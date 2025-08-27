चुनावी हवन से टैरिफ दहन तक, भारत में डोनाल्ड ट्रंप का पतन; यूपी में अब फोटो जलाने लगे कारोबारी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैनडम का भारत में बहुत जल्दी पतन हो गया। महज 10 महीने पहले उत्तर प्रदेश में लोग राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप की जीत के लिए हवन और पूजन कर रहे थे। अब भारत पर टैरिफ लगाने की वजह से फोटो का दहन हो रहा है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत में लोकप्रियता का बहुत जल्दी पतन हो गया। राष्ट्रपति के चुनाव में ट्रंप की जीत के लिए जहां दस महीने पहले उत्तर प्रदेश के अयोध्या, प्रयागराज और मेरठ जैसे शहरों में हवन चल रहा था, आज कानपुर में उनका फोटो दहन चल रहा है। कानपुर में व्यापारियों ने ना सिर्फ ट्रंप का पोस्टर जलाया बल्कि लोगों से अपील की है कि वो भी अमेरिकी कंपनियों के सामान का बहिष्कार करके जवाबी चोट दें।