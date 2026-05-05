UP Top News Today: सीएम योगी आज गोरखपुर को देंगे 612 करोड़ की सौगात, यूपी के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत

5 May 2026, 08:20:58 AM IST
श्रावस्ती में पुलिस मुठभेड़ में 50 हजार का इनामी बदमाश घायल
श्रावस्ती जिले में सोमवार रात पुलिस व 50 हजार के इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। घेराबंदी के दौरान बदमाश ने पुलिस टीम फर असलहे से फायर किया लेकिन टीम के जवान बाल बाल बच गए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगने से बदमाश घायल होकर गिर गया जिले गिरफ्तार कर अस्पताल ले जाया गया।
5 May 2026, 08:19:50 AM IST
पुलिस मुठभेड़ में बदमाश के पैर में लगी गोली, साथी समेत गिरफ्तार
गोंडा के करनैलगंज पुलिस व एसओजी/सर्विलांस की संयुक्त टीम ने सोमवार देर रात मुठभेड़ के बाद सर्राफ लूटकांड के दो आरोपियों बृजेश शुक्ला और अमर शुक्ला उर्फ नन्के को गिरफ्तार कर लिया। एसपी विनीत जायसवाल ने बताया कि दोनों के कब्जे से लूटे गये सोने व चांदी के आभूषण, 5200 रूपये नगद, मोबाइल फोन, पीड़ित का बैग, बिना नंबर प्लेट की बाइक और अवैध तमंचा व कारतूस बरामद किया गया।