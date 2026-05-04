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UP Top News Today: 8 जिलों के DM समेत 38 IAS अफसरों के तबादले, कैबिनेट में आज तबादला नीति को मिलेगी मंजूरी

UP Top News Today: यूपी सरकार ने रविवार रात आठ जिलों के डीएम समेत 38 आईएएस अफसरों के तबादले कर दिए। रिंकू राही के इस्तीफा वापस लिए जाने के बाद उन्हें संयुक्त मजिस्ट्रेट जालौन बनाया गया है। उधर, योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में तबादला नीति को मंजूरी मिल सकती है।

UP Top News Today: 8 जिलों के DM समेत 38 IAS अफसरों के तबादले, कैबिनेट में आज तबादला नीति को मिलेगी मंजूरी

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Pawan Kumar Sharma| लाइव हिन्दुस्तान | Mon, 04 May 2026 07:59 AM IST
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UP Top News Today: यूपी सरकार ने रविवार रात आठ जिलों के डीएम समेत 38 आईएएस अफसरों के तबादले कर दिए। देवरिया, जौनपुर, मऊ, महाराजगंज, संभल, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, प्रतापगढ़ में नए जिलाधिकारी बनाए गए हैं। रिंकू राही के इस्तीफा वापस लिए जाने के बाद उन्हें संयुक्त मजिस्ट्रेट जालौन बनाया गया है। वहीं, तहसीलदार के आरोपों के बाद रमेश रंजन को फिरोजाबाद डीएम से हटाया गया है। रायबरेली के संयुक्त मजिस्ट्रेट प्रफुल्ल शर्मा लखनऊ के सीडीओ होंगे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में तबादला नीति को मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा कर्मचारियों को डीए और पुराने टेंडर में तारकोल के बढ़े रेट की मंजूरी देकर सड़क निर्माण की रफ्तार को बढ़ावा देने के प्रस्तावों पर कैबिनेट मंजूरी दे सकी है।

4 May 2026, 07:59:08 AM IST

योगी गोरखपुर को देंगे तोहफा, 613 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को गोरखपुर को 613 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों की सौगात देंगे। इनमें गोरखपुर विकास प्राधिकरण के करीब 49 करोड़ रुपये के 26 कार्यों का लोकार्पण के अलावा 564 करोड़ रुपये की 45 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे।

सीएम योगी के हाथों लोकार्पित होने वाली परियोजनाओं में महानगर के छठवें कल्याण मंडपम, तारामंडल क्षेत्र में वाटर बॉडी पर टू लेन ब्रिज के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में सड़क, नाली, प्रकाश और पार्क सौंदर्यीकरण के कार्य शामिल हैं। वहीं शिलान्यास की जाने वाली परियोजनाओं में बुनियादी सुविधाओं के कार्यों के साथ ही एकीकृत मंडलीय कार्यालय का निर्माण और लच्छीपुर में ग्रुप हाउसिंग अपार्टमेंट कुश्मी एवेन्यू का निर्माण कार्य शामिल है।

योगी गोरखपुर को देंगे तोहफा, 613 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास

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4 May 2026, 07:56:19 AM IST

प्रेमी के घर पहुंचकर गर्लफ्रेंड ने काटा हंगामा, पुलिस को रुकवाई बारात

गोरखपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां खजनी थाना क्षेत्र के छपिया गांव में रविवार को परछावन के समय एक युवती ने पुलिस के साथ पहुंचकर अपने प्रेमी की बारात रुकवा दी। युवती का आरोप है कि युवक ने शादी का झांसा देकर दो साल तक उसका शोषण किया और अब दूसरी जगह विवाह करने जा रहा है। उधर, इस घटना से क्षेत्र से हड़कंप मच गया।

परछावन के समय प्रेमी के घर पहुंची गर्लफ्रेंड, पुलिस ने रुकवाई बारात

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4 May 2026, 07:54:10 AM IST

यूपी में अगले एक हफ्ते सुहाना रहेगा मौसम

यूपी में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। पश्चिमी विक्षोभ के साथ कम दबाव के क्षेत्र का प्रभाव अगले एक हफ्ते तक बना रहेगा। इस दौरान आसमान में गहरे काले बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग के अनुसार, सोमवार को आसमान में काले बादल छाएंगे। कहीं-कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। मंगलवार को हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। बुधवार और गुरुवार को भी कहीं-कहीं बूंदाबांदी के साथ गरज-चमक के साथ बौछारें गिरेंगी। अगले चार दिनों तक तेज रफ्तार वाली हवाएं चलेंगी। इससे दिन व रात के तापमान में गिरावट आएगी। मौसम विभाग ने कुछ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

यूपी में अगले एक हफ्ते सुहाना रहेगा मौसम

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