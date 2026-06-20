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यूपी: प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक दंपत्तियों के ट्रांसफर में फंसा पेच, छात्र-अध्यापक अनुपात का चक्कर

Ajay Singh प्रमुख संवाददाता, लखनऊ
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शिक्षकों का कहना है कि आदेश में लिखा था कि यदि पति-पत्नी दोनों शिक्षक हैं और उनमें से किसी एक की ओर से आवेदन किया जाता है तो वांछित जनपद में यदि छात्र-शिक्षक अनुपात कम है तो उनका स्थानांतरण किया जा सकेगा। यहां यह स्पष्ट नहीं था कि दोनों का कम छात्र-शिक्षक अनुपात वाले जिलों में तबादला हो जाएगा।

यूपी: प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक दंपत्तियों के ट्रांसफर में फंसा पेच, छात्र-अध्यापक अनुपात का चक्कर

UP Primary School : उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक दंपत्तियों का स्थानांतरण छात्र-अध्यापक अनुपात के कारण फंस गया है। अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा की ओर से बीते चार जून को जो आदेश जारी किया गया, उसके बिंदु संख्या चार में स्पष्ट लिखा है कि यदि पति व पत्नी दोनों बेसिक शिक्षा के परिषदीय स्कूलों के शिक्षक हैं और उसमें से किसी ने भी तबादले के लिए आवेदन किया तो जहां पर शिक्षक-छात्र अनुपात कम होगा, उस जिले में उन दोनों में से किसी एक का स्थानांतरण किया जाएगा।

अब शिक्षक आरोप लगा रहे हैं कि जो आदेश जारी किया गया, उसमें लिखा गया कि यदि पति-पत्नी दोनों शिक्षक हैं और उनमें से किसी एक की ओर से आवेदन किया जाता है तो वांछित जनपद में यदि छात्र-शिक्षक अनुपात कम है तो उनका स्थानांतरण किया जा सकेगा। यहां यह स्पष्ट नहीं किया गया कि पति या पत्नी दोनों का कम छात्र-शिक्षक अनुपात वाले जिलों में तबादला हो जाएगा।

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अभिभावक होंगे प्रबंध समिति के अध्यक्ष

माध्यमिक स्कूलों में विद्यालय प्रबंध समिति का गठन जल्द किया जाएगा। विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य सचिव प्रधानाचार्य होंगे। प्रबंध समिति का कार्यकाल दो वर्ष का होगा। अभिभावक भवन निर्माण समिति का भी अध्यक्ष बनाया जाएगा। जिन स्कूलों में इनका कार्यकाल पूरा हो गया है, वहां नए सिरे से गठन किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा की ओर से इसकी गाइडलाइन जारी कर दी गई हैं।

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पीएम श्री स्कूलों के बच्चों को परिवहन भत्ता जल्द

यूपी में 160 प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम श्री) राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को जल्द परिवहन भत्ता व सहायक भत्ता दिया जाएगा। विद्यालय से पांच किलोमीटर से दूर रहने वाले विद्यार्थियों खासकर छात्राओं व दिव्यांगों को यह लाभ देने की तैयारी है। वार्षिक छह हजार रुपये इन विद्यार्थियों के बैंक खाते में डीबीटी से भेजे जाएंगे। समग्र शिक्षा की ओर से इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।

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20 जून तक आवेदन का जारी हुआ था आदेश

परिषदीय शिखकों के अन्तर्जनपदीय तबादलों के लिए 20 जून तक आवेदन करने का आदेश जारी हुआ था। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी ने इस संबंध में बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजा था। पत्र में कहा गया था कि सत्र 2026-27 के लिए शिक्षकों-शिक्षिकाओं के अन्तर्जनपदीय स्थानांतरण के लिए जारी नीति के क्रम में निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पूरा कराकर 20 जून तक भेजने के निर्देश पूर्व में ही दिए गए हैं। लिहाजा हर आवेदन करने वाले की अलग-अलग पीडीएफ फाइल और जिले की सभी फाइल 20 जून की रात 12 बजे के पहले तक हर हाल में भेजना सुनिश्चित करना होगा।

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Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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