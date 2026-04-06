UP Top News Today: परियोजनाओं में लेटलतीफी पर CM नाराज, शंकराचार्य के कार्यक्रम के आयोजक पर केस

परियोजनाओं में लेटलतीफी पर CM नाराज, शंकराचार्य के कार्यक्रम के आयोजक पर केस

UP Top News Today: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विकास से जुड़ी निर्माण परियोजनाओं में लेटलतीफी किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं से काम तेज कराने के लिए अधिकारियों को नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा किसी भी स्तर पर चूक में संबंधित की जवाबदेही तय कर कार्रवाई की जाएगी। बस्ती के राजकीय इंटर कॉलेज में पिछले महीने हुए शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के ‘सनातन धर्म संवाद’ कार्यक्रम के आयोजक और वक्ताओं के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। कोतवाल मोतीचंद राजभर ने स्वयं तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि कार्यक्रम के दौरान ध्वनि प्रदूषण फैलाया गया। प्रशासन स्तर से तय की गई अनुमित की शर्तों का उल्लंघन किया। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने भड़काऊ भाषण दिया, जिससे आम जनमानस में असहज स्थिति उत्पन्न हुई।

6 Apr 2026, 10:06:46 AM IST सीएम योगी ने सुनी फरियाद, बोले-सभी का होगा समाधान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में फरियादियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। साथ ही आश्वासन दिया कि सभी की समस्याओं का समाधान कराया जाएगा। जमीन पर कब्जा करने वालों को जेल भेजने के निर्देश दिए। गोरखनाथ मंदिर में सोमवार को आयोजित जनता दर्शन में सीएम ने 200 से अधिक लोगों की फरियाद सुनी औैर कहा कि चिंता मत करें, हर समस्या का समाधान होगा, सबकी भरपूर मदद की जाएगी। मुख्यमंत्री ने इलाज क लिए आए लोगों को आश्वासन दिया कि धन के अभाव में किसी का उपचार रुकेगा नहीं। उन्होंने अफसरों से कहा कि एस्टीमेट भेजवाएं, तत्काल धन उपलब्ध कराया जाएगा। जमीन पर कब्जा की शिकायत पर सीएम ने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जेल भेजें।