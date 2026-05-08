UP Top News: प्रीपेड स्मार्ट मीटर की सिक्योरिटी के बदले नियम, जेवर एयरपोर्ट से लखनऊ के लिए मिलेंगी फ्लाइट
UP Top News: प्रीपेड स्मार्ट मीटर की सिक्योरिटी को लेकर देर रात नियम बदला गया है। इस नए नियम से पुराने ग्राहकों को बड़ी राहत मिलेगी। अब लखनऊ से नोएडा केवल एक घंटे में पहुंचा जाएगा। जेवर एयरपोर्ट के लिए राजधानी लखनऊ से चार उड़ानें शुरू हो रही हैं।
UP Top News: उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने स्मार्ट प्रीपेड मीटरों को पोस्टपेड में बदलने के बाद सिक्योरिटी मनी वसूलने के नियम में देर रात बड़ा बदलाव किया है। उपभोक्ता परिषद के विरोध के बाद अब पुराने उपभोक्ताओं से नई दरों पर अतिरिक्त सुरक्षा राशि नहीं ली जाएगी। उत्तर प्रदेश की हवाई कनेक्टिविटी में 1 जुलाई से बड़ा विस्तार होने जा रहा है। लखनऊ से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) के बीच चार दैनिक उड़ानें शुरू होंगी, जिससे दोनों शहरों के बीच का सफर मात्र एक घंटे का रह जाएगा।
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर स्कॉर्पियो-पिकअप की टक्कर, एक का चालक गंभीर
सुलतानपुर में दोस्तपुर थाना क्षेत्र में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन 149 पर गुरुवार देर रात स्कॉर्पियो और मिर्च लदी पिकअप की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में पिकअप का सह चालक मोहित घायल हो गया, जिसे पुलिस ने सीएचसी दोस्तपुर भेजकर उपचार कराया।
यूपीडा के अनुसार स्कॉर्पियो के चालक हेमंत सिंह निवासी ओम गायत्री नगर, शिवकुटी, प्रयागराज लखनऊ से गाजीपुर की ओर जा रहे थे। वहीं पिकअप के चालक कमलेश कुमार निवासी फैयाजपुरा, फतेहपुर, बाराबंकी अपने सह चालक मोहित के साथ बाराबंकी से मिर्च लादकर बक्सर, बिहार जा रहे थे। इसी दौरान स्कॉर्पियो चालक ने रास्ते में खाना खाने के लिए होटल तलाशने के दौरान वाहन गलत दिशा में मोड़ दिया, जिससे दोनों वाहनों की जोरदार भिड़ंत हो गई।
एमएलसी अक्षय प्रताप पर केस का आदेश, राजा भैया की पत्नी भानवी ने लगाया है धोखाधड़ी का आरोप
कुंडा विधायक राजा भैया की पत्नी भानवी कुमारी सिंह की याचिका पर लखनऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट ने एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह और उनके सहयोगियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। भानवी सिंह ने अक्षय प्रताप पर उनकी साझेदारी वाली फर्म की करोड़ों की संपत्तियां हड़पने का आरोप लगाया है।
लखनऊ से नोएडा केवल एक घंटे में, जेवर के लिए राजधानी से शुरू हो रहीं चार उड़ानें
उत्तर प्रदेश की हवाई कनेक्टिविटी में 1 जुलाई से बड़ा विस्तार होने जा रहा है। लखनऊ से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) के बीच चार दैनिक उड़ानें शुरू होंगी, जिससे दोनों शहरों के बीच का सफर मात्र एक घंटे का रह जाएगा।
प्रीपेड स्मार्ट मीटर की सिक्योरिटी को लेकर देर रात बदला नियम; पुराने ग्राहकों को बड़ी राहत
उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने स्मार्ट प्रीपेड मीटरों को पोस्टपेड में बदलने के बाद सिक्योरिटी मनी वसूलने के नियम में देर रात बड़ा बदलाव किया है। उपभोक्ता परिषद के विरोध के बाद अब पुराने उपभोक्ताओं से नई दरों पर अतिरिक्त सुरक्षा राशि नहीं ली जाएगी।