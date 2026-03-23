UP Top News Today: योगी मंत्रिमंंडल की बैठक में 23 प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर, LSG की टीम ने किए रामलला के दर्शन

23 Mar 2026, 11:16:40 AM IST
UP Top News Today: उत्तर प्रदेश में सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली मंत्रिमंडल बैठक में अहम निर्णय लिए जाने की संभावना है। बैठक में कुल 23 प्रस्ताव रखे जाएंगे, जिनमें 'उत्तर प्रदेश निजी बिजनेस पार्क विकास योजना-2025' को मंजूरी मिल सकती है। सूत्रों के अनुसार, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के 10 प्रस्ताव और आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के तीन प्रस्तावों पर भी कैबिनेट की मुहर लगने की उम्मीद है। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा विभाग में लिपिकीय संवर्ग के पुनर्गठन से जुड़ा प्रस्ताव भी एजेंडे में शामिल रहेगा
उधर, 28 मार्च से शुरू होने वाले आईपीएल में उतरने से पहले लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम अयोध्या पहुंची। इन सभी खिलाड़ियों ने रामलला का दर्शन किया। इस मौके पर श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा सभी खिलाड़ियों का स्वागत किया गया।
2 अप्रैल से 13 मई तक यूपी की कई ट्रेनें रद्द और डायवर्ट, देखें लिस्ट
कानपुर और लखनऊ के बीच स्लीपर बदले जाने के चलते कई ट्रेनों के मार्ग बदले गए हैं। इसके अलावा कुछ ट्रेनें रद्द की गई हैं। इटावा आने वाली आगरा फोर्ट-लखनऊ इंटर सिटी और नई दिल्ली-लखनऊ शताब्दी का ठहराव 2 अप्रैल से 13 मई तक मार्ग परिवर्तित रहेगा। वहीं नई दिल्ली से मुरादाबाद होते हुए लखनऊ जाने वाली जम्मूतवी एक्सप्रेस तीन अप्रैल से इटावा होकर आगे जायेगी।
उत्तर रेलवे के लखनऊ खंड में स्लीपर बदले जाने को लेकर काम शुरू होना है। रेल पटरियों को मजबूती देने के लिए इस काम के चलते पावर ब्लॉक रहेगा। स्लीपर बिछाने के लिए पुल संख्या 110 के मेगा ट्रैफिक और पावर ब्लॉक के कारण कई ट्रेनों को निरस्त किया गया है। ट्रेन नंबर 54101-02 प्रयागराज संगम-कानपुर अनवरगंज पैसेंजर 2 अप्रैल से 13 मई तक निरस्त रहेगी। इसी तरह ट्रेन नंबर 14101-02 प्रयागराज संगम-कानपुर सेंट्रल एक्सप्रेस 2 अप्रैल से 13 मई तक निरस्त रहेगी।
2 अप्रैल से 13 मई तक यूपी की कई ट्रेनें रद्द और डायवर्ट, देखें लिस्ट
23 Mar 2026, 10:28:11 AM IST
फर्जी IAS का खेल, 25 लड़कियों से रचाई शादी, गोरखपुर की युवती को बनाया 26वां शिकार
खुद को आईएएस अधिकारी बताने वाला इटावा निवासी प्रीतम निषाद अब तक कई शादियां कर लाखों रुपये ठग चुका है। उसके खिलाफ इटावा के एकदिल थाने में पहले से दो युवतियों ने मुकदमा दर्ज कराया है। इस बार धोखाधड़ी का शिकार बने गोरखपुर के पीड़ित परिवार के लोग जब हकीकत जानने उसके गांव पहुंचे, तो वहां लोगों ने फर्जीवाड़े के प्रमाण दिए गए और आरोपी द्वारा धोखे से 25 शादियां किए जाने की जानकारी दी। परिजन बेटी को वापस ले आए, लेकिन आरोपित फरार है। शादी में 30 लाख रुपये से अधिक खर्च होने के बाद से परिवार सदमे में है।
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23 Mar 2026, 10:27:18 AM IST
UP Weather: यूपी के कई जिलों में बारिश के आसार, तेज हवाएं भी चलेंगी
मार्च के महीने में मौसम के कई रंग देखने को मिल रहे हैं। कभी तेज धूप तो कभी बारिश हो रही है। इसी क्रम में सोमवार को यूपी समेत कई अन्य राज्यों में मौसम शुष्क रहने के साथ बादलों की आवाजाही बढ़ेगी। जिससे हल्की और तेज हवाएं चलने की संभावना है। हालांकि यूपी के लिए मौसम विभाग ने फिलहाल अलर्ट जारी नहीं किया है।
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23 Mar 2026, 10:26:37 AM IST
ये भाजपा के साथ जाने पर पश्चाताप के आंसू हैं या प्रायश्चित के? संजय निषाद के रोने पर अखिलेश यादव
उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक वीडियो ने सियासी पारा गरमा दिया है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निषाद का एक भावुक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने तीखा तंज कसा है। अखिलेश यादव ने इस भावनात्मक दृश्य को सीधे तौर पर भाजपा के साथ उनके गठबंधन और 'PDA' (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) की राजनीति से जोड़ दिया है। इस वीडियो को आधार बनाकर अखिलेश यादव ने न केवल संजय निषाद की राजनीतिक स्थिति पर सवाल उठाए हैं, बल्कि इसे एनडीए गठबंधन के भीतर की घुटन से भी जोड़ दिया है।
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23 Mar 2026, 10:25:15 AM IST
मंच पर रोए मंत्री संजय निषाद, मांग पूरी नहीं हुई तो देंगे इस्तीफा
उत्तर प्रदेश के मत्स्य विकास मंत्री संजय निषाद ने रविवार को निषाद समुदाय को अनुसूचित जाति (एससी) का दर्जा देने की वकालत करते हुए कहा कि अगर यह मांग पूरी नहीं हुई तो वह मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। निषाद ने अपने संबोधन के दौरान समुदाय के साथ अन्याय होने का आरोप लगाया। इस दौरान वह काफी भावुक हो गए और कथित तौर पर मंच पर ही रो पड़े। उन्होंने कहा, ''हमारे वोट छीने जा रहे हैं। हमारी बहनों और बेटियों की गरिमा का उल्लंघन किया जा रहा है। हमें और मजबूत बनने की ज़रूरत है।''
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23 Mar 2026, 10:21:39 AM IST
गोंडा में पशु चोरों के साथ मुठभेड़, एक के पैर में लगी गोली
गोण्डा जिले के नगर कोतवाली क्षेत्र में रविवार की देर रात केशवपुर पहाड़वा रेलवे क्रॉसिंग के पास पुलिस और पशु चोरों के बीच मुठभेड़ हुई। घेराबंदी के दौरान खुद को घिरता देख बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक आरोपी के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने मौके से पाँच अंतरजनपदीय पशु चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से एक अवैध तमंचा, जिंदा और खोखा कारतूस, एक पिकअप वाहन, चोरी की एक भैंस, एक पाड़ा तथा 17 हजार रुपये नकद बरामद किए।