UP Top News Today: लैपटॉप-टैबलेट समेत 22 प्रस्तावों पर योगी कैबिनेट की लगी मुहर, विधानसभा के बाद होंगे पंचायत इलेक्शन

7 Apr 2026, 11:59:08 AM IST
UP Top News Today: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लेते हुए कुल 22 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। इनमें छात्रों को लैपटॉप-टैबलेट देने की योजना और शिक्षामित्रों के मानदेय को बढ़ाकर 18,000 रुपये करने जैसे बड़े फैसले शामिल हैं। कैबिनेट में बस अड्डों के विकास (PPP मॉडल), बलरामपुर और हाथरस में जमीन हस्तांतरण, बांग्लादेश विभाजन से जुड़े राहत प्रस्ताव, औद्योगिक विकास और पीडब्ल्यूडी से जुड़े मुद्दों पर भी निर्णय लिया है।
उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों की तारीखों को लेकर चल रही अटकलों पर योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉ. संजय निषाद ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने पहली बार सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि प्रदेश में पंचायत चुनाव अब 2027 के विधानसभा चुनावों के बाद ही संपन्न हो पाएंगे। मंत्री के इस तर्क ने राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है। पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे नेताओं को इससे झटका लगना भी स्वाभाविक है।
सत्ता का रौब! विधायक के बेटे ने अस्पताल का किया मुआयना, CMS की कुर्सी पर बैठ स्टाफ को दिए निर्देश
यूपी के रामपुर में अपना दल (एस) के विधायक शफीक अंसारी के बेटे उमैर अंसारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें वह पिता के रसूख और सत्ता की हनक का प्रदर्शन करते दिखाई दे रहे हैं। 4 अप्रैल विधायक पुत्र ने न सिर्फ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) का निरीक्षण किया, बल्कि चिकित्सा अधीक्षक की मुख्य कुर्सी पर बैठकर स्टाफ को दिशा-निर्देश भी दिए। हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि लाइव हिन्दुस्तान नहीं करता है।
सत्ता का रौब! विधायक के बेटे ने अस्पताल का किया मुआयना, CMS की कुर्सी पर बैठ स्टाफ को दिए निर्देश
7 Apr 2026, 11:19:03 AM IST
यूपी में अगले 3 दिन आंधी-बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट, तेज हवाएं भी चलेंगी, ऑरेंज अलर्ट
यूपी में बेमौसम की मार झेल रहे लोगों को अभी राहत नहीं मिलेगी। एक बार फिर मौसम की बेरुखी का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग ने 7 से 9 अप्रैल तक तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई है। इसे लेकर पूरे प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार, सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। 7 अप्रैल से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बारिश का दौर शुरू होकर 9 अप्रैल तक पूर्वी हिस्सों में भी असर दिखेगा। इस दौरान कई जिलों में 40 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने, गरज-चमक और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है।
7 Apr 2026, 11:09:02 AM IST
यूपी में अगले 3 दिन आंधी-बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट, तेज हवाएं भी चलेंगी, ऑरेंज अलर्ट
कानपुर किडनी कांड: गले में आला और चेहरे पर मास्क...दक्षिण अफ्रीकी युवती का 8वीं पास ने किया इलाज
कानपुर में आठवीं पास होने के साथ ही एंबुलेंस चलाता था लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट जैसे बड़े ऑपरेशन के बाद वह गले में आला और मुंह में मास्क पहनकर मरीजों को भी चेक करता था। साउथ अफ्रीका की युवती अरेबिका को ऑपरेशन के बाद चेक करते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ।
7 Apr 2026, 11:04:31 AM IST
जैसी करनी, वैसी भरनी: यूपी में कार एक्सीडेंट में 3 किडनैपर की मौत, अगवा दो भाइयों की जान बची
जैसी करनी, वैसी भरनी कहवात बरेली सड़क हादसे पर सटिक बैठती है। दरअसल, दो दिन पहले हुए एक्सीडेंट में मरने वाले तीन लोग और चौथा घायल युवक किडनैपर निकले। ये सभी एक ऑटो चालक और उसके दो मासूम बेटों का अपहरण कर लाए थे। हालांकि आपसी अनबन के चलते वे बच्चों को वापस हरियाणा के गुरुग्राम छोड़ने जा रहे थे, तभी रास्ते में यह हादसा हो गया। हादसे में अपहृत दोनों बच्चे भी घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं, उनके पिता को पुलिस ने एक आरोपी के घर से बरामद कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में एक घायल समेत दो अन्य आरोपियों को हिरासत में लिया है।
7 Apr 2026, 10:41:22 AM IST
सेक्स रैकेट के मास्टरमाइंड ने स्कूल में किशोर को बेरहमी से पीटा, सिर पर पेशाब भी किया
यूपी के कानपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां कल्याणपुर में सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में गिरफ्तार रोहित वर्मा और उसके अपराधी दोस्त साहिल उर्फ मुसीबत द्वारा एक किशोर को यातना देने के वीडियो वायरल हो रहे हैं। दोनों एक बंद स्कूल के बरामदे में उसे बंधक बनाकर बेरहमी से पीटते नजर आ रहे हैं। इस दौरान साहिल उसके सिर पर पेशाब भी करता है।
सेक्स रैकेट के मास्टरमाइंड ने किशोर को बेरहमी से पीटा, सिर पर पेशाब भी किया