UP Top News Today: शाहजहांपुर में डबल डेकर बस पलटी, हापुड़ में पूर्व मंत्री पर जानलेवा हमला

UP Top News Today: शाहजहांपुर में डबल डेकर बस पलटी, हापुड़ में पूर्व मंत्री पर जानलेवा हमला

संक्षेप:

UP Top News Today: शाहजहांपुर में मंगलवार सुबह करीब छह बजे एक डबल डेकर बस के अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में  कई लोग घायल हो गए। उधर, पूर्व मंत्री मदन चौहान पर जानलेवा हमला हो गया। सड़क किनारे खड़ी एक कार के पास खड़े तीन युवकों ने अचानक उनकी गाड़ी को रुकवाकर दो पिस्टल तान दी।

Feb 10, 2026 11:16 am ISTPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
UP Top News Today: शाहजहांपुर के खुटार थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह करीब छह बजे एक डबल डेकर बस के अनियंत्रित होकर पलट जाने से यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। यह दुर्घटना पूरनपुर रोड पर नवदिया मणिकांत गांव के पास हुई, जहां बस सड़क से नीचे उतरकर पलट गई। हादसे के वक्त बस पंजाब के लुधियाना से बहराइच की ओर जा रही थी। बस में बड़ी संख्या में मजदूर सवार बताए जा रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बस के पलटते ही मौके पर चीख-पुकार मच गई। आसपास के ग्रामीण तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और राहत कार्य में जुट गए। सूचना मिलने पर खुटार पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बस से बाहर निकाला। प्राथमिक जानकारी में डेढ़ दर्जन से अधिक यात्रियों के चोटिल होने की बात सामने आई, हालांकि पुलिस प्रशासन ने घायलों की संख्या कम बताई है।

उधर, सोमवार को हापुड़ में आयोजित सगाई समारोह में शामिल होने जा रहे पूर्व मंत्री मदन चौहान पर जानलेवा हमला हो गया। सड़क किनारे खड़ी एक कार के पास खड़े तीन युवकों ने अचानक उनकी गाड़ी को रुकवाकर दो पिस्टल तान दी और हमला करने का प्रयास किया। अचानक हुई इस घटना से मौके पर अफरातफरी मच गई।

यूपी की टॉप न्यूज़ यहां पढ़ें:

यूपी में बनेंगे 12 नए एक्सप्रेसवे, कनेक्टिविटी और रफ्तार को मिलेगी नई उड़ान

कनेक्टिविटी बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट पर ध्यान केंद्रित कर रही है। भविष्य में 12 नए एक्सप्रेसवे का निर्माण होगा। प्रदेश में वर्तमान में 7 एक्सप्रेसवे संचालित हैं, वहीं, 3 निर्माणाधीन हैं। 12 नए एक्सप्रेसवे बनने के बाद एक्सप्रेसवे की संख्या 22 हो जाएगी। प्रदेश में 16 हवाई अड्डे संचालित हैं। इसमें 12 घरेलू और चार अंतरराष्ट्रीय हैं।

कमरे में फंदे से लटका पिता, बाहर दरवाजे से सटकर बैठा रहा 2 साल का मासूम

यूपी के मेरठ के सिविल लाइन क्षेत्र में सोमवार को दिल दहला देने वाली घटना हुई। घर के भीतर फांसी लगाते पिता और बाहर दरवाजे से सटकर बैठे दो साल का मासूम का दृश्य हर किसी की आंखों को नम कर दिया। 40 वर्षीय युवक ने तार का फंदा बनाकर फांसी लगा ली। उस वक्त पत्नी बैंक के काम से घर से बाहर थी। घर में उनका मासूम बेटा था, जो काफी देर तक कमरे के दरवाजे से सटा बैठा रहा। इस घटना से क्षेत्र मे हड़कंप मच गया।

बिना फेस रिकग्निशन के बैंक खाते में ट्रांसफर नहीं होगा पीएफ का पैसा, EPFO ने सख्त की वेरिफिकेशन प्रक्रिया

पीएफ में जमा धनराशि को अपने खाते में ट्रांसफर कराने के लिए ईपीएफओ ने वेरीफिकेशन की प्रक्रिया को मजबूत कर दिया गया है। बिना फेशियल ऑथेंटिकेशन तकनीक (एफएटी) के ईपीएफओ सदस्य पीएफ में जमा राशि अपने बैंक खाते में ट्रांसफर नहीं कर सकेंगे। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत छह-छह महीने पर मिलने वाले साढ़े सात-साढ़े सात हजार रुपये इंसेंटिव की किस्त के लिए भी एफटीए अनिवार्य है। डीबीटी (डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर) का लाभ और साइबर फ्रॉड से बचने के लिए यह प्रक्रिया की गई है। सभी पीएफ खाताधारकों को मैन्युअल और ऑनलाइन तरीके से डीबीटी के लिए ई-केवाईसी कराना होगा।

नई गर्लफ्रेंड के साथ वेलेंटाइन मनाने के लिए की पुरानी की हत्या, एक्सप्रेसवे पर शव फेंककर फरार हुआ आशिक

आगरा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां वेलेंटाइन वीक में प्रेमिका की हत्या में एक प्रेमी जेल जाएगा। प्रेमी नई प्रेमिका की चाह में पुरानी से पीछा छुड़ाना चाहता था। गला दबाकर हत्या कर दी। यमुना एक्सप्रेसवे पर मिले युवती के शव के मामले में यह सच्चाई सामने आई है। हत्याकांड में प्रेमी के माता-पिता भी शामिल थे। शव ठिकाने लगाने में बेटे की मदद की थी। बेटे ने किराये पर थार गाड़ी ली थी।

यूपी में मौसम का डबल वार, दिन में धूप का टॉर्चर, शाम होते ही लौट रही सर्दी

फाल्गुन में मौसम ने करवट ली है। फरवरी के दूसरे सप्ताह में सूरज ने तपन बढ़ा दी। सोमवार को खिली धूप से शहरी किनारा करते दिखे। हालांकि पूरब-पश्चिम, उत्तर दिशाओं से चल रही सर्दीली हवाओं से शाम सहम उठी। अधिकतम पारा 29 डिर्गी दर्ज किया। गुजरे 10 सालों में गौर करें तो 9 फरवरी सबसे गर्म रहा।

हम दो-हमारे दो दर्जन, AIMIM यूपी अध्यक्ष शौकत अली बोले- ज्यादा जनसंख्या देश की ताकत

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली अपने बयानों के चलते एक बार फिर विवादों के घेरे में हैं। सोमवार को मुरादाबाद के रामपुर दोराहा क्षेत्र में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने जनसंख्या वृद्धि को लेकर ऐसी टिप्पणी की, जिसने राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है। शौकत अली ने मुसलमानों से अधिक बच्चे पैदा करने की अपील करते हुए नारा दिया कि "हम दो, हमारे दो नहीं, बल्कि हमारे दो दर्जन होने चाहिए।"

पंचायत चुनाव के लिए बड़ी तैयारी में जुटी ओवैसी की AIMIM, हर गांव में हो रहा यह काम, किसकी बढ़ेगी टेंशन?

असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) ने विधानसभा से पहले यूपी के पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। अपना जनाधार बढ़ाने के लिए गांव-गांव अभियान चला रही है। सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम अध्यक्षों की तैनाती के साथ ही 121 सदस्यीय समिति बनाई जा रही है। इसमें 100 सक्रिय सदस्य हैं और 21 मुख्य सदस्य जिनकी देखरेख में बूथ को मजबूत करने की जुगत की जा रही है। एआईएमआईएम के सक्रिय होने से यूपी में विपक्षी पार्टियो की टेंशन भी बढ़ने लगी है। विपक्षी पार्टियां एआईएमआईएम को भाजपा की बी टीम बोलती रही हैं। भाजपा के खिलाफ जब-जब विपक्ष को एकजुट करने की बातें हुई तो एआईएमआईएम को लेकर अलग से चर्चाएं हुईं और उसे बाहर रखने पर ही जोर रहा है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

