UP Top News Today: यूपी में गैस सिलेंडर महंगा, दामाद ने सास का किया कत्ल
UP Top News Today: यूपी में गैस सिलेंडर महंगा हो गया है। घरेलू सिलेंडर 60 रुपये और कमर्शियल 114 रुपये महंगा हुआ। अब एलपीजी की कीमत 950 रुपये के पार है। वहीं, बिजनौर में दामाद ने सास की गोली मारकर हत्या कर दी। 2 साल पहले कोर्ट मैरिज की थी। पुलिस जांच कर रही है।
UP Top News Today 7 March 2026: युद्ध के कारण खाड़ी देशों से गैस-तेल की सप्लाई पर असर पड़ रहा है। इसी कारण अब यूपी में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की रीफिलिंग 60 रुपये महंगी हो गई है। वहीं, कॉमर्शियल सिलेंडर 114 रुपये से अधिक महंगा हो गया है।
यूपी के बिजनौर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां नहटौर के गांव फुलसंदा में शुक्रवार रात दामाद ने 50 वर्षीय सास की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
UP LPG Price: घरेलू सिलेंडर 60 और कमर्शियल 114 रुपये महंगा, एलपीजी 950 रुपये के पार
ईरान-इजराइल युद्ध की वजह से खाड़ी देशों से गैस-तेल की सप्लाई पर असर दिखने लगा है। करीब 11 महीने बाद घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की रीफिलिंग 60 रुपये महंगी हो गई है। वहीं, कॉमर्शियल सिलेंडर 114 रुपये से अधिक महंगा हो गया है।
बिजनौर में दामाद ने सास की गोली मारकर की हत्या, 2 साल पहले की थी कोर्ट मैरिज
बिजनौर में एक दामाद ने 50 वर्षीय सास की गोली मारकर हत्या कर दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। वहीं, पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है।
मेरठ के होटल से फिल्म डायरेक्टर का बैग चोरी; आईफोन, लैपटॉप समेत 7 लाख का सामान गायब
मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र स्थित होटल कन्वे से मुंबई के फिल्म निर्देशक सिद्धार्थ कुमार का बैग चोरी हो गया। बैग में मोबाइल, लैपटॉप, नकदी समेत करीब 7 लाख रुपये का सामान था। एसी ठीक करने आए कर्मचारियों पर शक जताया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है।
185 साल से सेना में सेवा दे रहा शुक्ला परिवार, अब पांचवीं पीढ़ी के तन्मय बनेंगे लेफ्टिनेंट
गोंडा के शुक्ला परिवार ने 185 वर्षों की अवधि में भारतीय सेना को लगातार पांच पीढ़ियों से सैनिक देकर इतिहास रच दिया है। उन्हें ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी से भारतीय सेना में कमीशन प्रदान किया जाएगा। तन्मय अपने पूर्वज हवलदार द्वारा 1841 में शुरू की गई गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाएंगे।
UPSC 2025: पिता हाईकोर्ट में वकील, मां टीचर; अब बेटा-बेटी बनेंगे अफसर, एक ही दिन दो खुशियां
होनहार भाई-बहन आदित्य हृदय उपाध्याय और आयुषी उपाध्याय ने एक साथ UPSC सिविल सर्विसेज एग्जाम पास किया है, जिसमें उन्हें154वीं और 361वीं रैंक मिली है, जिससे उनके परिवार को बहुत गर्व हुआ है।
यूपी पुलिस मुठभेड़ में अपहरण कांड आरोपी दो गिरफ्तार, हॉफ एनकाउंटर में पैर में लगी गोली
यूपी के गोंडा में मोरंग व्यवसायी के अपहरण की घटना में शामिल दो बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इस दौरान एक के पैर में लगी गोली। बदमाशों के कब्जे से अवैध असलहा, कारतूस, एक मोटरसाइकिल और 58 हजार रुपये नकद बरामद किए हैं।
IAS की फैक्ट्री प्रयागराज में सन्नाटा, UPSC 2025 रिजल्ट के टॉप 500 में जगह नहीं, 4 होनहारों ने बचाई लाज
देश की सबसे प्रतिष्ठित संघ लोक सेवा आयोग के यूपीएससी दो हजार पच्चीस नतीजों में इस बार प्रयागराज से कोई भी अभ्यर्थी टॉप पांच सौ में जगह नहीं बना सका जिससे काफी मायूसी है।
पानीपत-गोरखपुर एक्सप्रेसवे के इन गांवों में जमीन की रजिस्ट्री पर रोक, जल्द शुरू होगा अधिग्रहण
पानीपत-गोरखपुर एक्सप्रेसवे में जमीन अधिग्रहण से पहले प्रभावित गांवों में जमीन क्रय-विक्रय की प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। जिले में तहसील सदर एवं कैंपियरगंज में राजस्व गांवों में प्रभावित गाटो में रोक लगाई गई है। इन गांवों में अब जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होगी।
UPSC 2025 में गोरखपुर-बस्ती के होनहार चमके, सिद्धार्थनगर के पुरु को 86वीं रैंक मिली
gorakhpur basti upsc results 2026: यूपीएससी सिविल सेवा के रिजल्ट से गोरखपुर बस्ती डिवीजन में बहुत खुशी की लहर है, जिसमें पुरु दुबे, शिवांश और विशाल समेत 13 होनहार कैंडिडेट्स ने यह प्रतिष्ठित परीक्षा शानदार तरीके से पास की है।
प्रेम प्रसंग में कातिल बना भाई, जुड़वा बहन की हत्या के बाद मां पर जानलेवा हमला
यूपी के मुरादाबाद में मझोला के बुद्धिविहर में चाकू से गोद कर निर्ममता पूर्वक बहन की हत्या और मां पर जानलेवा हमला करने के आरोपी हार्दिक के खिलाफ पुलिस ने हत्या और जानलेवा हमले का केस दर्ज किया है। यह मुकदमा हार्दिक की घायल मां नीलिमा की तहरीर पर लिखा गया है।
