UP Top News Today: नन्हीं डोर सिर्फ कलाई नहीं बांधती, रक्षाबंधन पर CM योगी ने दिया संदेश

भाई-बहन के बीच स्नेह का त्योहार रक्षाबंधन देश भर की तरह उत्तर प्रदेश में पूरे उत्साह और उमंग से मनाया जा रहा है। वहीं, यूपी के मेरठ जिले में कुक की गोली मार हत्या कर दी गई। पूरी सनसनीखेज वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। दिल दहलाने वाला फुटेज सामने आया है।

Ajay Singh लाइव हिन्दुस्तानSat, 9 Aug 2025 02:09 PM
UP Top News Today 9 August 2025: भाई-बहन के बीच स्नेह का त्योहार रक्षाबंधन देश भर की तरह उत्तर प्रदेश में पूरे उत्साह और उमंग से मनाया जा रहा है। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म ‘एक्स’ के जरिए शुभकामना संदेश दिया। सीएम योगी ने लिखा-स्नेह की पवित्र गांठ, विश्वास की मौन प्रतिज्ञा, भाई-बहन के अटूट प्रेम की जीवंत अभिव्यक्ति रक्षाबंधन की प्रदेश वासियों को हार्दिक बधाई। रक्षासूत्र की नन्ही डोर सिर्फ कलाई नहीं बांधती, आत्मा को जोड़ती है। यह हर युग में मर्यादा और आत्मीयता की अमर गाथा बुनती है।

वहीं, यूपी के मेरठ जिले में कुक की गोली मार हत्या कर दी गई। पूरी सनसनीखेज वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। दिल दहलाने वाला फुटेज सामने आया है। वहीं एसपी ने बदमाशों की तलाश पुलिस टीमें लगा दी हैं।

बैंककर्मी ने बिछाया जाल, रेप के बाद ब्लैकमेल; लगातार यौन शोषण से अवसाद में आई छात्रा

आरोप है कि बैंककर्मी ने छात्रा का लगातार यौन शोषण किया। इससे छात्रा मानसिक अवसाद का शिकार हो गई। परिजनों ने कई बार पूछा तो छात्रा ने रेप की बात बता दी। शुक्रवार शाम परिजन छात्रा को लेकर मेडिकल थाने पहुंचे। शिवम के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

होटल में युवक ने कर दी कॉलगर्ल की डिमांड, लड़की नहीं मिली तो हो गया बेकाबू; चला दीं गोलियां

सुमित ने बताया कि शुक्रवार को एक युवक बाइक पर आया और कॉलगर्ल देने की बात कही। सुमित ने कहा कि युवक की इस तरह की मांग से वे हैरान रह गए। उन्होंने युवक को बताया कि होटल में इस तरह का काम नहीं होता। इस पर युवक अचानक भड़क गया।

आशिक संग इश्क फरमा रही थी पत्नी, पति ने दोनों को पकड़ा,ससुराल वालों के सामने प्रेमी से करवाई शादी

यूपी के शाहजहांपुर में आधी रात को शादीशुदा महिला अपने आशिक संग इश्क फरमा रही थी। पति ने दोनों देख लिया। सुबह होते ही पति ने ससुराल वालों के सामने प्रेमी से शादी करवा दी।

यूपी में कुक की गोली मारकर हत्या, CCTV फुटेज में दिखा दिल दहलाने वाला मर्डर

यूपी के मेरठ जिले में कुक की गोली मार हत्या कर दी गई। पूरी सनसनीखेज वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। दिल दहलाने वाला फुटेज सामने आया है। वहीं एसपी ने बदमाशों की तलाश पुलिस टीमें लगा दी हैं।

तेज स्पीड बाइक में लग गई आग, सड़क पर धू-धू कर जले सवार; एक की मौत दूसरा बुरी तरह झुलसा

सड़क पर बाइक गिरते ही उसकी पेट्रोल की टंकी खुल गई। बाइक का पेट्रोल सड़क पर फैल गया। वहां आग लग गई। हादसा देख आसपास मौजूद लोग दौड़ते हुए मौके पर पहुंच गए। लेकिन तब तक आग ने भीषण रूप ले लिया था। बाइक सवार की मौके पर ही जलकर मौत हो गई थी।

झोलाछाप डॉक्टर ने फोटो एडिट कर फेसबुक पर कर दी अपलोड, दुखी हो लड़की ने की खुदकुशी

झोलाछाप नरेंद्र राजपूत का क्लीनिक है। उनकी बहन एक-दो बार नरेंद्र के क्लीनिक पर दवाई लेने गई थी। तभी नरेंद्र ने बहन से घर का मोबाइल नंबर ले लिया और फिर वह अक्सर फोन करके परेशान करने लगा। नरेंद्र शादीशुदा भी है। उन्होंने उसे कई बार समझाने का प्रयास किया लेकिन वह उनकी बहन को लगातार परेशान कर रहा था।

यूपी की अन्य खबरें और अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए ‘लाइव हिन्दुस्तान’ के साथ।

