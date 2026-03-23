UP Top News Today: योगी मंत्रिमंंडल की बैठक में 23 प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर, LSG की टीम ने किए रामलला के दर्शन

Uttar Pradesh chief minister Yogi Adityanath

UP Top News Today: उत्तर प्रदेश में सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली मंत्रिमंडल बैठक में अहम निर्णय लिए जाने की संभावना है। बैठक में कुल 23 प्रस्ताव रखे जाएंगे, जिनमें 'उत्तर प्रदेश निजी बिजनेस पार्क विकास योजना-2025' को मंजूरी मिल सकती है। सूत्रों के अनुसार, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के 10 प्रस्ताव और आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के तीन प्रस्तावों पर भी कैबिनेट की मुहर लगने की उम्मीद है। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा विभाग में लिपिकीय संवर्ग के पुनर्गठन से जुड़ा प्रस्ताव भी एजेंडे में शामिल रहेगा उधर, 28 मार्च से शुरू होने वाले आईपीएल में उतरने से पहले लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम अयोध्या पहुंची। इन सभी खिलाड़ियों ने रामलला का दर्शन किया। इस मौके पर श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा सभी खिलाड़ियों का स्वागत किया गया।