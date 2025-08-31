UP Top News Today: सीएम योगी घुमंतू जातियों को दे सकते हैं सौगात, जम्मू की 51 ट्रेनें रद्द

सीएम योगी आदित्यनाथ रविवार को 'विमुक्त जाति दिवस' के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं, जम्मू के कठुआ-माधोपुर रेलवे स्टेशन के बीच पुल संख्या 17 के क्षतिग्रस्त होने के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों से जम्मू जाने और आने वाली 51 ट्रेनों को 31 अगस्त तक निरस्त कर दिया गया है।

UP Top News Today 31 August 2025: सीएम योगी आदित्यनाथ रविवार को 'विमुक्त जाति दिवस' के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस मौके पर वह प्रदेश में विमुक्त और घुमंतू जातियों के उत्थान के लिए किए गए कामों का उल्लेख करेंगे। समाज कल्याण विभाग के भागीदारी भवन में आयजित इस कार्यक्रम में सीएम योगी के साथ ही राज्यमंत्री नरेंद्र कश्यप, राज्यमंत्री असीम अरुण, राज्यमंत्री संजीव कुमार गोंड भी शामिल होंगे। इस मौके पर प्रदेश में विमुक्त और घुमंतू जातियों को लेकर जारी विकासोन्मुख योजनाओं के बारे में व्यापक संवाद और चर्चा का आयोजन होगा। माना जा रहा है कि कार्यक्रम में सीएम योगी घुमंतू जातियों के लिए सौगातों का ऐलान भी कर सकते हैं।

वहीं, जम्मू के कठुआ-माधोपुर रेलवे स्टेशन के बीच पुल संख्या 17 के क्षतिग्रस्त होने के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों से जम्मू जाने और आने वाली 51 ट्रेनों को 31 अगस्त तक निरस्त कर दिया गया है। जिन ट्रेनों को निरस्त किया गया है, उसमें जम्मू से लखनऊ होकर जाने वाली पांच ट्रेनें शामिल हैं, जिसमें कोलकाता जाने वाली हिमगिरि, पटना जाने वाली अर्चना, ऋषिकेश जाने वाली योग नगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस शामिल हैं। बेगमपुरा और जम्मूतवी का शार्ट टर्मिनेशन किया गया है। यह भी जम्मू से निरस्त हैं।

पढ़ें यूपी की टॉप न्यूज पति का गला दबाकर मौत के घाट उतारने वाली पत्नी गिरफ्तार, रस्सी बांधकर लटकाना था शव और फिर... संपत्ति के लालच में आकर पति की हत्या करने वाली पत्नी कविता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी दिनेशचंद बघेल ने बताया कि 29 जुलाई को भोपाल सिंह निवासी गांव टांडा माजरा थाना बुढ़ाना ने पुलिस को सूचना दी उसके बेटे संजय की हत्या उसकी पत्नी कविता ने की है।

सीएम योगी पर अभद्र टिप्पणी में ईंट-भट्ठा मालिक पर 3 थानों में मुकदमा, रात में पड़ा छापा इस पोस्ट से BJP समर्थकों का एक वर्ग आक्रोशित है। इससे सामाजिक सद्भाव भी बिगड़ सकता है। इसी तहरीर पर गोरखपुर के साइबर थाने में केस दर्ज किया गया है। पिपराइच और रामगढ़ताल थाने में भी केस दर्ज कराया गया है। बताया जा रहा है कि पोस्ट को दो घंटे में ही डिलीट कर दिया गया था।

पूरे परिवार का ब्रेनवॉश कर धर्मांतरण की चाल, बहन से लव मैरिज करने वाले की साजिश पीड़ित ने पुलिस को बताया कि एक मुस्लिम युवक बहन को बहकाकर 2006 में भगा ले गया था। 5 साल बाद बहन अचानक लौट आई। उसने कहा कि युवक से उसका कोई संबंध नहीं है। वह मुंबई में रहकर सिलाई का काम सीख रही थी। मां के कहने पर पिता ने उसे घर में रख लिया। आज भी बहन हम लोगों के

यूपी के बरसाना में राधाजन्मोत्सव की धूम, आज निकलेगी शोभायात्रा यूपी के विश्वविख्यात लाडलीजी मंदिर में राधाजन्मोत्सव की धूम रविवार को तड़के मची। रात्रि में दो बजे से बधाई गायन हुआ। इसके बाद तड़के चार बजे मंदिर के पट खुले और राधारानी का जन्माभिषेक हुआ। इस पल का श्रद्धालुओं को बेसब्री से इंतजार था।

लड़की पर एसिड अटैक का आरोपी जेल में फंदे पर लटक गया, तमाशा देखते रहे बंदी; 2 कर्मचारी सस्पेंड 27 वर्षीय कैदी अंकित को दो फरवरी को मेरठ जेल से बरेली के बिथरी स्थित केंद्रीय कारागार में ट्रांसफर किया गया था। एक युवती पर एसिड अटैक के मामले में 6 साथियों समेत अंकित को उम्रकैद की सजा हुई थी।

चर्चित वकील अखिलेश दुबे से यारी में 4 इंस्पेक्टर, 2 दरोगा सस्पेंड; कानपुर में पुलिस कमिश्नर का ऐक्शन कानपुर में चर्चित वकील अखिलेश दुबे से यारी निभाने वाले पुलिसकर्मियों पर बड़ा ऐक्शन हुआ है। चार इंस्पेक्टर और दो दरोगाओं को सस्पेंड कर दिया गया है। इन सभी के खिलाफ अखिलेश दुबे से जुड़े होने के सबूत मिले हैं। इनके खिलाफ विभागीय जांच भी चल रही है।

मृत्यु और काल की कहानी सुनाते-सुनाते चले गए यूपी के पूर्व मुख्य सचिव, मंच पर डॉ. शंभुनाथ का निधन पुस्तक विमोचन के दौरान यूपी के पूर्व मुख्य सचिव डॉ. शंभुनाथ का निधन हो गया। हिन्दी संस्थान निराला सभागार में देर शाम कार्यक्रम चल रहा था। कार्यक्रम में मौजूद लोग उन्हें अस्पताल लेकर भागे जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत करार दिया।

शैंपेन खोलने को लेकर लखनऊ में क्लब के बाहर तड़तड़ाईं गोलियां, मची भगदड़; मैनेजर का सिर फोड़ा रौनक सिंह के मुताबिक वह अपने दोस्तों के साथ शुक्रवार की रात टिकल पिंक क्लब में पार्टी करने गए थे। उनके पास वाली सीट पर शिव और कैफ भी अपने साथियों के साथ मौजूद थे। आरोप है कि वह लोग नशे में थे। रौनक के मुताबिक शिव के साथ बैठे लोग शैंपेन खोलकर हुड़दंग करने लगे।

यूपी के 4 मेडिकल कॉलेजों में 50% से अधिक आरक्षण पर रोक, दाखिले फंसे; रात तक खुला महानिदेशालय सरकार ने अनुरोध किया कि इन कॉलेजों में सीटें वर्तमान फार्मूले से भरी जा चुकी हैं लेकिन कोर्ट ने आदेश दिया कि इन कॉलेजों में आरक्षण अधिनियम 2006 का सख्ती से अनुपालन कर नए सिरे से सीटें भारी जाएं।