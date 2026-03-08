Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

UP Top News Today: शंकराचार्य पर केस कराने वाले पर जानलेवा हमला, यूट्यूबर ने की लाइव सुसाइड की कोशिश

Mar 08, 2026 10:11 am ISTSrishti Kunj लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
share Share
Follow Us on

UP Top News Today: शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर केस कराने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी पर चलती ट्रेन में जानलेवा हमला हुआ। उन्होंने किसी तरह अपनी जान बचाई। वहीं, यूट्यूबर और बिग बॉस फेम अनुराग डोभाल ने लाइव सुसाइड की कोशिश की।

UP Top News Today: शंकराचार्य पर केस कराने वाले पर जानलेवा हमला, यूट्यूबर ने की लाइव सुसाइड की कोशिश

UP Top News Today 8 March 2026: उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में सिराथू रेलवे स्टेशन के पास चलती ट्रेन में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ केस करने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी पर जानलेवा हमला किया गया है। हमलावरों ने धारदार हथियार से उनकी नाक काटने की कोशिश की।

सोशल मीडिया की दुनिया के चर्चित चेहरे, मशहूर यूट्यूबर और 'बिग बॉस' फेम अनुराग डोभाल, जिन्हें दुनिया 'यूके07 राइडर' (The UK07 Rider) के नाम से जानती है, शनिवार को लाइव सुसाइड की कोशिश की। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे दावों के अनुसार, यह महज एक दुर्घटना नहीं बल्कि आत्महत्या का प्रयास बताया जा रहा है।

पढ़ें यूपी की टॉप न्यूज

शंकराचार्य पर केस कराने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी पर चलती ट्रेन में जानलेवा हमला, नाक काटने की कोशिश

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ कोर्ट जाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी पर चलती ट्रेन में जानलेवा हमला हुआ। हमलावरों ने उनकी नाक काटने की कोशिश की। आशुतोष ने खुद को टॉयलेट में बंद कर जान बचाई और शंकराचार्य सहित सहयोगियों पर हमले का आरोप लगाया है।

150 की स्पीड से दौड़ाई कार, बिग बॉस फेम अनुराग की लाइव सुसाइड की कोशिश, देखिए VIDEO

मशहूर यूट्यूबर अनुराग डोभाल (यूके07 राइडर) ने दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर कार टकराकर कथित तौर पर आत्महत्या का प्रयास किया। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और उन्हें मेरठ से दिल्ली रेफर किया गया है। घटना का एक लाइव वीडियो भी वायरल हो रहा है।

मार्च में जनवरी जैसा घना कोहरा, यूपी के इस शहर में मौसम के मिजाज ने चौंकाया, विज्ञानी भी हैरान

यूपी के बुलंदशहर में रविवार सुबह मार्च के महीने में जनवरी जैसा घना कोहरा देख हर कोई हैरान रह गया। बेमौसम धुंध के कारण दृश्यता शून्य के करीब पहुंच गई और हाईवे पर वाहनों की रफ्तार कम हो गई। वैज्ञानिक भी हैरान हैं और इसे दुर्लभ मौसम घटना मान रहे हैं।

देशभर में ठगी करने वाले गिरोह के दो फर्जी जीएसटी अफसर दबोचे, चार की तलाश जारी

यूपी के गोरखपुर में राजघाट थाना क्षेत्र के घंटाघर में सराफा व्यापारी के कर्मचारी से जीएसटी अधिकारी बनकर 9.50 लाख रुपये की टप्पेबाजी करने वाले ईरानी गैंग के दो शातिर जालसाजों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। साथ ही आरोपियों के पास से 1.80 लाख रुपये नकद बरामद किए।

दुबई में हालात खराब, लगातार गिर रहीं मिसाइलें; बस से ओमान पहुंचे भारतीय ने सुनाई खौफनाक दास्तां

ईरान-इजरायल युद्ध के कारण दुबई समेत खाड़ी देशों में फंसे भारतीय जान बचाकर भाग रहे हैं। बागपत का दानिश दुबई से ओमान पहुंचा है और वहां के खौफनाक हालात बयां किए हैं। फ्लाइट्स कैंसिल होने और महंगे टिकटों के कारण हजारों भारतीय संकट में हैं।

प्रयागराज में दादा के सामने पोते का अपहरण, LKG के छात्र को कार में अगवा कर ले गए बदमाश

प्रयागराज के मांडा थाना क्षेत्र में छह वर्षीय बच्चे का दिनदहाड़े अपहरण हो गया। स्कूल वैन से उतरकर दादा के साथ घर जा रहे मासूम को कार सवार बदमाश कुछ सेकेंड में उठाकर फरार हो गए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपियों की तलाश कर रही है और बच्चे की बरामदगी के लिए टीमें लगाई गई हैं।

सऊदी अरब और दुबई में फंसे दो बेटे, रात में की फोन पर बात सुबह हार्ट अटैक से मां की मौत

खाड़ी देशों में फंसे दो बेटों से रात में मां ने फोन पर बात की और शनिवार सुबह घर में झाड़ू लगाते समय मौत हो गई। डाक्टरों ने दिल का दौरा पड़ने का अंदेशा जताया। मां के मौत की जानकारी बेटों को दी गई लेकिन उड़ानें बंद होने से वे अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सके।

शिक्षक आत्महत्या केस में एक और लिपिक निलंबित, फरार बीएसए शालिनी की तलाश जारी

देवरिया के शिक्षक कृष्णमोहन सिंह खुदकुशी प्रकरण में बीएसए कार्यालय के वरिष्ठ लिपिक तनुज श्रीवास्तव को शासन ने निलंबित कर दिया है। शनिवार की देर शाम को निलंबन की कार्रवाई होने के बाद से बीएसए कार्यालय में खलबली मच गई है।

बिहार के भोजपुर में दोस्त से मिलने गई युवती से गैंगरेप, यूपी के 2 हैवान भी शामिल; 10 लोगों पर केस

इस मामले में पीड़िता के भाई की तहरीर पर दस लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। आरोपितों में दो यूपी, जबकि एक आरा मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के रहने वाले भी शामिल हैं। इधर, दुष्कर्म की घटना के बाद युवती की हालत गंभीर बनी है। उसका इलाज कराया जा रहा है।

एक और किसान को बाघ ने बनाया निवाला, दुधवा टाइगर रिजर्व बफर जोन में मिला अधखाया शव

लखीमपुर खीरी के संपूर्णानगर में खेत गए 50 वर्षीय किसान प्रगट सिंह को बाघ ने मार डाला। शनिवार को उनका अधखाया शव मिला। वन विभाग की लापरवाही से नाराज ग्रामीणों ने हंगामा किया। पुलिस ने स्थिति संभाली और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

यूपी की अन्य खबरें और अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए ‘लाइव हिन्दुस्तान’ के साथ।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।

और पढ़ें
UP Top News Up News UP News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |