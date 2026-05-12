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यूपी पर्यटन के उप-निदेशक की घूसखोरी का वीडियो वायरल, सरकार ने किया सस्पेंड, जांच भी होगी

Deep Pandey हिन्दुस्तान, लखनऊ, हिन्दुस्तान
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यूपी पर्यटन के उप-निदेशक की घूसखोरी का वीडियो वायरल हो गया। सरकार ने सख्त ऐक्शन लिया हे। विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत अभिजात ने उपनिदेशक को सस्पेंड कर दिया है। इसके साथ ही जांच भी शुरू कर दी गई है।

यूपी पर्यटन के उप-निदेशक की घूसखोरी का वीडियो वायरल, सरकार ने किया सस्पेंड, जांच भी होगी

UP News: उत्तर प्रदेश के पर्यटन निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय में तैनात उपनिदेशक कल्याण सिंह यादव का घूस लेते वीडियो मंगलवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो की जानकारी कार्यालय में कर्मचरियों को लगते ही हड़कंप मच गया। शासन तक खबर पहुंची तो सरकार ने सख्त ऐक्शन लिया हे। विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत अभिजात ने उपनिदेशक को निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही जांच भी शुरू कर दी गई है।

कल्याण सिंह यादव पर्यटन विभाग में उप निदेशक के पद पर तैनात हैं। उनका रिश्वत लेते वीडियो मंगलवार को वायरल हुआ। वीडियो बाहर आते ही तमाम मीडियाकर्मी उनसे उनका पक्ष जानने के लिए क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचे। कल्याण सिंह मीडिया के सवालों का जवाब देने से बचते रहे। जब भीड़ ज्यादा हो गई तो उन्होंने कार्यालय का मुख्य द्वार बंद करके सुरक्षाकर्मियों को आदेश दिया कि किसी को भीतर न आने दिया जाए। हालांकि, वीडियो लोगों तक पहुंचता रहा। जब यह जानकारी शासन तक पहुंची तो इस पर कल्याण सिंह यादव के निलंबन के आदेश जारी कर दिए गए।

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प्रारंभिक जांच के आदेश, बर्खास्तगी भी हो सकती है

अपर मुख्य सचिव अमृत अभिजात ने कहा कि राज्य सरकार अपराध और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है। संबंधित अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और प्रारंभिक जांच शुरू कर दी गई है। आरोपों की पुष्टि होने के बाद सेवा नियमों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें आवश्यकता पड़ने पर बर्खास्तगी भी होगी। ऐसे मामलों में किसी भी स्तर पर कोई नरमी नहीं बरती जाएगी।

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Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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