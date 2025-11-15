Hindustan Hindi News
UP Top News Today: सीएम योगी आज सोनभद्र जाएंगे, यूपी के 9 एयरपोर्ट पर पास की रोक बढ़ी

संक्षेप: योगी शनिवार को सोनभद्र में रहेंगे। वह चोपन में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल होंगे। दो घंटे प्रवास के दौरान वह अफसरों के साथ बैठक भी करेंगे। उधर, लखनऊ-कानपुर-अयोध्या समेत सूबे के 9 एयरपोर्ट पर विजिटर पास पर रोक बढ़ गई है।

Sat, 15 Nov 2025 10:19 AM
UP Top News: मुख्यमंत्री योगी शनिवार को सोनभद्र में रहेंगे। वह चोपन में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल होंगे। दो घंटे प्रवास के दौरान वह अफसरों के साथ बैठक भी करेंगे। प्रोटोकाल के मुताबिक सीएम सुबह साढ़े 11 बजे चोपन स्थित रेल कर्मचारी इंटर कॉलेज प्रांगण में बने हेलीपैड पर उतरेंगे। कैंपस में ही जनजातीय गौरव दिवस एवं बिरसा मुंडा की जयंती पर राष्ट्रीय जनजातीय भागीदारी उत्सव में शामिल होंगे। मंच से ही मुख्यमंत्री जिले में 548 करोड़ की 432 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद अफसरों संग कानून व्यवस्था और विकास कार्यों पर चर्चा करेंगे। योगी दोपहर दो बजे रवाना होंगे।

उधर, लखनऊ-कानपुर-अयोध्या समेत सूबे के 9 एयरपोर्ट पर विजिटर पास पर रोक बढ़ गई है। रोक फिलहाल अगले निर्देशों तक के लिए बढ़ाई गई है। विजिटर पास या एंट्री टिकट के माध्यम से यात्री के परिवारीजन-रिश्तेदार टर्मिनल के भीतर एक निश्चित दूरी तक जाते हैं। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी (बीसीएएस) ने दिल्ली में धमाके के बाद रोक लगाई थी। इसे अब और आगे विस्तार देते हुए सुरक्षा जांच और सख्त कर दी गई है। बीसीएएस ने निर्देश दिए हैं कि चेकिंग में उनके अधिकारी भी मौजूद रहेंगे।

बिहार चुनाव के नतीजों का यूपी पर पड़ेगा असर, भाजपा Vs सपा; किसे मिली क्या चुनौती?

भाजपा के लिए कार्यकर्ताओं में बिहार जैसी ऊर्जा भरना चुनौती भी होगा। वहीं, वोट चोरी के आरोपों और पीडीए के नारे के सहारे मिशन-2027 में जुटी सपा के लिए भी बिहार में तमाम कोशिशों के बाद राजद की बड़ी हार चुनौती के रूप में सामने आई है। भाजपा कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर शुरू से ही उसे निशाने पर लेती रही।

दिल्ली धमाके से 3 दिन पहले छोड़ी पौने 2 लाख सैलरी वाली नौकरी, कौन है डॉ. परवेज?

दिल्ली में लालकिला के पास हुए कार विस्फोट से ठीक तीन दिन पहले डॉ. परवेज ने विश्वविद्यालय की नौकरी भी छोड़ दी थी। अचानक सात नवंबर को ई-मेल भेजकर त्यागपत्र दे दिया। नौकरी छोड़ने से पूर्व वह आतंकी संगठन जैश के आकाओं से डॉ. शाहीन के साथ भेंट कर चुका था।

वो मेरी बीवी है शादी की तो तुझ पर तेजाब डालूंगा... दबंग ने खुलेआम धमकी देकर मंगेतर को भेजे लड़की के अश्लील फोटो

यूपी में आगरा के देवरी रोड, सदर निवासी एक युवती और उसके परिजन दहशत में है। इलाके के दबंग युवक ने शादी तुड़वाने को युवती के अश्लील फोटो उसके मंगेतर को भेज दिए।

सैलरी बैंक खाते को भूले पूर्व सैनिक के साथ 14 साल बाद ‘चमत्कार’, 1600 छोड़े थे मिले 22 लाख

जिंदगी का वह भूला हुआ पन्ना 14 साल बाद उस समय पलटा, जब बैंक अधिकारी उनके दरवाजे पर पहुंचे। अधिकारी ने उन्हें बताया कि उनके पुराने खाते में 22 लाख रुपये जमा हैं। फिर जो हुआ, वह पूर्व वायु सैनिक के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं रहा। उनकी तरह कई लोगों को उनके अधिकार की रकम मिली।

मां की सहेली से प्यार और फिर मर्डर; नोएडा में प्रेमी ने बस में सिर-हाथ काट फेंकी थी प्रेमिका की लाश

नोएडा पुलिस ने 6 नवंबर को नाले में सिर और हाथ काटकर फेंके गए महिला के शव के मामले का शुक्रवार को पर्दाफाश कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। शादीशुदा प्रेमी ने ब्लैकमेलिंग से तंग आकर बस के अंदर महिला की हत्या की थी। मृतका आरोपी की सहेली थी।

UP Weather: ठंड के साथ आज से बढ़ सकती है गलन, मौसम विभाग ने जारी किया शीतलहर का अलर्ट

यूपी में शनिवार से बेहद ठंडे दिन शुरू हो सकते हैं। मौसम विभाग ने शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। आने वाले दिनों में निचले तापमान में भारी गिरावट हो सकती है। ऐसे में गलन का स्तर बहुत बढ़ जाएगा, सर्द हवाओं से कई तरह के खतरे भी रहेंगे।

