UP Top News Today: लैपटॉप-टैबलेट समेत 22 प्रस्तावों पर योगी कैबिनेट की लगी मुहर, विधानसभा के बाद होंगे पंचायत इलेक्शन

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UP Top News Today: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लेते हुए कुल 22 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। इनमें छात्रों को लैपटॉप-टैबलेट देने की योजना और शिक्षामित्रों के मानदेय को बढ़ाकर 18,000 रुपये करने जैसे बड़े फैसले शामिल हैं। कैबिनेट में बस अड्डों के विकास (PPP मॉडल), बलरामपुर और हाथरस में जमीन हस्तांतरण, बांग्लादेश विभाजन से जुड़े राहत प्रस्ताव, औद्योगिक विकास और पीडब्ल्यूडी से जुड़े मुद्दों पर भी निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों की तारीखों को लेकर चल रही अटकलों पर योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉ. संजय निषाद ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने पहली बार सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि प्रदेश में पंचायत चुनाव अब 2027 के विधानसभा चुनावों के बाद ही संपन्न हो पाएंगे। मंत्री के इस तर्क ने राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है। पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे नेताओं को इससे झटका लगना भी स्वाभाविक है।

7 Apr 2026, 11:09:02 AM IST कानपुर किडनी कांड: गले में आला और चेहरे पर मास्क...दक्षिण अफ्रीकी युवती का 8वीं पास ने किया इलाज कानपुर में आठवीं पास होने के साथ ही एंबुलेंस चलाता था लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट जैसे बड़े ऑपरेशन के बाद वह गले में आला और मुंह में मास्क पहनकर मरीजों को भी चेक करता था। साउथ अफ्रीका की युवती अरेबिका को ऑपरेशन के बाद चेक करते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ।