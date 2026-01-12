Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Top News Today Yogi Adityanath Pankaj Chaudhary Ayodhya Ram Temple Akhilesh Yadav Crime Weather
UP Top News Today: योगी दो दिवसीय AI सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन, रामलला के दर्शन करेंगे पंकज चौधरी

UP Top News Today: योगी दो दिवसीय AI सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन, रामलला के दर्शन करेंगे पंकज चौधरी

संक्षेप:

UP Top News Today: यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दो दिवसीय एआई सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी आज अयोध्या दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के दर्शन-पूजन करेंगे।

Jan 12, 2026 10:30 am ISTPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

UP Top News Today: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दो दिवसीय एआई सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान केन्द्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद, उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री सुनील कुमार शर्मा, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह उपस्थित रहेंगे। दरअसल, उत्तर प्रदेश को देश में आधुनिक, सुलभ और तकनीक-सक्षम स्वास्थ्य व्यवस्था का मॉडल राज्य बनाने की दिशा में योगी सरकार एक ऐतिहासिक पहल करने जा रही है। सोमवार को लखनऊ में दो दिवसीय 'यूपी एआई एंड हेल्थ इनोवेशन कॉन्फ्रेंस' प्रारंभ होने जा रहा है, जो राज्य सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसके तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) को स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़कर आम नागरिक तक बेहतर इलाज पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी अपने पदभार संभालने के बाद मंगलवार को अयोध्या दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के दर्शन करेंगे। इसके बाद पंकज चौधरी अवध क्षेत्र की संगठनात्मक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भाजपा सूत्रों के अनुसार, इस बैठक में अवध क्षेत्र के सभी जिलों के पार्टी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और संगठन से जुड़े वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। बैठक में संगठन को और मजबूत करने, आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों तथा बूथ स्तर तक पार्टी की गतिविधियों को तेज करने पर चर्चा की जाएगी।

यूपी की टॉप न्यूज़ यहां पढ़ें

मुख्यमंत्री 10 युवाओं को ‘विवेकानंद यूथ अवॉर्ड’ से सम्मानित करेंगे

योगी सरकार स्वामी विवेकानंद की जयंती ‘राष्ट्रीय युवा दिवस’ पर वृहद आयोजन करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जूपिटर हॉल में होने वाले मुख्य आयोजन में राज्य स्तरीय विवेकानंद यूथ अवॉर्ड (2024-25) प्रदान करेंगे। इस दौरान खेल व युवा कल्याण मंत्री गिरीश चंद्र यादव भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खेलो इंडिया खेलो योजना के तहत 21 करोड़ रुपये से निर्मित पांच मल्टीपर्पज हॉल (लखनऊ में दो, हरदोई, कन्नौज व सहारनपुर में एक-एक) का लोकार्पण भी करेंगे। मुख्यमंत्री यहीं से 26 करोड़ से निर्मित होने वाले तीन ग्रामीण स्टेडियम (सुल्तानपुर, कासगंज व फतेहपुर) का शिलान्यास भी करेंगे।

ईको फ्रेंडली उद्योगों को बढ़ावे की योजना, मिलेगी छूट

औद्योगिक विकास की दिशा में लगातार कदम बढ़ा रही राज्य सरकार ने उद्योगों में हरित उत्पादक को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। हरित ऊर्जा के उपयोग के लिए उद्योगों को रियायत भी दिए जाने की तैयारी है ताकि बढ़ते प्रदूषण पर भी प्रभावी नियंत्रण संभव हो सके। नियोजन विभाग ने 2035 तक नेट जीरो औद्योगिक गलियारा बनाने का लक्ष्य रखा है।

संभल में कुत्तों ने 9 साल की बच्ची को नोंच-नोंचकर मार डाला

संभल के हजरतनगर गढ़ी थाना क्षेत्र के गांव पोटा में रविवार शाम कुत्तों के झुंड ने एक मासूम बच्ची की जान ले ली। खेत से घर लौट रही 9 वर्षीय बच्ची पर 20-25 खूंखार कुत्तों ने हमला कर दिया। कुत्ते उसे घसीटकर गेहूं के खेत में ले गए और उसे जगह- जगह नोंच-नोंच डाला। जब तक ग्रामीण मौके पर पहुंचे, बच्ची की मौत हो चुकी थी।

संसद की सीढ़ी चढ़ते-चढ़ते लखपति से करोड़पति बन गए सांसद

संसद की सीढ़ी चढ़ते-चढ़ते यूपी के कई सांसद राजनीति में ही नहीं मंझे बल्कि लखपति से करोड़पति तक बन गए। जी हां, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफार्म्स (एडीएआर) ने ही हाल में जो रिपोर्ट जारी की है। वह इस बात की तस्दीक करती है। 2014 से 2024 तक बने सांसदों में सबसे ज्यादा सम्पत्ति में वृद्धि फरूखाबाद के भाजपा सांसद की बढ़ी। वहीं अलीगढ़, गोंडा, बुलंदशहर और डुमरियागंज के सांसद सम्पत्ति वृद्धि के मामलो में टॉप-5 में शामिल हैं।

यूपी में दो दिन की राहत के बाद अब आफत, मौसम विभाग ने की डराने वाली भविष्यवाणी

उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज एक बार फिर पलटने वाला है। बीते दो दिनों की मामूली राहत के बाद अब कड़ाके की ठंड की दूसरी लहर (Cold Wave) दस्तक दे रही है। पश्चिमी विक्षोभ के विदा होते ही पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं ने मैदानी इलाकों में गलन बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए 'डराने वाली' भविष्यवाणी जारी करते हुए चेतावनी दी है कि अब दिन और रात, दोनों के तापमान में भारी गिरावट आएगी, जिससे ठिठुरन और जानलेवा कोहरा लोगों की मुश्किलें बढ़ाएगा। ज्यादातर जिलों में दिन के समय धूप निकली लेकिन रात अब भी कहर बरपा रही है। बीते 24 घंटों के दौरान सूबे के 25 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के नीचे चला गया। पश्चिम में मेरठ और तराई में बहराइच सबसे सर्द रहे। मेरठ में न्यूनतम तापमान 4.1 और बहराइच में 4.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Up News UP News Today Up News Online अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |