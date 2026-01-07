UP Top News Today: पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की जेल में बिगड़ी तबीयत, आज रिमांड पर आएगा फैसला

संक्षेप: UP Top News Today: पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की जेल में तबीयत बिगड़ गई है। देवरिया जेल में बंद अमिताभ ठाकुर को इलाज के लिए गोरखपुर रेफर कर दिया है। मंगलवार को कोर्ट ने अमिताभ ठाकुर की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। आज अमिताभ ठाकुर की रिमांड पर फैसला भी आना है।

UP Top News Today 7 January 2026: पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की जेल में तबीयत खराब हो गई है। अमिताभ ठाकुर अभी देवरिया जेल में बंद हैं। उनकी तबीयत खराब होने पर उन्हें इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज ले गए। यहां से उन्हें गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है।

यूपी के देवरिया जेल में धोखाधड़ी के मामले में बंद पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को मंगलवार को सीजेएम न्यायालय से राहत नहीं मिली। उनकी जमानत याचिका व रिमांड पर मंगलवार को सुनवाई हुई। न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। आज उनकी रिमांड को लेकर फैसला आना है।

पढ़ें यूपी की टॉप न्यूज पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की जेल में बिगड़ी तबीयत, देवरिया से गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर देवरिया जेल में बंद पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की मंगलवार की देर रात अचानक तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद उन्हें देवरिया के ही महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया। वहां से गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है।