UP Top News Today: पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की जेल में बिगड़ी तबीयत, आज रिमांड पर आएगा फैसला

UP Top News Today: पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की जेल में बिगड़ी तबीयत, आज रिमांड पर आएगा फैसला

UP Top News Today: पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की जेल में तबीयत बिगड़ गई है। देवरिया जेल में बंद अमिताभ ठाकुर को इलाज के लिए गोरखपुर रेफर कर दिया है। मंगलवार को कोर्ट ने अमिताभ ठाकुर की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। आज अमिताभ ठाकुर की रिमांड पर फैसला भी आना है।

Jan 07, 2026 09:58 am ISTSrishti Kunj लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
UP Top News Today 7 January 2026: पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की जेल में तबीयत खराब हो गई है। अमिताभ ठाकुर अभी देवरिया जेल में बंद हैं। उनकी तबीयत खराब होने पर उन्हें इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज ले गए। यहां से उन्हें गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है।

यूपी के देवरिया जेल में धोखाधड़ी के मामले में बंद पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को मंगलवार को सीजेएम न्यायालय से राहत नहीं मिली। उनकी जमानत याचिका व रिमांड पर मंगलवार को सुनवाई हुई। न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। आज उनकी रिमांड को लेकर फैसला आना है।

पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की जेल में बिगड़ी तबीयत, देवरिया से गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर

देवरिया जेल में बंद पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की मंगलवार की देर रात अचानक तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद उन्हें देवरिया के ही महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया। वहां से गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है।

पूरी खबर यहां पढ़ें: पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की जेल में बिगड़ी तबीयत, देवरिया से गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर

नाबालिग बेटी के रेप केस में सरकारी कर्मचारी की सजा और उम्रकैद पर अदालत की रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी व्यक्ति के आजीविका के अधिकार को कम नहीं किया जा सकता है। उसे भी रोजी रोटी कमाने का अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ़ इस मामले में शामिल होने की वजह से उसकी ज़िंदगी जीने के लिए रोजी-रोटी कमाने के अधिकार को कम नहीं किया जा सकता।

पूरी खबर यहां पढ़ें: नाबालिग बेटी के रेप केस में सरकारी कर्मचारी की सजा और उम्रकैद पर अदालत की रोक

एक छोटी से गलती पड़ी भारी! बुजुर्ग ने रैपर के साथ निगली टेबलेट, फट गई आंत

एक बुजुर्ग की एक छोटी सी गलती जान पर बन आई। दरअसल, बुजुर्ग मेडिकल स्टोर से जोड़ों की दर्द की दवा ले आया और रैपर समेत टेबलेट निगल ली। रैपर के नुकीले कोनों ने आंतें चीर दीं। बुजुर्ग की हालत नाजुक हो गई।

पूरी खबर यहां पढ़ें: एक छोटी से गलती पड़ी भारी! बुजुर्ग ने रैपर के साथ निगली टेबलेट, फट गई आंत

केजीएमयू धर्मांतरण; डॉक्टर रमीज की तलाश में पीलीभीत में छापेमारी, करीबियों से पूछताछ

केजीएमयू लखनऊ के रेजीडेंट डॉक्टर रमीज मलिक पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। 50 हजार का इनाम घोषित होने के बाद रमीज की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज की गई है। पीलीभीत में पुलिस ने छापेमारी की है।

पूरी खबर यहां पढ़ें: केजीएमयू धर्मांतरण; डॉक्टर रमीज की तलाश में पीलीभीत में छापेमारी, करीबियों से पूछताछ

डरा-धमका कर कई सालों तक रेप, हैवानियत की शिकार नाबालिग ने बच्ची को दिया जन्म

यूपी के उन्नाव में हैवानियत की शिकार किशोरी ने मंगलवार को सुमेरपुर पीएचसी में एक बच्ची को जन्म दिया। मामले की जानकारी लगते ही मिशन शक्ति टीम अस्पताल पहुंची और पीड़िता को आर्थिक मदद के साथ सुरक्षा का भरोसा दिलाया।

पूरी खबर यहां पढ़ें: डरा-धमका कर कई सालों तक रेप, हैवानियत की शिकार नाबालिग ने बच्ची को दिया जन्म

बड़े शहरों में बड़ी छंटनी, यूपी की नई वोटर लिस्ट क्या दे रही संकेत, SIR को लेकर सच साबित हुई आशंका?

यूपी की नई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट सामने आ गई है। इसमें सबसे बड़ी 'छंटनी' मध्य और पश्चिमी यूपी के उन बड़े शहरों में हुई है, जिन्हें रोजी-रोजगार का केंद्र माना जाता था।

पूरी खबर यहां पढ़ें: बड़े शहरों में बड़ी छंटनी, यूपी की नई वोटर लिस्ट क्या दे रही संकेत, SIR को लेकर सच साबित हुई आशंका?

गोरखपुर में 6.45 लाख वोटरों के नाम कटे, 6 फरवरी तक सुधार का मौका

एसआईआर 2026 के तहत गोरखपुर जिले की अनंतिम मतदाता सूची मंगलवार को प्रकाशित कर दी गई। सूची के अनुसार जिले में कुल 30.20 लाख से अधिक मतदाता दर्ज हैं, जबकि 6.45 लाख वोटरों के नाम कटे हैं।

पूरी खबर यहां पढ़ें: गोरखपुर में 6.45 लाख वोटरों के नाम कटे, 6 फरवरी तक सुधार का मौका

एक ही गांव में दो आत्महत्या! पहले युवक ने लगाई फांसी, शव देखकर घर पहुंची किशोरी भी फंदे से झूली

यूपी के एटा में एक ही गांव में युवक और किशोरी ने फांसी लगा ली। दोनों को परिजनों की ओर से मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां पर डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। दोनों की आत्महत्या में करीब दो घंटे का अंतर रहा है। एक ही गांव में दो के आत्महत्या की खबर मिलने पर पुलिस में खलबली मच गई।

पूरी खबर यहां पढ़ें: एक ही गांव में दो आत्महत्या! पहले युवक ने लगाई फांसी, शव देखकर घर पहुंची किशोरी भी फंदे से झूली

यूपी SIR में तीन करोड़ नाम गायब, अब हर बूथ पर जूझना होगा, किसके लिए बड़ी चुनौती?

यूपी की वोटर लिस्ट से करीब तीन करोड़ नाम गायब हो गए हैं। ऐसे में सियासी दलों के लिए बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। अब भाजपा-सपा और अन्य दलों को हर बूथ पर जूझना होगा।

पूरी खबर यहां पढ़ें: यूपी SIR में तीन करोड़ नाम गायब, अब हर बूथ पर जूझना होगा, किसके लिए बड़ी चुनौती?

गोरखपुर में अलाव ताप रहे लोगों को स्कॉर्पियो ने रौंदा, किशोर समेत 3 की मौके पर ही मौत, तीन घायल

गोरखपुर के एम्स थाना क्षेत्र के रामपुर के पास मंगलवार रात तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने अलाव ताप रहे लोगों को कुचल दिया। इस हादसे में ड्राइवर समेत तीन लोगों की मौत हो गई। जबकी तीन घायल हो गए।

पूरी खबर यहां पढ़ें: गोरखपुर में अलाव ताप रहे लोगों को स्कॉर्पियो ने रौंदा, किशोर समेत 3 की मौके पर ही मौत, तीन घायल

यूपी की अन्य खबरें और अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए ‘लाइव हिन्दुस्तान’ के साथ।

