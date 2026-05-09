UP Top News: 6 नए चेहरों के साथ होगा यूपी कैबिनेट का विस्तार, शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण में जाएंगे योगी
UP Top News: यूपी कैबिनेट विस्तार किया जाएगा। इसके लिए वर्तमान मंत्रिमंडल से न कोई हटेगा, न विभाग बदले जाएंगे। 6 नए चेहरों के साथ कैबिनेट विस्तार होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पश्चिम बंगाल के नए सीएम शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण में कोलकाता जाएंगे।
Uttar Pradesh chief minister Yogi Adityanath (HT photo)
UP Top News: योगी मंत्रिमंडल विस्तार 12 मई के बाद कभी भी हो सकता है। खास बात यह है कि यह केवल विस्तार होगा, बदलाव नहीं। मतलब ये कि मंत्रिमंडल में सिर्फ छह नये चेहरे शामिल होंगे। वहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए कोलकाता जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान बीस से अधिक रैलियां की थीं। साथ ही उनके दो रोड शो हुए थे। पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान उनकी रैलियों की भारी मांग थी।
यूपी में उत्तर-दक्षिण कनेक्टिविटी को मिलेगी रफ्तार, जल्द शुरू होगा इन दो नए कॉरिडोर का काम
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा घोषित उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर में से दो का काम जल्द शुरू हो जाएगा। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जल्द शुरू होने की उम्मीद है। दोनों कॉरिडोर तकरीबन दो साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
मुख्यमंत्री योगी शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण में कोलकाता जाएंगे
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए कोलकाता जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए कोलकाता जाएंगे।
यूपी कैबिनेट विस्तार: न कोई हटेगा, न विभाग बदलेंगे; 6 नए चेहरों के साथ बढ़ेगा योगी का कुनबा
योगी मंत्रिमंडल विस्तार की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है।12 मई के बाद कभी भी टीम योगी का आकार बढ़ सकता है। खास बात यह है कि यह केवल विस्तार होगा, बदलाव नहीं। मतलब ये कि मंत्रिमंडल में सिर्फ छह नये चेहरे शामिल होंगे। विधानसभा चुनाव नजदीक होने के चलते किसी बड़े बदलाव पर सहमति नहीं बन सकी है।