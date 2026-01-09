UP Top News Today: यूपी में जनगणना की तैयारी, अयोध्या धाम में नॉनवेज फूड डिलीवरी बैन

संक्षेप: UP Top News Today: यूपी में जनगणना की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। हर जिले में डीएम की अध्यक्षता में समिति गठित होगी जो जगनणना का काम करेगी। वहीं, अयोध्या धाम में नॉनवेज फूड डिलीवरी बैन कर दी गई है। होटलों में बाहर से मांसाहारी खाना मंगाकर नहीं खा सकते हैं।

UP Top News Today 9 January 2026: यूपी में जनगणना की तैयारियां तेज हो गई हैं। केंद्र सरकार की अधिसूचना के बाद उत्तर प्रदेश में 2026 की जनगणना के लिए यूपी के सभी जिलों में जिला स्तरीय जनगणना समन्वय समितियां गठित कर दी गई हैं।

अयोध्या धाम के होटलों में नॉनवेज फूड डिलीवर नहीं होगा। अयोध्या में होटलों, गेस्ट हाउस और होम स्टे में रहने वाले यात्री अब बाहर से मांसाहारी खाना मंगाकर नहीं खा सकते हैं।