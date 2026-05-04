UP Top News Today: 8 जिलों के DM समेत 38 IAS अफसरों के तबादले, कैबिनेट में आज तबादला नीति को मिलेगी मंजूरी

UP Top News Today

UP Top News Today: यूपी सरकार ने रविवार रात आठ जिलों के डीएम समेत 38 आईएएस अफसरों के तबादले कर दिए। देवरिया, जौनपुर, मऊ, महाराजगंज, संभल, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, प्रतापगढ़ में नए जिलाधिकारी बनाए गए हैं। रिंकू राही के इस्तीफा वापस लिए जाने के बाद उन्हें संयुक्त मजिस्ट्रेट जालौन बनाया गया है। वहीं, तहसीलदार के आरोपों के बाद रमेश रंजन को फिरोजाबाद डीएम से हटाया गया है। रायबरेली के संयुक्त मजिस्ट्रेट प्रफुल्ल शर्मा लखनऊ के सीडीओ होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में तबादला नीति को मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा कर्मचारियों को डीए और पुराने टेंडर में तारकोल के बढ़े रेट की मंजूरी देकर सड़क निर्माण की रफ्तार को बढ़ावा देने के प्रस्तावों पर कैबिनेट मंजूरी दे सकी है।