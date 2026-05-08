UP Top News: प्रीपेड स्मार्ट मीटर की सिक्योरिटी के बदले नियम, जेवर एयरपोर्ट से लखनऊ के लिए मिलेंगी फ्लाइट

बिजली स्मार्ट मीटर

UP Top News: उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने स्मार्ट प्रीपेड मीटरों को पोस्टपेड में बदलने के बाद सिक्योरिटी मनी वसूलने के नियम में देर रात बड़ा बदलाव किया है। उपभोक्ता परिषद के विरोध के बाद अब पुराने उपभोक्ताओं से नई दरों पर अतिरिक्त सुरक्षा राशि नहीं ली जाएगी। उत्तर प्रदेश की हवाई कनेक्टिविटी में 1 जुलाई से बड़ा विस्तार होने जा रहा है। लखनऊ से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) के बीच चार दैनिक उड़ानें शुरू होंगी, जिससे दोनों शहरों के बीच का सफर मात्र एक घंटे का रह जाएगा।