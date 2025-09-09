UP Top News Today: आज से तीन दिन गोरखपुर में रहेंगे CM योगी, नेपाल सीमा पर बढ़ी चौकसी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज तीन दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आएंगे। यह दौरा धार्मिक और सामाजिक आयोजनों को समर्पित रहेगा। उधर, नेपाल सरकार द्वारा फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सहित कुल 28 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन के बाद युवाओं के विरोध-प्रदर्शन को लेकर नेपाल में अशांति पसर गई थी।

UP Top News Today 09 September 2025: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को तीन दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आएंगे। यह दौरा धार्मिक और सामाजिक आयोजनों को समर्पित रहेगा। मंगलवार को वह गोरखपुर क्लब में चित्रगुप्त मंदिर सभा की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होकर कायस्थ समाज का मार्गदर्शन करेंगे। बुधवार 10 सितंबर को वे गोरखनाथ मंदिर में ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ और 11 सितंबर को राष्ट्रसंत ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इस अवसर पर श्रीमद्भागवत महापुराण कथा के समापन पर भी मुख्यमंत्री की विशेष उपस्थिति रहेगी।

उधर, नेपाल सरकार द्वारा फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सहित कुल 28 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन के बाद युवाओं के विरोध-प्रदर्शन को लेकर नेपाल में अशांति पसर गई थी। जिसका असर बॉर्डर पर दिख रहा है। सोनौली बार्डर पर नेपाल का भंसार कार्यालय बंद कर दिया गया है। भंसार नहीं होने से सोनौली बार्डर पर मालवाहक गाड़ियों की कतार लगनी शुरू हो गई है। वहीं, नेपाल गए कई सैलानी फंस गए हैं। परिवार के लोग उनके कुशलक्षेम को लेकर परेशान हैं। उधर, सीमा पर एसएसबी और सुरक्षा एजेंसियों ने चौकसी बढ़ा दी है।

पढ़ें यूपी की टॉप न्यूज बच्ची के बलात्कारी और हत्यारे को फांसी की सजा, कोर्ट ने वारदात के 98 वें दिन सुनाया फैसला तीन साल की मासूम घर के बाहर खेल रही थी। पड़ोसी सुनील कुमार ने उसे बुलाया और पास की दुकान से गुटखा मंगवाया। गुटखा लेकर मासूम उसके घर गई तो उसे अंदर बुला लिया। शराब पीने के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। खून से लथपथ मासूम को मरा समझ मछली रखने वाले आइस बॉक्स में भरकर जंगल में फेंक दिया था।

प्रेम जाल में फंसाकर 20 लड़कियों के अश्लील वीडियो बनाए, फिर उनका सौदा किया यूपी के कानपुर में एक युवक ने 20 लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाया और उनके साथ खुद के अश्लील वीडियो बना डाले। इसके बाद वह उन्हीं लड़कियों का सौदागर बन गया।

रिटायर संयुक्त निदेशक को डिजिटल अरेस्ट कर 12 लाख वसूले, अश्लील मैसेज भेजने में जेल की धमकी राजधानी लखनऊ में रिटायर संयुक्त निदेशक को डिजिटल अरेस्ट कर 12 लाख वसूल लिए। जालसाज ने उनपर मनी लांड्रिंग व दो सौ महिलाओं को अश्लील मैसेज भेजने के आरोप में जेल भेजने की धमकी दी।

सावधान: सोशल मीडिया पर न करें इन प्रश्नपत्रों की चर्चा, विश्लेषण और प्रसार; जा सकते हैं जेल एसएससी ने चेतावनी दी है कि इस अधिनियम की धारा 3 के तहत किसी भी व्यक्ति द्वारा परीक्षा प्रश्नपत्रों, उत्तर कुंजी या इसके किसी भी हिस्से को बिना अनुमति के लीक करना, साझा करना, या उस पर चर्चा करना कानूनन अपराध माना जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को तीन से पांच वर्ष की कैद और दस लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है।

तीसरे बच्चे के लिए मातृत्व अवकाश नामंजूर करने का BSA का आदेश रद्द, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया निर्देश बीएसए ने यह कहते हुए याची के मातृत्व अवकाश की अर्जी निरस्त कर दी थी की कि शिक्षिका के दो जीवित बच्चे हैं इसलिए तीसरे बच्चे के जन्म के लिए मातृत्व अवकाश नहीं दिया जा सकता। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस आदेश को रद्द कर दिया है। BSA को मातृत्व अवकाश पर 4 हफ्ते में नए सिरे से आदेश जारी करने का निर्देश दिया है।