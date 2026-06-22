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एक्सप्रेस वे से बदलता UP: इंडस्ट्रीज, शहरों और आम लोगों को कैसे मिल रहा फायदा

Dakshita Ojha लाइव हिन्दुस्तान
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उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवे नेटवर्क न केवल यात्रा को सुविधाजनक बना रहे हैं, बल्कि उद्योग, स्थानीय व्यवसायों और किसानों के लिए नए अवसर भी खोल रहे हैं। 

एक्सप्रेस वे से बदलता UP: इंडस्ट्रीज, शहरों और आम लोगों को कैसे मिल रहा फायदा

UP की ग्रोथ की कहानी अब सिर्फ खेत, शहर और फैक्ट्री तक सीमित नहीं है। इसमें एक्सप्रेसवे की बड़ी भूमिका दिख रही है। अच्छी सड़क केवल गाड़ी चलाने के लिए नहीं होती। यह किसान को मंडी, व्यापारी को मार्केट, स्टूडेंट को कॉलेज, और मरीज को अस्पताल से जोड़ती है।

आज UP में एक्सप्रेसवे नेटवर्क लोगों, शहरों और इंडस्ट्री के बीच नई कनेक्टिविटी बना रहा है। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे जैसे प्रोजेक्ट प्रदेश की नई पहचान बना रहे हैं।

रास्ता हुआ स्पीड वाला, सफर हुआ आसान, UP की ग्रोथ को मिला नया आसमान।

कनेक्टिविटी से रफ्तार, शहरों को नया आधार

पहले कई शहर बड़े मार्केट से दूर महसूस होते थे। प्रोडक्ट्स भेजने में समय लगता था। सफर लंबा होता था। ट्रैफिक और खराब सड़कें खर्च भी बढ़ाती थीं। एक्सप्रेसवे इस दूरी को कम करने में मदद कर रहे हैं।

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ को गाजीपुर की ओर जोड़ता है। इससे पूर्वी UP के जिलों को राजधानी और दूसरे बड़े मार्केट से बेहतर कनेक्टिविटी मिलती है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा जैसे जिलों को तेज कॉरिडोर से जोड़ता है।

इसका असर सिर्फ गाड़ियों पर नहीं दिखता। जब शहरों के बीच दूरी कम महसूस होती है, तो लोगों का टाइम बचता है। बिजनेस को नई पहुंच मिलती है। छोटे शहर बड़े नेटवर्क का हिस्सा बनते हैं।

गंगा एक्सप्रेसवे से वेस्ट से ईस्ट तक कनेक्टिविटी

UP के एक्सप्रेसवे नेटवर्क में गंगा एक्सप्रेसवे एक बड़ा कदम है। यह मेरठ से प्रयागराज तक करीब 594 किलोमीटर का ग्रीनफील्ड और एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे है। यह छह लेन का एक्सप्रेसवे है, जिसे आगे आठ लेन तक बढ़ाया जा सकता है।

यह एक्सप्रेसवे मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज जैसे जिलों को जोड़ता है। यानी पश्चिमी UP के बिजनेस बेल्ट, मध्य UP की खेती वाली पट्टी और पूर्वी UP के बड़े सांस्कृतिक शहर सीधे जुड़ते हैं।

गंगा एक्सप्रेसवे से सफर आसान होगा। माल की आवाजाही तेज हो सकती है। किसान, व्यापारी, ट्रांसपोर्टर और छोटे बिजनेस को बड़े मार्केट तक पहुंचने में मदद मिल सकती है।

मेरठ से प्रयागराज तक नई रफ्तार, गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ा UP का विस्तार।

इंडस्ट्री को सपोर्ट, लोकल बिजनेस को स्कोप

एक्सप्रेसवे का बड़ा फायदा इंडस्ट्री को मिलता है। फैक्ट्री के लिए जमीन, बिजली और पॉलिसी जरूरी होती है, लेकिन कनेक्टिविटी भी उतनी ही जरूरी है। अगर माल जल्दी आए और जल्दी जाए, तो बिजनेस की स्पीड बढ़ती है।

UP में एक्सप्रेसवे के किनारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और मैन्युफैक्चरिंग व लॉजिस्टिक्स क्लस्टर बनाने पर भी काम हो रहा है। UPडा की इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स क्लस्टर जानकारी में 27 लॉजिस्टिक्स क्लस्टर और 6 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का उल्लेख है। इसके साथ गंगा एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के आसपास क्लस्टर लोकेशन भी दिखाई गई हैं।

ऐसे क्लस्टर में वेयरहाउस, पैकेजिंग, फूड प्रोसेसिंग, मशीन रिपेयर, ट्रांसपोर्ट, कोल्ड स्टोरेज और छोटे सप्लायर जैसे काम बढ़ सकते हैं। इससे लोकल युवाओं और छोटे बिजनेस को भी मौके मिलते हैं।

किसान को मार्केट, प्रोडक्ट को स्पीड

UP की बड़ी ताकत खेती है। किसान की कमाई में सड़क की बड़ी भूमिका होती है। अगर फसल समय पर मंडी पहुंचे, दूध और सब्जी जल्दी मार्केट तक पहुंचे और फूड प्रोसेसिंग यूनिट पास हो, तो किसान को फायदा मिल सकता है।

एक्सप्रेसवे से खेत और मार्केट के बीच कनेक्ट मजबूत होता है। इससे फसल की ढुलाई में समय कम हो सकता है। छोटे किसानों, डेयरी से जुड़े लोगों और लोकल प्रोडक्ट बनाने वालों को नया बाजार मिल सकता है।

गंगा एक्सप्रेसवे जैसे कॉरिडोर पश्चिमी UP, मध्य UP और पूर्वी UP को जोड़ते हैं। इससे गन्ना, दूध, सब्जी, अनाज, हैंडलूम, टेक्सटाइल और ओडीओपी प्रोडक्ट को बेहतर मार्केट एक्सेस मिल सकता है।

आम लोगों का सफर, ज्यादा स्मूथ ज्यादा सेफ

एक्सप्रेसवे आम लोगों की जिंदगी में भी बदलाव लाते हैं। परिवारों का सफर आसान होता है। लंबी दूरी की यात्रा कम थकाने वाली बनती है। मरीजों को बड़े अस्पतालों तक पहुंचने में मदद मिलती है। स्टूडेंट्स और कामगारों के लिए शहरों तक पहुंच आसान होती है।

एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे पर एंट्री और एग्जिट तय होते हैं। सर्विस रोड, टोल सिस्टम, पेट्रोल पंप, रेस्ट एरिया, क्रेन, एम्बुलेंस और पेट्रोलिंग जैसी सुविधाएं सफर को ज्यादा ऑर्गनाइज्ड बनाती हैं। इससे हाईवे ट्रैफिक और लोकल ट्रैफिक को अलग रखने में मदद मिलती है।

बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के आधिकारिक विवरण में सर्विस रोड, अंडरपास और सेफ मूवमेंट जैसी बातों का जिक्र है। ऐसे फीचर गांवों और आसपास के लोगों के लिए भी जरूरी हैं।

सफर हुआ स्मूथ, रास्ता हुआ सेफ, आम लोगों को मिला बेहतर ट्रैवल बेस।

लॉजिस्टिक्स से जॉब्स, युवाओं को नए मौके

जब एक्सप्रेसवे बनता है, तो उसके आसपास केवल सड़क नहीं बनती। वहां ढाबे, होटल, रिपेयर सेंटर, ट्रांसपोर्ट सर्विस, वेयरहाउस, फ्यूल स्टेशन, पैकेजिंग यूनिट और छोटे बिजनेस भी आते हैं। यही छोटे काम मिलकर लोकल जॉब्स बनाते हैं।

इंडस्ट्रियल क्लस्टर और लॉजिस्टिक्स हब बनने से युवाओं के लिए स्किल बेस्ड काम बढ़ सकते हैं। किसी को मशीन चलानी होगी। किसी को वेयरहाउस संभालना होगा। किसी को ड्राइविंग, पैकिंग, अकाउंट, सिक्योरिटी, मेंटेनेंस या टेक्निकल सपोर्ट का काम मिल सकता है।

यानी एक्सप्रेसवे सिर्फ गाड़ियों को नहीं चलाता। यह जॉब्स, सर्विस और छोटे बिजनेस की पूरी चेन को आगे बढ़ाता है।

सड़क से सर्विस, सर्विस से काम, युवाओं को मिला नया मुकाम।

एक्सप्रेसवे से ग्रोथ, UP को नया रोडमैप

UP के एक्सप्रेसवे केवल सड़क प्रोजेक्ट नहीं हैं। ये प्रदेश के बदलते ग्रोथ मॉडल का हिस्सा हैं। सड़क से शहर जुड़ते हैं। शहरों से बाजार जुड़ते हैं। बाजार से इंडस्ट्री जुड़ती है। इंडस्ट्री से जॉब्स बनती हैं। और जॉब्स से परिवारों की कमाई बढ़ती है।

एक्सप्रेसवे नेटवर्क से UP के अलग-अलग हिस्से एक-दूसरे के करीब आ रहे हैं। पश्चिमी UP का बिजनेस, पूर्वांचल का बाजार, बुंदेलखंड की नई इंडस्ट्रियल उम्मीद और प्रयागराज जैसे बड़े शहर अब तेज कनेक्टिविटी से जुड़ रहे हैं।

अच्छी सड़कें विकास की शुरुआत होती हैं। जब रास्ते बेहतर होते हैं, तो लोगों का भरोसा बढ़ता है। जब भरोसा बढ़ता है, तो इन्वेस्टमेंट आता है। जब इन्वेस्टमेंट आता है, तो प्रदेश की ग्रोथ को नई स्पीड मिलती है।

एक्सप्रेसवे से रफ्तार, कनेक्टिविटी से विश्वास, UP की ग्रोथ को मिला नया प्रकाश।

पाठकों के लिए नोट : यह लेख एचटी ब्रांड स्टूडियो द्वारा ब्रांड की ओर से तैयार किया गया है और इसमें हिंदुस्तान की कोई भी एडिटोरियल या जर्नलिज्म भागीदारी नहीं है।

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