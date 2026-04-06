UP Top News Today: परियोजनाओं में लेटलतीफी पर CM नाराज, शंकराचार्य के कार्यक्रम के आयोजक पर केस

6 Apr 2026, 10:09:23 AM IST
UP Top News Today: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विकास से जुड़ी निर्माण परियोजनाओं में लेटलतीफी किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं से काम तेज कराने के लिए अधिकारियों को नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा किसी भी स्तर पर चूक में संबंधित की जवाबदेही तय कर कार्रवाई की जाएगी।
बस्ती के राजकीय इंटर कॉलेज में पिछले महीने हुए शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के ‘सनातन धर्म संवाद’ कार्यक्रम के आयोजक और वक्ताओं के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। कोतवाल मोतीचंद राजभर ने स्वयं तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि कार्यक्रम के दौरान ध्वनि प्रदूषण फैलाया गया। प्रशासन स्तर से तय की गई अनुमित की शर्तों का उल्लंघन किया। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने भड़काऊ भाषण दिया, जिससे आम जनमानस में असहज स्थिति उत्पन्न हुई।
लॉ यूनिवर्सिटी के स्वीमिंग पूल में नहाते समय डूबा छात्र, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप
यूपी के लखनऊ से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां आशियाना स्थित राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय के स्वीमिंग पूल में रविवार रात नहाते समय 18 साल के छात्र कुशाग्र भूषण की मौत हो गई। वह अपने भाई और साथियों के साथ नहा रहा था। भाई की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
6 Apr 2026, 10:08:13 AM IST
लॉ यूनिवर्सिटी के स्वीमिंग पूल में नहाते समय डूबा छात्र, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप
यूपी में झमाझम बारिश, कल ओले गिरने की संभावना, 50 जिलों में अलर्ट जारी
तेज हवा और हल्की बारिश के कारण रविवार को भी मौसम बदला रहा। आज और कल भी ऐसे ही मौसम रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग की मानें तो आज कई जिलों में झमाझम बारिश और कल ओले गिरने की संभावना है। इसे लेकर 50 से अधिक जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं, रविवार सुबह कई इलाकों में बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई। दिन में कड़ी धूप नहीं थी और बादल छाए रहे। शाम सात बजे के आसपास मौसम फिर बदला। हल्के बादलों से बारिश की संभावना दिखी। हालांकि कुछ देर बाद मौसम सामान्य हो गया।
6 Apr 2026, 10:07:38 AM IST
यूपी में झमाझम बारिश, कल ओले गिरने की संभावना, 50 जिलों में अलर्ट जारी
ज्योति मौर्य और आलोक के बीच कड़वाहट खत्म, बच्चों के लिए विवादों को भुलाकर की नई शुरुआत
ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य एक बार फिर चर्चा में हैं। जानकारी के मुताबिक आलोक मौर्य ने अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव की ओर कदम बढ़ाया है। दरअसल, पत्नी ज्योति मौर्य के साथ चल रहा विवाद अब खत्म हो चुका है और दोनों ने आपसी सहमति से फिर साथ रहने का फैसला किया है। इस फैसले से उनके परिवार में फिर से शांति और स्थिरता का माहौल बन गया है।
ज्योति मौर्य और आलोक के बीच कड़वाहट खत्म, बच्चों के लिए विवादों को भुलाकर की नई शुरुआत
6 Apr 2026, 10:06:46 AM IST
सीएम योगी ने सुनी फरियाद, बोले-सभी का होगा समाधान
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में फरियादियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। साथ ही आश्वासन दिया कि सभी की समस्याओं का समाधान कराया जाएगा। जमीन पर कब्जा करने वालों को जेल भेजने के निर्देश दिए।
गोरखनाथ मंदिर में सोमवार को आयोजित जनता दर्शन में सीएम ने 200 से अधिक लोगों की फरियाद सुनी औैर कहा कि चिंता मत करें, हर समस्या का समाधान होगा, सबकी भरपूर मदद की जाएगी। मुख्यमंत्री ने इलाज क लिए आए लोगों को आश्वासन दिया कि धन के अभाव में किसी का उपचार रुकेगा नहीं। उन्होंने अफसरों से कहा कि एस्टीमेट भेजवाएं, तत्काल धन उपलब्ध कराया जाएगा। जमीन पर कब्जा की शिकायत पर सीएम ने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जेल भेजें।
6 Apr 2026, 10:06:46 AM IST
लुका-छिपी खेलते समय बेड में छिपी मासूम, दम घुटने से मौत
प्रतापगढ़ के रानीगंज थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे में दो वर्षीय मासूम बच्ची की जान चली गई। वह घर में अन्य बच्चों के साथ लुका-छुपी खेल रही थी, इसी दौरान अचानक गायब हो गई। काफी देर तक तलाश के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिला। बाद में जब घर में रखे बेड के बॉक्स को खोला गया तो बच्ची अचेत अवस्था में अंदर मिली। ऊपर भारी गद्दा होने के कारण ऑक्सीजन न मिलने से उसकी हालत बिगड़ गई। परिजन तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।