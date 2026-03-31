UP Top News Today: महावीर जयंती पर सीएम योगी ने दी शुभकामनाएं, कानपुर में किडनी-लिवर ट्रांसप्लांट रैकेट का भंडाफोड़

31 Mar 2026, 09:44:00 AM IST
UP Top News Today: यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने महावीर जयंती पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ‘जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की पावन जयंती की सभी श्रद्धालुओं एवं प्रदेश वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और करुणा के शाश्वत सिद्धांतों से संपूर्ण विश्व को आलोकित करने वाली भगवान महावीर की शिक्षाएं मानवता के लिए अमर पाथेय हैं।’
कानपुर में किडनी-लिवर ट्रांसप्लांट के बड़े रैकेट का सोमवार को डीसीपी वेस्ट की क्राइम ब्रांच और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने भंडाफोड़ किया है। केशवपुरम के एक अस्पताल का संचालक दंपति रैकेट का मास्टरमाइंड निकला। यह लोग आठ से 10 लाख रुपये में डोनर तैयार करते और 80 लाख रुपये तक में रिसीवर के किडनी व लिवर ट्रांसप्लांट करते थे। दिल्ली व लखनऊ से आई डॉक्टरों की टीम ट्रांसप्लांट करती थी। इसके बाद डोनर और रिसीवर को कल्याणपुर के ही दो अन्य अस्पतालों में भर्ती करा दिया जाता था। पुलिस ने डॉक्टर दंपति और एक दलाल को हिरासत में लिया है। साथ ही डोनर और रिसीवर को भी अपने सुरक्षा में लेकर इलाज करा रही है। वहीं, तीनों अस्पतालों में देर रात तक जांच चलती रही।
यूपी में दो दिन आंधी-बारिश, कई जिलों में ओले भी गिरेंगे, ऑरेंज अलर्ट जारी
यूपी में अगले दो दिन मेघगर्जन के साथ बारिश होगी। वहीं, मौसम विभाग ने वज्रपात, तेज झोंकेदार हवाओं और ओलवृष्टि को ध्यान में रखते हुए कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव से प्रदेश में 29 मार्च से शुरू हुआ बारिश का दौर एक अप्रैल तक जारी रहने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की जा सकती है। 31 और 1 अप्रैल को प्रदेश के कई हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश होगी।
31 Mar 2026, 09:43:08 AM IST
यूपी में दो दिन आंधी-बारिश, कई जिलों में ओले भी गिरेंगे, ऑरेंज अलर्ट जारी
शादी वाले रुपये से भाई की जमानत करा लेना; समाज के तानों से तंग आकर किशोरी ने दे दी जान
यूपी के मथुरा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां थाना नौहझील के अंतर्गत एक गांव की रहने वाली एक किशोरी ने रविवार देर रात गले में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। इससे पहले उसने लिखे सुसाइड नोट में किसी परिजन को परेशान न करने की अपील करते हुए कहा कि उसकी शादी वाले रुपयों से भाई की जमानत करा लेना। उसने यह कदम कुछ लोगों द्वारा दिये जाने वाले ताने को लेकर उठाया है। पुलिस ने शव का वीडियोग्राफी के मध्य पैनल से पोस्टमार्टम कराया है।
31 Mar 2026, 09:43:09 AM IST
शादी वाले रुपये से भाई की जमानत करा लेना; समाज के तानों से तंग आकर किशोरी ने दे दी जान
लाखों दावेदार, फिर भी PCS के पद रह जाते खाली, इस बार भी रिक्त रह गईं 15 सीटें
यूपी की सबसे प्रतिष्ठित भर्ती परीक्षा सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा (पीसीएस) में लाखों बेरोजगारों की दावेदारी के बावजूद पद खाली रहने का सिलसिला बना हुआ है। पीसीएस 2024 में भी ‘योग्य अभ्यर्थी’ नहीं मिलने के कारण 947 में से 15 पद रिक्त रह गए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से इन पदों को फिर से विज्ञापित करने की सिफारिश शासन से की जाएगी। यह पहली बार नहीं है कि पीसीएस में योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण पद खाली रह गए हैं। पिछली कई भर्तियों से यह स्थिति बनी हुई है।
लाखों दावेदार, फिर भी PCS के पद रह जाते खाली, इस बार भी रिक्त रह गईं 15 सीटें