UP Top News: छात्र की हत्या कर शव जलाया, 70 साल के शख्स ने 30 साल की महिला से रचाई शादी

Murder

UP Top News: शामली से लापता हुए 18 साल के आईटीआई युवक का शव एक खेत में नकलकूप के कुएं से जली हुई अवस्था में बरामद हुआ। शव को डीजल से जलाया गया था। मऊ जिले के घोसी में एक 70 वर्षीय बुजुर्ग ने 30 वर्षीय महिला रीमा देवी से शादी रचाई है। बुजुर्ग की पत्नी और महिला के पति का देहांत हो चुका था। ग्रामीणों ने ही इस शादी की पहल की और पूरा सहयोग देकर शिव मंदिर में शादी कराई।