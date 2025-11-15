UP Top News Today: सीएम योगी आज सोनभद्र जाएंगे, यूपी के 9 एयरपोर्ट पर पास की रोक बढ़ी

संक्षेप: योगी शनिवार को सोनभद्र में रहेंगे। वह चोपन में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल होंगे। दो घंटे प्रवास के दौरान वह अफसरों के साथ बैठक भी करेंगे। उधर, लखनऊ-कानपुर-अयोध्या समेत सूबे के 9 एयरपोर्ट पर विजिटर पास पर रोक बढ़ गई है।

UP Top News: मुख्यमंत्री योगी शनिवार को सोनभद्र में रहेंगे। वह चोपन में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल होंगे। दो घंटे प्रवास के दौरान वह अफसरों के साथ बैठक भी करेंगे। प्रोटोकाल के मुताबिक सीएम सुबह साढ़े 11 बजे चोपन स्थित रेल कर्मचारी इंटर कॉलेज प्रांगण में बने हेलीपैड पर उतरेंगे। कैंपस में ही जनजातीय गौरव दिवस एवं बिरसा मुंडा की जयंती पर राष्ट्रीय जनजातीय भागीदारी उत्सव में शामिल होंगे। मंच से ही मुख्यमंत्री जिले में 548 करोड़ की 432 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद अफसरों संग कानून व्यवस्था और विकास कार्यों पर चर्चा करेंगे। योगी दोपहर दो बजे रवाना होंगे।

उधर, लखनऊ-कानपुर-अयोध्या समेत सूबे के 9 एयरपोर्ट पर विजिटर पास पर रोक बढ़ गई है। रोक फिलहाल अगले निर्देशों तक के लिए बढ़ाई गई है। विजिटर पास या एंट्री टिकट के माध्यम से यात्री के परिवारीजन-रिश्तेदार टर्मिनल के भीतर एक निश्चित दूरी तक जाते हैं। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी (बीसीएएस) ने दिल्ली में धमाके के बाद रोक लगाई थी। इसे अब और आगे विस्तार देते हुए सुरक्षा जांच और सख्त कर दी गई है। बीसीएएस ने निर्देश दिए हैं कि चेकिंग में उनके अधिकारी भी मौजूद रहेंगे।

