UP Top News Today: सीएम योगी बांटेंगे नियुक्ति पत्र, मायावती ने बुलाई बैठक

UP Top News Today: सीएम योगी आदित्यनाथ रविवार को लखनऊ के लोकभवन में यूपीएसएससी के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। वहीं, आज मायावती ने अपने आवास पर बसपा की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है जिसमें संगठन की मजबूती को लेकर चर्चा होने की संभावना है।

UP Top News Today: सीएम योगी आदित्यनाथ रविवार को लखनऊ के लोकभवन में आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत विभिन्न व्यवसाय के नवचयनित 1,510 अनुदेशकों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे।

उधर, बसपा सुप्रीमो मायावती ने कल यानी शुक्रवार को भतीजे और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ के माफीनामे बाद उनके घर वापसी की घोषणा कर दी थी। अशोक सिद्धार्थ को 12 फरवरी 2025 को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते निकाल दिया गया था। इस बीच आज मायावती ने अपने आवास पर बसपा की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है जिसमें संगठन की मजबूती को लेकर चर्चा होने की संभावना है।

पढ़ें यूपी की टॉप न्यूज महिपाल गैंग पर कसा शिकंजा, पूर्व दर्जा राज्यमंत्री पन्नालाल फरार घोषित; कुर्क होगी प्रॉपर्टी जमीनों का सौदा कराने के बहाने किसानों से करोड़ों रुपये की ठगी करने वाले महिपाल यादव गैंग के खिलाफ वर्ष 2023 में मुकदमे दर्ज होने का सिलसिला शुरू हुआ था। गैंग के खिलाफ भोजीपुरा, मीरगंज, कोतवाली, भुता, प्रेमनगर समेत अन्य थानों में 20 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो गए।

कॉपर-टी लगवाने के बाद भी गर्भवती हो गई महिला, 3 बच्चों को दिया जन्म 18 दिसंबर 2021 को पीलीभीत के महिला अस्पताल में कॉपर-टी लगवाई थी। जून महीने में अचानक महिला को दर्द उठा। इस पर वह 12 जून 2023 को वह कॉपर टी की जांच कराने महिला अस्पताल पहुंची। वहां उसकी जांच नहीं की गई। आरोप है कि उससे रुपयों की मांग की गई।

गणेश विसर्जन देख लौट रहे युवक की चाकू से गोदकर हत्या, दिन में हुए विवाद का लिया बदला यूपी में मेरठ के दौराला रोड पर शनिवार देर रात एक सेल्समैन युवक को धारदार हथियारों से गोद डाला। युवक को गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। सरधना मोहल्ला तकियाकैत निवासी 24 वर्षीय बॉबी पुत्र नरेश कपड़े के शोरूम पर सेल्समैन था।

भांजे संग मिल पत्नी ने पति की हत्या कर चारपाई समेत दफनाया, बच्चों से कहा- पापा को मारना जरूरी था यूपी के कानपुर में प्रेम संबंध में बाधक बनने पर सचेंडी में मामी ने भांजे के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी और शव गांव के बाहर बाग में दफना दिया। एक साल पहले हुई इस सनसनीखेज घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने मृतक की पत्नी और भांजे को गिरफ्तार कर लिया है।

कूड़े के विवाद में युवक की गोली मारकर हत्या, फायरिंग में तीन लोग घायल, आरोपी फरार यूपी के मैनपुरी में गैरेज के सामने पड़े कूड़े को लेकर हुए विवाद में शनिवार को एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। फायरिंग में तीन अन्य लोग भी गोली लगने से घायल हैं। सूचना के बाद कई थानों की पुलिस फोर्स के साथ एसपी गांव में पहुंचे।

पाकिस्तानी से बतियाती थी छात्रा, उसी ने बुलाया था पंजाब; बड़ी साजिश से बाल-बाल बच गई लड़की छात्रा 10वीं तक पढ़ी है। वह सोशल मीडिया पर सक्रिय रहती है। उसने इंस्टाग्राम पर कई से दोस्ती कर रखी है। उसकी पंजाब की एक युवती से दोस्ती हुई थी। वह किसी पाकिस्तानी युवक से संपर्क में आ गई और दोनों की चैटिंग शुरू हो गई। बीते बुधवार को मोबाइल पर कॉलिंग से नाराज होकर परिजनों ने छात्रा को फटकार लगाई थी।

आलीशान मकान को बाहर से बंद कर मोहल्लेवालों ने बुलाई पुलिस, 4 लड़कियों संग पकड़ाए 3 लड़के हंगामा कर रहे लोगों ने बताया कि इस मकान में लंबे समय से सेक्स रैकेट चल रहा था। आए दिन युवक और युवतियों का आना-जाना लगा रहता था। कई बार लोगों ने पुलिस से शिकायत की, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। मोहल्ले के ही कुछ युवक योजना बनाकर शनिवार की रात लगभग पौने 11 बजे ग्राहक बनकर पहुंचे।

कार से कूद कर भागी दुल्हन और उसकी सहेली, पीछे दौड़े दूल्हे के दोस्त; सड़क पर हाईवोल्टेज ड्रामा दुल्हन और उसकी सहेली ने टॉयलेट का बहाना बनाकर कार रुकवाई और कूदकर भाग निकलीं। दोनों महिलाएं पास बन रहे नए बाईपास की तरफ दौड़ीं।दूल्हे के दोस्तों ने उनका पीछा किया और पकड़ लिया। इस दौरान महिलाओं और लड़के पक्ष के लोगों के बीच झगड़ा भी हुआ। सड़क पर देर तक हाईवोल्टेज ड्रामा चलता रहा।

लिव-इन से छुटकारा पाने को स्पा सेंटर संचालक ने युवती को चलती कार से फेंका, बॉयफ्रेंड भागा यूपी में आगरा के डौकी क्षेत्र में शनिवार दोपहर पूठा झील चौराहे के पास कार से एक युवती को फेंका गया। यह देख मौके पर भीड़ जुट गई। युवती घटना के लिए अपने पति को जिम्मेदार ठहराने लगी। पुलिस ने उसे अस्पताल भेजा और आरोपित को पकड़ा।

शमशाद ने खुद को राकेश बता तलाकशुदा से की शादी, रुपए वसूले और गर्भवती होते ही छोड़ दिया इंस्टाग्राम के जरिए राकेश निषाद नामक युवक उसके संपर्क में आया। धीरे-धीरे राकेश के प्रलोभन में वह फंसती गई। शादी का झांसा देकर वह शारीरिक संबंध बनाने लगा। उसने उसे अपने दो बच्चों के बारे में बताया था। तब भी वह शादी करने के लिए तैयार था। एक साल तक दोनों साथ रहे।

साहब न बनिए..., रिटायरमेंट के दिन धरने पर बैठा कर्मचारी, महापौर ने अफसरों को किया तलब; फिर महापौर बोलीं-आप खुद को ‘साहब’ न समझें। कर्मचारी ने सफाई देने का प्रयास किया तो महापौर ने कहा कि उनको कुछ नहीं सुनना है, आप फाइल लेकर कैम्प कार्यालय पहुंचे। इसके बाद रिटायर हो रहे कर्मचारियों ने महापौर को अपनी पीड़ा बताई। तब महापौर ने अफसरों को अपने कैंप ऑफिस में तलब कर लिया।