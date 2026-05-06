UP Top News: छात्र की हत्या कर शव जलाया, 70 साल के शख्स ने 30 साल की महिला से रचाई शादी

6 May 2026, 09:34:13 AM IST
एक शिकायत, सात विवेचक, रामगंगा में दफन लॉ छात्रा की हत्या का तीन साल बाद खुलासा
शाहजहांपुर की लॉ छात्रा की हत्या का खुलासा करते हुए आरोपी वकील को जेल भेज दिया गया है। अगस्त 2023 में कचहरी से लापता हुई छात्रा की हत्या उसके ही साथी वकील ने अपने सहयोगी के साथ मिलकर की थी। उसने शादी का झांसा देकर छात्रा से संबंध बनाए थे, लेकिन अपनी शादी के बाद विवाद बढ़ने पर वारदात को अंजाम दिया।
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6 May 2026, 09:12:09 AM IST
1500 करोड़ की ठगी करने वाले रवींद्र ने नोएडा से शुरू किया था ठगी का सफर, अलीगढ़ में पहला केस
1500 करोड़ की ठगी का आरोपी रवींद्रनाथ सोनी ने नोएडा से ठगी का सफर शुरू किया लेकिन उस पर पहला मुकदमा अलीगढ़ में दर्ज हुआ। अलीगढ़ में उसने डीएफएम जेम्स एंड ज्वैलरी ट्रेडिंग कंपनी लांच की और सोने में निवेश के नाम पर लोगों को ठगा था।
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6 May 2026, 08:38:28 AM IST
70 की उम्र में 30 साल की महिला से रचाई शादी; गांव वाले ही बने अगुआ और घराती-बाराती
मऊ जिले के घोसी में एक 70 वर्षीय बुजुर्ग ने 30 वर्षीय महिला रीमा देवी से शादी रचाई है। बुजुर्ग की पत्नी और महिला के पति का देहांत हो चुका था। ग्रामीणों ने ही इस शादी की पहल की और पूरा सहयोग देकर शिव मंदिर में शादी कराई।
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6 May 2026, 08:27:37 AM IST
यूपी में ITI छात्र की बेरहमी से हत्या, डीजल से शव जलाकर कुएं में फेंका
शामली से लापता हुए 18 साल के आईटीआई युवक का शव एक खेत में नकलकूप के कुएं से जली हुई अवस्था में बरामद हुआ। शव को डीजल से जलाया गया था। आशंका जताई जा रही है कि हत्या कर युवक का शव जलाकर नलकूप के कुएं में फेंका गया।
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