UP Top News Today: सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने में 5 गिरफ्तार, बाप ने बेटे का काटा गला

कुशीनगर पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हिरासत में ये आरोपी हाथ जोड़कर माफी मांगते नजर आए। वहीं, प्रयागराज में एक पिता ने कुल्हाड़ी से गला काटकर अपने बेटे की हत्या कर दी। सोरांव के अहिबीपुर गांव में रविवार की देर रात यह घटना हुई।

UP Top News Today 8 September 2025: कुशीनगर पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस हिरासत में ये आरोपी हाथ जोड़कर माफी मांगते नजर आए। कुशीनगर के एसपी संतोष कुमार मिश्र ने बताया कि कुछ लोगों ने सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के इरादे से सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डाला था। इसका संज्ञान लेते हुए इनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की अलग टीम का गठन किया था। इस टीम ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में रियाजुद्दीन, असलम अंसारी, शाहे आलम अंसारी, अफजल अंसारी और अली मोहम्मद अंसारी शामिल हैं।

वहीं, यूपी के प्रयागराज में एक पिता ने कुल्हाड़ी से गला काटकर अपने बेटे की हत्या कर दी। जिले के सोरांव के अहिबीपुर गांव में रविवार की देर रात यह घटना हुई। मिली जानकारी के अनुसार नशे में धुत बहराइच यादव नाम के शख्स ने अपने 32 वर्षीय बेटे विनोद कुमार की रात में सोते समय कुल्हाड़ी से गला काटकर हत्या कर दी। घटना के बाद हत्यारोपी पिता अपनी पत्नी और बेटी को कमरे में बंद कर कुल्हाड़ी लेकर घर के बाहर बैठा रहा। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है।

पढ़ें यूपी की टॉप न्यूज 10 साल बाद जेल से लौटा पिता बेटे को मदरसे में पढ़ता देख भड़का, जमकर किया हंगामा साल-2015 में एक युवती के साथ बलात्कार करने के मामले में जेल चला गया था। इस दौरान तंत्र मंत्र की विद्या में विश्वास रखने वाली उसकी पत्नी राबड़ी देवी बेटे विपिन कुशवाहा के बीमार पड़ने पर उसे खड्डा क्षेत्र के ग्राम कोहरगड्डी स्थित एक मदरसे में मौलाना से झाड़-फूंक कराने ले गई थी।

भाई के लिए खाना बनाने गई युवती नाले में बही, पुलिस और एसडीआरएफ तलाश रही राजधानी लखनऊ में भाई के लिए खाना बनाने गई युवती नाले में बही। काफी खोजबीन की गई, लेकिन उसका पता नहीं चला। युवती के चप्पल नाले में मिले हैं। पुलिस और एसडीआरएफ टीम उसकी तलाश कर रही है।

100 से तेज रफ्तार दौड़ाई थार, महिला को मारी टक्कर, गुमटी तोड़कर होटल में घुसी राजधानी लखनऊ में 100 भी तेज रफ्तार से थार दौड़ाकर चालक ने महिला को टक्कर मार दी। टक्कर से वृद्धा उछलकर दूर गिरी। इसके बाद अनियंत्रित कार गुमटी तोड़ते हुए होटल में जा घुसी।

सौतेली मां ने वायरल कर दिए बेटी के अश्लील वीडियो, जान से मार डालने की दी धमकी सौतेली मां पर आरोप है कि उसने इंस्टाग्राम पर अपनी बेटी की आपत्तिजनक वीडियो और फोटो आए दिन पोस्ट कर रही है। चार जून से कई बार इस तरह की हरकत की जा चुकी है। यही नहीं, कॉल और मैसेज से जान से मारवाने की धमकी दी जा रही है। युवती ने आत्महत्या की कोशिश भी की है।

दसवीं की छात्रा की पाकिस्तान में 11 वीं के छात्र से हो गई ऑनलाइन दोस्ती, बुर्का पहनकर ट्रेन में बैठी; फिर... पंजाब की युवती ने उसे पेटीएम से पैसा भेजा। छात्रा बुर्का पहनकर दिल्ली जाने के लिए ट्रेन में बैठ गई। इस बीच छात्रा के परिजनों ने उसके गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। बिहार के नवादा की पुलिस ने सर्विलांस की मदद से प्रयागराज आरपीएफ को सूचना दी। आरपीएफ ने ट्रेन से उसे उतारा।

बुलडोजर ऐक्शन के बाद सपा विधायक इकबाल महमूद बोले, मुझे बदनाम किया गया बुलडोजर ऐक्शन के बाद सपा विधायक इकबाल महमूद ने अपने आवास पर एक न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में कहा कि उनके बाग का कम क्षेत्रफल है। मुझे अफसोस है पूरे प्रदेश व देश में बदनाम किया गया। मैं इसकी शिकायत करुंगा।

यूपी में अवैध कॉलोनियां बसाने वालों पर होगी कार्रवाई, योगी सरकार कसने जा रही शिकंजा यूपी में अवैध कॉलोनियां बसाने वालों पर कार्रवाई होगी। योगी सरकार शहरों में अवैध कॉलोनियां बसाकर करोड़ों रुपये कमाने वालों पर शिकंजा सकने जा रही है। शहरों में बसने वाली अवैध कॉलोनियों को रोकने के लिए सर्वे कराया जाएगा।

न डेबिट न क्रेडिट कार्ड, बिना टैक्स बिजली बिल पेमेंट के लिए करें ये काम डेबिट और क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन भुगतान करने पर 4000 रुपये तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। इससे अधिक पर डेबिट कार्ड (रूपे डेबिट कार्ड को छोड़कर) ट्रांजेक्शन चार्ज 0.90 प्रतिशत लगेगा।18 प्रतिशत GST देनी होगी। जबकि क्रेडिट कार्ड से एक प्रतिशत ट्रांजेक्शन चार्ज और 18 प्रतिशत GST अदा करना पड़ेगा।

कानपुर में शिया-सुन्नी आमने-सामने, सिर तन से जुदा की नारेबाजी, तोड़फोड़-पथराव यूपी के कानपुर में आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर शिया-सुन्नी पक्ष आमने-सामने आ गए। व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाने वाले युवक के घर में 200 से अधिक लोगों ने धावा बोलते हुए हंगामा कर जमकर तोड़फोड़ की। सिर तन से जुदा नारेबाजी, दोनों पक्षों में मारपीट के साथ पत्थर चलने लगे।

फर्द ऐसी लिखी कि जेल जाने से बच गया हिस्ट्रीशीटर, उधर जमानत मिली; इधर दरोगा लाइन हाजिर जिस धारा में हिस्ट्रीशीटर के खिलाफ केस दर्ज किया गया था उस धारा के अनुरुप विवेचक ने फर्द ही नहीं तैयार की थी। लिहाजा हिस्ट्रीशीटर की रिमांड ही नहीं बनी। वहीं दूसरी तरफ हिस्ट्रीशीटर को गोला कस्बे से दूर रहने की पुलिस ने हिदायत दी है। एसएसपी ने विवेचना में लापरवाही पर दरोगा को लाइन हाजिर कर दिया है।

जंक्शन पर साड़ी का घेरा बना महिला कांस्टेबलों ने कराई डिलीवरी; जच्चा-बच्चा दोनों स्वस्थ तेज प्रसव पीड़ा होने के कारण महिला को अस्पताल पहुंचाना संभव नहीं था। महिला का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। ऐसे में समय बिल्कुल नहीं था और तत्काल निर्णय लेना पड़ा। तब ड्यूटी पर तैनात सभी महिला कांस्टेबल मौके पर आईं और प्रसव पीड़ित महिला की मदद में जुट गईं।