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UP Top News Today: योगी आज लॉन्च करेंगे निवेश मित्र 3.0, अविमुक्तेश्वरानंद ने बनाई चतुरंगिणी सेना

UP Top News Today: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज निवेश परियोजनाओं को रफ्तार देने के लिए सिंगल विंडो पोर्टल निवेश मित्र 3.0 की शुरुआत करेंगे। उधर, ज्योतिष्पीठाधीश्वर जगद्गुरु स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने 'शंकराचार्य चतुरंगिणी सेना' का गठन किया है।

UP Top News Today: योगी आज लॉन्च करेंगे निवेश मित्र 3.0, अविमुक्तेश्वरानंद ने बनाई चतुरंगिणी सेना

Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath

Pawan Kumar Sharma| लाइव हिन्दुस्तान,लखनऊ | Tue, 24 Mar 2026 10:09 AM IST
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UP Top News Today: निवेश परियोजनाओं को रफ्तार देने और उत्तर प्रदेश को 1000 अरब अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की मुहिम के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उन्नत सिंगल विंडो पोर्टल 'निवेश मित्र 3.0' की शुरुआत करेंगे। राज्य सरकार द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री 'यूपी प्राइवेट बिजनेस पार्क डेवलपमेंट स्कीम–2025 ' (पीपीपी) मॉडल पर आधारित अभिनव 'प्लग-एंड-प्ले इंडस्ट्रियल शेड्स योजना' का अनावरण किया जाएगा, जो निवेशकों को तत्काल उत्पादन शुरू करने में मदद करेगा।

ज्योतिष्पीठाधीश्वर जगद्गुरु स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने 'शंकराचार्य चतुरंगिणी सेना' का गठन कर दिया है। यह सेना सनातन धर्म की मान्यताओं के विरुद्ध कार्य करने वालों पर अंकुश लगाने और गौरक्षा के संकल्प को सिद्ध करने के लिए एक संगठित सैन्य शक्ति के रूप में कार्य करेगी। इसके संचालन के लिए 'शंकराचार्य चतुरंगिणी सभा' का औपचारिक गठन भी कर लिया गया है। शस्त्र के रूप में फरसा हाथों मे होगा। काशी के शंकराचार्य घाट स्थित श्रीविद्यामठ में शंकराचार्य ने इस सेना के बारे में विस्तार से बताया। अगले माघ में अमावस्या के दिन शंकराचार्य चतुरंगिणी के एक अक्षौहिणी सैनिक के साथ संगम स्नान करेंगे । उसके बाद सेना कार्य शुरू करेगी।

24 Mar 2026, 10:09:45 AM IST

केवल सात फीसदी किशोरों को ही घर में मिली सेक्स की जानकारी

सेक्स एजुकेशन जरूरी है। लेकिन, सिर्फ सात फीसदी किशोरों को ही घर से सेक्स जानकारी मिली है। जबकि 51 फीसदी को इसका ज्ञान गूगल ने दिया। वहीं, बालिग की उम्र भले ही 18 साल होती है लेकिन, 49 फीसदी छात्र सिर्फ 15 साल की उम्र में ही सेक्स को समझने व जानने लगते हैं। यह खुलासा आईआईटी के सेंटर फॉर मेंटल हेल्थ एंड वेलबीइंग्स में सेक्स एजुकेशन के दौरान हुआ। जिसमें 80 फीसदी छात्रों ने माना कि सेक्स एजुकेशन को एकेडमिक करिकुलम में शामिल करने की आवश्यकता है।

केवल सात फीसदी किशोरों को ही घर में मिली सेक्स की जानकारी

24 Mar 2026, 10:08:10 AM IST

गर्लफ्रेंड को मनाली घुमाने के लिए मार्केटिंग मैनेजर के यहां लाखों की चोरी

कानपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां महंगे शौक और गर्लफ्रैंड को घुमाने के लिए युवकों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। दरअसल, गुजैनी पुलिस ने मार्केटिंग मैनेजर के बंद घर से 15 लाख का माल पार करने वाले चार आरोपियों को पतरसा मोड़ के पास से गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान बर्रा गांव के रहने वाले प्रकाश गौतम उर्फ पोली, ईशू गौतम उर्फ रोनी उर्फ आदर्श, रविदासपुरम निवासी सोनू उर्फ अभिषेक और गुजैनी आई ब्लॉक निवासी अजय राजपूत के रूप में हुई। आरोपित ईशू और प्रकाश गौतम ने बताया कि गर्लफ्रेंड को मनाली घुमाने का वादा किया, जिसे पूरे करने के लिए इस चोरी को अंजाम दिया।

गर्लफ्रेंड को मनाली घुमाने के लिए मार्केटिंग मैनेजर के यहां लाखों की चोरी

24 Mar 2026, 10:06:59 AM IST

दुबई में रची जानी थी आतंकी हमले की प्लानिंग, पाक गैंगस्टर ने बुलाया था विदेश

देश में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए अगली प्लानिंग दुबई में होने वाली थी। किसी बड़ी आतंकी हमले की घटना को अंजाम देने और रेकी के लिए हापुड़ के अजीम और सुहेल को पाक गैंगस्टर शहजाद भट्टी ने दुबई बुलाया था। दोनों जल्द दुबई जाने वाले थे, जहां नए हैंडलर से मुलाकात कराई जानी थी। फिलहाल पूरे प्रकरण में खुफिया एजेंसियां और आईबी देशभर में फैले इस नेटवर्क को ट्रेस करने में लगी हैं।

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24 Mar 2026, 10:06:23 AM IST

झूठा केस दर्ज कराने वाले अब खुद फंसेंगे, दाखिल होगा परिवारवाद

व्यक्तिगत दुश्मनी साधने के लिए अब झूठे मुकदमे दर्ज कराने वाले भी कानूनी शिकंजे से बच नहीं पाएंगे। गलत तथ्यों के आधार पर कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज कराने का मामला हो या फिर सीधे थाने से एफआईआर का, दोनों में ही जांच के दौरान अगर तथ्य झूठे मिले तो कोर्ट में परिवाद दाखिल करना होगा। इस संबंध में उच्च न्यायालय की सख्त टिप्पणी के बाद डीजीपी ने सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को विस्तृत निर्देश जारी किए हैं।

झूठा केस दर्ज कराने वाले अब खुद फंसेंगे, दाखिल होगा परिवारवाद

24 Mar 2026, 10:05:48 AM IST

यूपी में अगले 24 घंटे फिर हो सकती है बारिश

मौसम में तेजी से हो रहे बदलाव के साथ ही दिन-रात के तापमान में उतार-चढ़ाव जारी है। सुबह से दोपहर तक हुई बारिश के बाद मौसम ने फिर करवट ली और उसके बाद तेज धूप के साथ ही आसमान साफ हो गया। हालांकि शाम को एक बार फिर हल्के बादल छाने लगे। सोमवार को अधिकतम तापमान 24.4 और न्यूनतम 16.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने पश्चिमी यूपी के कुछ जिलों में अगले 24 घंटे तक बादल छाने और हल्की बारिश की संभावना जताई है।

यूपी में अगले 24 घंटे फिर हो सकती है बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट जारी

24 Mar 2026, 10:04:32 AM IST

आईपीएल से पहले क्रिकेटर रिंकू सिंह को मिलेगा तोहफा, आज बनेंगे खेल अधिकारी, योगी देंगे नियुक्ति पत्र

आईपीएल से पहले क्रिकेटर रिंकू सिंह को आज तोहफा मिलने जा रहा है। रिंकू सिंह को खेल अधिकारी बनाया जाएगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के लोकभवन में रिंकू सिंह को क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी (आरएसओ) पद का नियुक्त पत्र देंगे। रिंकू के साथ ही प्रदेश के अन्य अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को भी सीएम योगी सम्मानित करेंगे और कई को नियुक्ति पत्र देंगे। पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के सदस्य राजकुमार पाल (गाजीपुर) को डीएसपी बनाया जाएगा। प्रदेश के छह अंतरराष्ट्रीय पदक विजेताओं को नियुक्त पत्र दिए जाएंगे।

आईपीएल से पहले क्रिकेटर रिंकू सिंह को मिलेगा तोहफा, आज बनेंगे खेल अधिकारी, योगी देंगे नियुक्ति पत्र

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