UP Top News: यूपी में योगी मंत्रिमंडल का विस्तार आज, नेपाल में बिना आईडी एंट्री नहीं

UP Top News: यूपी में योगी सरकार का आज मंत्रिमंडल विस्तार होगा। टीम योगी में छह नए चेहरे शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह रविवार को 3.30 से होगा। इससे पहले शनिवार को सीएम योगी ने राज्यपाल आनंदी बेन पटेल से मुलाकात कर मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले नामों की सूची दी। नेपाल की बालेन सरकार ने भारतीयों पर नया नियम लगा दिया है। दरअसल, बिना आईडी के अब नेपाल में एंट्री नहीं मिलेगी। नेपाल आदेश पर स्थानीय प्रशासन द्वारा भारत से नेपाल में प्रवेश करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया गया है।