UP Top News Today: आजम 23 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे, 1 अक्टूबर को कोर्ट के सामने होंगे पेश
लूट-डकैती और धोखाधड़ी में सजायाफ्ता आजम खान 23 महीने बाद मंगलवार को सीतापुर जेल से रिहा हो रहे हैं। लेकिन, उनकी मुश्किलें अभी कम नहीं होती नजर नहीं आ रही हैं। रिकार्ड रूम में अभिलेखों में हेराफेरी और साक्ष्य मिटाने के आरोपों में अदालत ने आजम को व्यक्तिगत रूप से एक अक्तूबर को तलब किया गया है।
भले, आजम खान मंगलवार को सीतापुर जेल से रिहा हो रहे हैं लेकिन, उनकी मुश्किलें अभी कम नहीं होती नजर नहीं आ रही हैं। रिकार्ड रूम में अभिलेखों में हेराफेरी और साक्ष्य मिटाने के आरोपों में अदालत ने आजम को व्यक्तिगत रूप से एक अक्तूबर को तलब किया गया है। बता दें कि बीते साल शत्रु संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने के आरोपों से घिरे सपा नेता आजम खान और अब्दुल्ला आजम को रामपुर पुलिस ने क्लीन चिट दे दी थी। इस मामले में कुछ दिन पूर्व आजम खां के खिलाफ आईपीसी की धारा 467, 471 और 201 में एडिशल चार्जशीट दाखिल करते हुए कहा गया था संबंधित केस में सपा नेता आजम की संलिप्तता पाई गई है। तीन दिन पहले कोर्ट ने दोनों पक्षों की आपत्तियों को निस्तारित करते हुए सपा नेता आजम खान पर एडिशनल चार्जशीट में बढ़ाई गईं आईपीसी की धारा 467, 471 और 201 का संज्ञान ले लिया था। इस मामले में आजम खां को एक अक्तूबर को व्यक्तिगत रूप से तलब किया गया है।
पढ़ें यूपी की टॉप न्यूज
अयोध्या को फिर मिलने जा रही 1700 करोड़ की परियोजनाओं की सौगातें, योगी करेंगे शिलान्यास
अयोध्या को फिर 1700 करोड़ की परियोजनाओं की सौगातें मिलने जा रही है। दीपोत्सव पर योगी लगभग 50 योजनाओं को हरी झंडी देकर आमजन के लिए लोकार्पित करेंगे। इसके साथ ही लगभग इतनी ही योजनाओं का शिलान्यास सीएम रामकथा पार्क से करेंगे।
‘आई लव मोहम्मद’ लिखने पर नहीं है कोई FIR, पुलिस ने इस वजह से दर्ज किया केस
संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था आशुतोष कुमार ने कहा कि मुस्लिम धर्मगुरुओं से इस संबंध में बात की गई थी। रिपोर्ट ‘आई लव मोहम्मद’ लिखने पर नहीं रास्ते में बोर्ड लगाने और पोस्टर फाड़ने पर दर्ज की गई। हम धर्म गुरुओं के साथ फिर बैठक कर स्थिति स्पष्ट कर रहे हैं। ताकि कहीं कोई विवाद न हो।
चयन वेतनमान लगाने के बदले शिक्षक से मांगी घूस, 5 हजार लेते बेसिक का लेखाकार रंगे हाथ गिरफ्तार
आरोप है कि लेखाकार ने दो सहायक अध्यापकों से रुपए लेकर वेतनमान लगा दिया था। जबकि प्रिंसिपल का चयन वेतन मान लगाने के लिए 10 हजार और सर्वराज सिंह का वेतनमान लगाने के लिए 5 हजार रुपये रिश्वत की मांग की। पैसे न देने पर लेखाकार देवीदीन कन्नौजिया दो महीने से टालमटोल कर रहा था।
बिजली का स्मार्ट मीटर चार गुना तेज चलता मिला, शिकायत पर खुली पोल
यूपी में स्मार्ट प्रीपेड मीटरों के तेज चलने की शिकायतों के बीच हरदोई में एक स्मार्ट मीटर चार गुना तेज चलता मिला है।शिकायत पर चेक मीटर लगाया गया। चेक मीटर में महज 85 यूनिट की खपत थी और प्रीपेड मीटर में 462 यूनिट।
हवाई जहाज का कॉकपिट अंदर से पायलट ही खोल सकता है तो बाहर पासकोड पैनल का क्या काम है?
हवाई जहाज के कॉकपिट में बगैर पायलट के परमिशन कोई नहीं जा सकता। कॉकपिट को अंदर से पायलट ही खोल सकते हैं। लेकिन कई हवाई जहाज में इमरजेंसी के लिए एक पासकोड पैनल है। जानिए ये किस काम के लिए हैं और कैसे काम करते हैं।
ब्रज आने वालों के लिए गोवर्धन, बरसाना, गोकुल की राह होगी आसान, मथुरा में बनेंगे नए मार्ग और हाईवे
उत्तर प्रदेश में ब्रज आने वालों के लिए गोवर्धन, बरसाना और गोकुल की राह आसान होगी। मथुरा के नए मार्ग और हाईवे का निर्माण किया जाएगा। विजन-2030 योजना के अंतर्गत हर धार्मिक स्थल को एक-दूसरे से जोड़ा जाएगा।
NCR के 2 एक्सप्रेसवे पर 6 दिन सभी मालवाहक गाड़ियों पर रहेगी रोक, क्या है वजह
यमुना एक्सप्रेसवे और नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर 24 से 29 सितंबर तक सभी मालवाहक वाहनों का आवागमन सुबह 7:00 से लेकर रात 11:00 तक बंद रहेगा। इंडिया एक्सपो मार्ट सेंटर में होने वाले यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है।
पूरी फैमिली खत्म करना चाहती थी स्वाति, फिर प्रेमी से कराया पड़ोसी का कत्ल; पिता-भाइयों को फंसाया
परिवार के लोगों को नींद की गोली देकर सुलाने के बाद प्रेमी के साथ हत्या करने की योजना स्वाति ने बनाई थी। हालांकि परिवार के कुछ सदस्य जाग गए तो वह योजना में विफल हो गई। फिर उसने प्रेमी मनोज के साथ क्राइम थ्रिलर देखकर प्लानिंग की। अब वह किसी की हत्या करके पिता और भाई को जेल भिजवाना चाहती थी।
