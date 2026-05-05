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UP Top News Today: सीएम योगी आज गोरखपुर को देंगे 612 करोड़ की सौगात, यूपी के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत

UP Top News Today: योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर को विकास की सौगात देने जा रहे हैं। 612 करोड़ रुपये की लागत की 71 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। उधर, बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिली है। अब सभी प्रीपेड मीटर पोस्टपेड स्मार्ट मीटर के रूप में कार्य करेंगे।

UP Top News Today: सीएम योगी आज गोरखपुर को देंगे 612 करोड़ की सौगात, यूपी के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत

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Pawan Kumar Sharma| लाइव हिन्दुस्तान | Tue, 05 May 2026 08:20 AM IST
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UP Top News Today: सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर को बड़ी सौगात देंगे। मुख्यमंत्री माधव नगर वार्ड के जंगल बेनी माधव मोहल्ले में 5.3 करोड़ से बने कल्याण मंडपम (कन्वेंशन सेंटर) और तारामंडल क्षेत्र में वाटर बॉडी पर निर्मित टूलेन ब्रिज का लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा वह एकीकृत मंडलीय कार्यालय, कुश्मी अपार्टमेंट और गोरखपुर सोनौली मार्ग पर बनने वाले प्रवेश द्वार के निर्माण का शिलान्यास करेंगे। कल्याण मंडपम शहर का छठवां क्रियाशील कल्याण मंडपम होगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री के हाथों 71 विकास परियोजनाओं की सौगात मिलेगी।

उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं की सुविधा और उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अब सभी प्रीपेड मीटर पोस्टपेड स्मार्ट मीटर के रूप में कार्य करेंगे। सोमवार को एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। बयान में कहा गया है कि पहले की तरह ही बिजली बिल में बिल जमा करने की तिथि उल्लिखित रहेगी। इसके साथ ही उपभोक्ताओं को अपना बकाया भुगतान 10 किस्तों में करने की बड़ी राहत भी दी गई है। ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री ए.के. शर्मा ने इस संबंध में बैठक के बाद विस्तार से जानकारी दी।

5 May 2026, 08:20:58 AM IST

श्रावस्ती में पुलिस मुठभेड़ में 50 हजार का इनामी बदमाश घायल

श्रावस्ती जिले में सोमवार रात पुलिस व 50 हजार के इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। घेराबंदी के दौरान बदमाश ने पुलिस टीम फर असलहे से फायर किया लेकिन टीम के जवान बाल बाल बच गए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगने से बदमाश घायल होकर गिर गया जिले गिरफ्तार कर अस्पताल ले जाया गया।

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5 May 2026, 08:19:50 AM IST

पुलिस मुठभेड़ में बदमाश के पैर में लगी गोली, साथी समेत गिरफ्तार

गोंडा के करनैलगंज पुलिस व एसओजी/सर्विलांस की संयुक्त टीम ने सोमवार देर रात मुठभेड़ के बाद सर्राफ लूटकांड के दो आरोपियों बृजेश शुक्ला और अमर शुक्ला उर्फ नन्के को गिरफ्तार कर लिया। एसपी विनीत जायसवाल ने बताया कि दोनों के कब्जे से लूटे गये सोने व चांदी के आभूषण, 5200 रूपये नगद, मोबाइल फोन, पीड़ित का बैग, बिना नंबर प्लेट की बाइक और अवैध तमंचा व कारतूस बरामद किया गया।

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