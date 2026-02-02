Hindustan Hindi News
UP Top News Today budget 2026 she mart cough syrup lucknow crime yogi adityanath akhilesh yadav weather
UP Top News Today: यूपी की महिलाओं के लिए 'शी-मार्ट', कफ सिरप तस्करों के कई और नेटवर्क

संक्षेप:

UP Top News Today: लखपति दीदी के बाद यूपी की महिलाओं के लिए नई उम्मीद जगी है। शी-मार्ट के जरिए महिलाएं अब अपने उद्यम की खुद मालकिन बन सकेंगी। उधर, कोडीन युक्त कफ सिरप मामले शुभम जायसवाल के करीबी विकास नरवे ने काले कारनामों का खुलासा किया है।

Feb 02, 2026 10:20 am ISTPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान
UP Top News Today: केंद्रीय बजट 2026-27 ने उत्तर प्रदेश की ग्रामीण महिलाओं में नई उम्मीद जगाई है। बजट में महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर (शी-मार्ट्स) स्थापित करने के प्रस्ताव को यूपी में महिला सशक्तीकरण की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। इसके जरिए अब ग्रामीण महिलाएं केवल ऋण-आधारित आजीविका तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि अपने उद्यमों की मालकिन बनकर आत्मनिर्भरता की नई कहानी लिखेंगी।

उधर, कोडीन युक्त कफ सिरप के तस्करों के कई और नेटवर्क सामने आ रहे हैं। तस्करी के मुख्य आरोपियों विभोर राणा, विशाल और विकास ने शराब व्यवसाय में भी भारी रकम लगाई थी। मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल के बेहद करीबी विकास नरवे ने गिरफ्तारी के बाद यह राज खोला है। पूछताछ के दौरान उसने कई ऐसे साक्ष्य दिए, जिसके बाद बैंक खातों की जांच में शराब ठेकेदारों के साथ संदिग्ध लेन-देन की पुष्टि हुई है। आरोपियों ने विशेष रूप से वाराणसी और गाजियाबाद के शराब व्यवसायों में निवेश किया था। इस इनपुट के आधार पर ईडी ने शनिवार को चार बड़े शराब ठेकेदारों को मुख्यालय बुलाकर घंटों पूछताछ की।

यूपी की टॉप न्यूज़ यहां पढ़ें

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर ट्रक में जा घुसी तेज रफ्तार कार, एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत

यूपी के अंडबेकरनगर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर रविवार की सुबह करीब आठ बजे तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर आगे चल रहे ट्रक में जा घुसी। हादसे में गोरखपुर के बेलघाट थाना क्षेत्र के रामपुर गोसाई गांव के एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन गंभीर रूप से घायल हो गए। कार ट्रक में फंसकर करीब 50 मीटर से अधिक दूरी तक घिसटती चली गई। हादसे की सूचना से गांव में कोहराम मच गया।

बुर्के वाली नहीं, दुर्गा-काली बनो; विराट हिंदू सम्मेलन में साध्वी प्राची ने बेटियों को दी नसीहत

यूपी के मेरठ में आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन के दौरान विश्व हिंदू परिषद में साध्वी प्राची ने कहा है कि पत्थर के संग रहना है तो पत्थर बनना होगा। धर्म रक्षा के लिए कट्टरता जरूरी है। हिंदू समाज को यह गांठ बांध लेना चाहिए। बच्चों को शिवाजी और भगत सिंह बनाएं। वहीं, लड़कियों को लेकर कहा है कि वह काली और दुर्गा बने लेकिन बुर्के वाली न बने।

मथुरा के स्कूल में मजहबी खेल! बच्चों से जबरन नमाज पढ़वाता था प्रधानाध्यापक, अब बीएसए ने लिया एक्शन

यूपी के मथुरा जिले के नौहझील क्षेत्र स्थित एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय में बच्चों से कथित तौर पर जबरन नमाज पढ़वाने का मामला सामने आया है। शिकायत के बाद बेसिक शिक्षाधिकारी (बीएसए) मथुरा ने प्रधानाध्यापक को प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए निलंबित कर दिया है। मामले की निष्पक्ष जांच के लिए शिक्षा विभाग ने दो सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है।

पूरी खबर यहां पढ़ें: मथुरा के स्कूल में मजहबी खेल! बच्चों से जबरन नमाज पढ़वाता था प्रधानाध्यापक, अब बीएसए ने लिया एक्शन

DRDO के बजट में 2283 करोड़ का इजाफा, कानपुर के रक्षा उत्पादनों को मिलेगी रफ्तार

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रक्षा संगठन डीआरडीओ के सालाना बजट में 2283 करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी करने का एलान किया है। सालाना बजट बढ़ने से रक्षा उत्पादों के निर्माण, तकनीक और शोध में विकास होगा। इसका सीधा असर कानपुर स्थित डीआरडीओ की प्रयोगशाला रक्षा सामग्री एवं भंडार अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान (डीएमएसआरडीई) को भी मिलेगा। डीएमएसआरडीई तीनों सेनाओं के लिए जरूरी रक्षा उत्पादों के प्रोटोटाइप तैयार करने के साथ-साथ तकनीक और जरूरी सुविधाओं को विकसित करने के लिए नई खोज और शोध करता है। बजट बढ़ने से रक्षा अनुसंधान में तेजी आएगी।

