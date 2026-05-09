UP Top News: 6 नए चेहरों के साथ होगा यूपी कैबिनेट का विस्तार, शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण में जाएंगे योगी

Uttar Pradesh chief minister Yogi Adityanath (HT photo)

UP Top News: योगी मंत्रिमंडल विस्तार 12 मई के बाद कभी भी हो सकता है। खास बात यह है कि यह केवल विस्तार होगा, बदलाव नहीं। मतलब ये कि मंत्रिमंडल में सिर्फ छह नये चेहरे शामिल होंगे। वहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए कोलकाता जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान बीस से अधिक रैलियां की थीं। साथ ही उनके दो रोड शो हुए थे। पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान उनकी रैलियों की भारी मांग थी।