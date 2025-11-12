यूपी की ट्रेनों में 25% कम हुए दिल्ली जाने वाले यात्री, ब्लास्ट के बाद बसों पर भी असर

संक्षेप: दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार बम ब्लास्ट के अगले दिन ट्रेन से आगरा से दिल्ली जाने वालों में 20 से 25 प्रतिशत तक की कमी आ गई। सुबह के समय नई दिल्ली इंटरसिटी सहित अन्य ट्रेनों में भीड़ कम दिखाई दी।

दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार बम ब्लास्ट के अगले दिन ट्रेन से आगरा से दिल्ली जाने वालों में 20 से 25 प्रतिशत तक की कमी आ गई। सुबह के समय नई दिल्ली इंटरसिटी सहित अन्य ट्रेनों में भीड़ कम दिखाई दी। जनरल टिकट विंडो पर भी दिल्ली की टिकट मांगने वालो में कमी दिखी।

लोगों ने दहशत व दिल्ली में चेकिंग के चलते अपनी दिल्ली यात्रा को कुछ दिन टालने का फैसला किया है। रेलवे के सूत्रों का कहना है कि जो लोग दिल्ली में नौकरी करने जाते हैं, वही मंगलवार को दिल्ली गए। लोगों ने गैर जरूरी काम से दिल्ली जाने के फैसले को टाल दिया। राजामंडी स्टेशन पर भी सुबह के समय दिल्ली जाने वालों की भीड़ मंगलवार को नहीं दिखी।

धमाके की दहशत, दिल्ली के 1081 टिकट वापस दिल्ली में हुए बम विस्फोट का असर कानपुर सेंट्रल स्टेशन से जाने वाली ट्रेनों में दिखा। मंगलवार को देर शाम तक दिल्ली रूट की ट्रेनों के यात्रियों ने 1092 टिकट निरस्त कराए। वहीं एनई, सीमांचल और संपर्क क्रांति के ठसाठस रहने वाले कूपों में मंगलवार को मारामारी न दिखी। आईआरसीटीसी और रेलवे टिकट बुकिंग रिकार्ड के तहत शाम छह बजे तक टिकट लौटाने का सिलसिला जारी रहा।

यात्रियों ने कैफियत एक्सप्रेस, पूर्वा, बिहार संपर्क क्रांति, संपूर्ण क्रांति, महानंदा, नार्थ-ईस्ट एक्सप्रेस, सीमांचल और कालका मेल सहित 22 ट्रेनों में टिकट निरस्त कराए। दिल्ली से आने वाली ट्रेनों पर कोई असर नहीं पड़ा है। इनमें यात्रियों की संख्या अन्य दिनों की तरह की है। कानपुर सेंट्रल स्टेशन के टिकट काउंटरों पर वापसी के लिए भीड़ लगी रही। पूछताछ खिड़की पर अधिकतर यात्री दिल्ली की ट्रेनों की जानकारी लेते दिखे।

टूरिस्ट बसों का 20 फीसदी लोड घटा फजलगंज से सीधे दिल्ली जाने वाली कोई 45-50 टूरिस्ट बसों के लोड पर मंगलवार को असर दिखा। समय शताब्दी ट्रैवल्स के प्रोपाइटर पंकज ने बताया कि रविवार तक दो-चार सीटें छोड़कर फुल रहती थी। वहीं मंगलवार को हर बस में औसतन 15-16 सीटें स्लीपर में खाली रहीं। कानपुर से चलने वाली बसों में लगभग 1200 यात्री मंगलवार को कम गए।