UP Top News Today: योगी आज लॉन्च करेंगे निवेश मित्र 3.0, अविमुक्तेश्वरानंद ने बनाई चतुरंगिणी सेना

Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath

UP Top News Today: निवेश परियोजनाओं को रफ्तार देने और उत्तर प्रदेश को 1000 अरब अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की मुहिम के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उन्नत सिंगल विंडो पोर्टल 'निवेश मित्र 3.0' की शुरुआत करेंगे। राज्य सरकार द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री 'यूपी प्राइवेट बिजनेस पार्क डेवलपमेंट स्कीम–2025 ' (पीपीपी) मॉडल पर आधारित अभिनव 'प्लग-एंड-प्ले इंडस्ट्रियल शेड्स योजना' का अनावरण किया जाएगा, जो निवेशकों को तत्काल उत्पादन शुरू करने में मदद करेगा। ज्योतिष्पीठाधीश्वर जगद्गुरु स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने 'शंकराचार्य चतुरंगिणी सेना' का गठन कर दिया है। यह सेना सनातन धर्म की मान्यताओं के विरुद्ध कार्य करने वालों पर अंकुश लगाने और गौरक्षा के संकल्प को सिद्ध करने के लिए एक संगठित सैन्य शक्ति के रूप में कार्य करेगी। इसके संचालन के लिए 'शंकराचार्य चतुरंगिणी सभा' का औपचारिक गठन भी कर लिया गया है। शस्त्र के रूप में फरसा हाथों मे होगा। काशी के शंकराचार्य घाट स्थित श्रीविद्यामठ में शंकराचार्य ने इस सेना के बारे में विस्तार से बताया। अगले माघ में अमावस्या के दिन शंकराचार्य चतुरंगिणी के एक अक्षौहिणी सैनिक के साथ संगम स्नान करेंगे । उसके बाद सेना कार्य शुरू करेगी।