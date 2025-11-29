यूपी होकर राजस्थान-दिल्ली-उत्तराखंड की ट्रेनों के रूट बदले, कई कैंसिल; देखें लिस्ट

संक्षेप: उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल के दिल्ली क्षेत्र में स्थित दिल्ली सराय रोहिल्ला-साहिबाबाद स्टेशनों के मध्य पुल संख्या-241 बी पर रि-गर्डरिंग कार्य एवं गाजियाबाद यार्ड में इंजीनियरिंग कार्य हेतु ब्लाक दिसंबर के पहले सप्ताह में रहेगा।

उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल के दिल्ली क्षेत्र में स्थित दिल्ली सराय रोहिल्ला-साहिबाबाद स्टेशनों के मध्य पुल संख्या-241 बी पर रि-गर्डरिंग कार्य एवं गाजियाबाद यार्ड में इंजीनियरिंग कार्य हेतु ब्लाक दिसंबर के पहले सप्ताह में रहेगा। ब्लॉक के चलते ट्रेनों को मार्ग परिवर्तन, नियंत्रण, पुनर्निर्धारण की संचालित किया जाएगा। रेलवे ने ब्लॉक के संबंध में प्रभावित होने वाली ट्रेनों की सूची जारी कर दी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मार्ग परिवर्तन-दिल्ली-शाहदरा स्टेशन पर ठहराव नहीं - 06 दिसंबर-15091 दौराई-टनकपुर एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग गाजियाबाद-मेरठ सिटी-टापरी-लक्सर-मुरादाबाद के रास्ते चलेगी।

- 13 दिसंबर-15091 दौराई-टनकपुर एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग दिल्ली सराय रोहिल्ला-नई दिल्ली-तिलक ब्रिज-साहिबाबाद के रास्ते जायेगी।

- 14 दिसंबर-12036 दिल्ली-टनकपुर एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग दिल्ली-नई दिल्ली-तिलक ब्रिज-साहिबाबाद के रास्ते चलेगी।

- 13 दिसंबर-15910 लालगढ़-डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग सकूरबस्ती-नई दिल्ली-तिलक ब्रिज-साहिबाबाद के रास्ते चलेगी।

- 12 दिसंबर-15707 कटिहार-अमृतसर एक्स. परिवर्तित मार्ग सकूरबस्ती-तिलक ब्रिज-नई दिल्ली- मण्डी के रास्ते चलेगी।

- 13 दिसंबर-15014 काठगोदाम-जैसलमेर एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग साहिबाबाद-तिलक ब्रिज-नई दिल्ली-दिल्ली सराय रोहिल्ला के रास्ते जायेगी।

- 13 दिसंबर-14117 प्रयागराज जं.-भिवानी एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग साहिबाबाद-तिलक ब्रिज-नई दिल्ली-दिल्ली किशनगंज होकर चलेगी।

पुननिर्धारण - 07 दिसंबर-22436 नई दिल्ली-वाराणसी एक्सप्रेस नई दिल्ली से 80 मिनट विलम्ब से पुनर्निर्धारित कर 07.20 बजे चलेगी।

- 07 दिसंबर-12004 नई दिल्ली-लखनऊ जं0 एक्सप्रेस नई दिल्ली से 70 मिनट विलम्ब से पुनर्निर्धारित कर 07.20 बजे चलेगी।

- 06 दिसंबर-12557 मुजफ्फरपुर-आनन्द विहार टर्मिनस एक्सप्रेस मुजफ्फरपुर से 60 मिनट विलम्ब से पुनर्निर्धारित कर 12.35 बजे चलेगी।

पूजा स्पेशल समेत कई ट्रेनें निरस्त रेलवे ने किन्हीं कारणों से पूजा स्पेशल कई ट्रेनों का संचालन निरस्त करने का निर्णय लिया है। रेलवे ने उन ट्रेनों को निरस्त करने की सूचना जारी कर दी है, जो दिसंबर में संचालित होंगी। संबंधित स्टेशनों को सूचना भेज दी गई है। जिससे नोटिस बोर्ड पर निरस्त होने वाली पूजा स्पेशल ट्रेनों की जानकारी यात्रियों को दी जा सके।