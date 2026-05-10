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UP Top News: यूपी में योगी मंत्रिमंडल का विस्तार आज, नेपाल में बिना आईडी एंट्री नहीं

UP Top News: यूपी में आज योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल विस्तार होगा। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष समेत छह नए चेहरे आज यूपी सरकार के मंत्री बनेंगे। बिना आईडी नेपाल में अब एंट्री नहीं मिलेगी। नेपाल की बालेन सरकार ने भारतीयों पर नियम लगा दिए हैं। एंट्री के समय सभी को एक आईडी दिखानी होगी।

UP Top News: यूपी में योगी मंत्रिमंडल का विस्तार आज, नेपाल में बिना आईडी एंट्री नहीं

Uttar Pradesh chief minister Yogi Adityanath (HT photo)

Srishti Kunj| लाइव हिन्दुस्तान,लखनऊ |
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UP Top News: यूपी में योगी सरकार का आज मंत्रिमंडल विस्तार होगा। टीम योगी में छह नए चेहरे शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह रविवार को 3.30 से होगा। इससे पहले शनिवार को सीएम योगी ने राज्यपाल आनंदी बेन पटेल से मुलाकात कर मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले नामों की सूची दी। नेपाल की बालेन सरकार ने भारतीयों पर नया नियम लगा दिया है। दरअसल, बिना आईडी के अब नेपाल में एंट्री नहीं मिलेगी। नेपाल आदेश पर स्थानीय प्रशासन द्वारा भारत से नेपाल में प्रवेश करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया गया है।

UP Weather: यूपी में दो दिन आंधी-बारिश का अलर्ट, बढ़ रही गर्मी से मिलेगी राहत

यूपी में पिछले कुछ दिनों से मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। गर्मी में भी मौसम सुहाना बना हुआ है। शनिवार को भी एकबारगी फिर मौसम का मिजाज बदल गया। विभिन्न क्षेत्रों में तेज आंधी के साथ हुई बारिश होने से मौसम पूरी तरह सुहाना हो गया।

पूरी खबर यहां पढ़ें: यूपी में दो दिन आंधी-बारिश का अलर्ट, बढ़ रही गर्मी से मिलेगी राहत

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बिना आईडी नेपाल में नहीं मिलेगी एंट्री, बालेन सरकार ने भारतीयों पर लगा दिया नया नियम

नेपाल की बालेन सरकार ने भारतीयों पर नया नियम लगा दिया है। दरअसल, बिना आईडी के अब नेपाल में एंट्री नहीं मिलेगी। नेपाल आदेश पर स्थानीय प्रशासन द्वारा भारत से नेपाल में प्रवेश करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया गया है।

पूरी खबर यहां पढ़ें: बिना आईडी नेपाल में नहीं मिलेगी एंट्री, बालेन सरकार ने भारतीयों पर लगा दिया नया नियम

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योगी मंत्रिमंडल विस्तार आज, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष समेत छह नए चेहरे बनेंगे मंत्री

यूपी में योगी सरकार का आज मंत्रिमंडल विस्तार होगा। टीम योगी में छह नए चेहरे शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह रविवार को 3.30 से होगा। इससे पहले शनिवार को सीएम योगी ने राज्यपाल आनंदी बेन पटेल से मुलाकात कर मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले नामों की सूची दी।

पूरी खबर यहां पढ़ें: योगी मंत्रिमंडल विस्तार आज, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष समेत छह नए चेहरे बनेंगे मंत्री

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