकों का मानदेय 10 पैसे प्रति किमी. बढ़ाया जाएगा। मानदेय वृद्धि का यह तोहफा नए साल यानी एक जनवरी, 2026 से लागू किया जाएगा।

परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह ने बताया कि इस नए मानदेय का भुगतान परिवहन निगम करेगा। वर्तमान में नोएडा की नगरीय सेवाओं, ग्रामीण सेवाओं और एनसीआर के सभी डिपो के संविदा चालकों व उपनगरीय सेवाओं के चालक-परिचालक को 2.18 रुपये प्रति किमी. दर से मानदेय मिल रहा था। अब 10 पैसे प्रति किमी. बढ़ाकर 2.28 रुपये प्रति किमी. कर दिया गया है।

नवीन उत्तम प्रोत्साहन योजना भी लागू परिवहन मंत्री ने बताया कि नवीन उत्तम प्रोत्साहन योजना का लाभ लेने के लिए चालकों को दो वर्ष और परिचालकों को चार वर्ष की लगातार सेवा किया होना जरूरी है। साथ ही वित्तीय वर्ष में उन्हें 288 दिन की डयूटी और 66000 किमी. की दूरी पूरी किया जाना जरूरी है। इस वित्तीय वर्ष में उनसे कोई दुर्घटना भी न हुई हो। इस योजना के तहत चालक को पारिश्रमिक 14687 रुपये,प्रोत्साहन 4000 रुपये के साथ कुल पारिश्रमिक 18687 रुपये दिया जाएगा।