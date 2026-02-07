Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Top News Today 7 February 2026 CM Yogi Adityanath Mayawati BSP Meeting Weather Crime Politics updates
UP Top News Today: सपा नेता के पिता की हत्या में पुलिस पर एक्शन, प्रयागराज सुसाइड केस में खुला राज

UP Top News Today: सपा नेता के पिता की हत्या में पुलिस पर एक्शन, प्रयागराज सुसाइड केस में खुला राज

संक्षेप:

UP Top News Today: सपा नेता के पिता की हत्या में पुलिस पर एक्शन लिया गया। मामले में 9 को लाइन हाजिर करते हुए स्वाट टीम भंग की गई। वहीं, प्रयागराज सुसाइड केस में जानकारी सामने आई है कि लड़की एक युवक की धमकियों से परेशान थी और इसी कारण आत्महत्या की।

Feb 07, 2026 10:41 am ISTSrishti Kunj लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
share Share
Follow Us on

UP Top News Today 7 February 2026: यूपी में सपा नेता के पिता की हत्या को लेकर बड़ा ऐक्शन लिया गया। पुलिस पर कार्रवाई करते हुए एक इंस्पेक्टर-दो दरोगा समेत 9 लाइन हाजिर किए गए हैं। स्वाट टीम की पूरी यूनिट भंग कर दी गई है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

प्रयागराज सुसाइड केस में नया मोड़ सामने आया है। बताया जा रहा है कि युवती रेप, ब्लैकमेलिंग से तंग आकर ट्रेन के आगे कूदी थी। पिता ने एक युवक पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इसी युवक की धमकी के कारण लड़की मानसिक तौर पर प्रताड़ित महसूस कर रही थी।

पढ़ें यूपी की टॉप न्यूज

यूपी: सपा नेता के पिता की हत्या को लेकर बड़ा ऐक्शन, एक इंस्पेक्टर-दो दरोगा समेत 9 लाइन हाजिर

13 जनवरी रात सपा नेता विवेक यादव के पिता जगदेव यादव की नृशंस हत्या कर दी गई थी। चार दिनों पूर्व पयागपुर में ई रिक्शा सवार महिला के 20 लाख के जेवर की टप्पेबाजी, कैसरगंज इलाके में हुई चोरी और पयागपुर के ननके हत्याकांड का खुलासे में स्वाट टीम असफल रही है। इससे पूरी यूनिट भंग कर दी गई।

रेप, ब्लैकमेलिंग से तंग आकर ट्रेन के आगे कूदी थी युवती; प्रयागराज सुसाइड केस में नया मोड़

प्रयागराज के थरवई में रेलवे ट्रैक पर मिली 17 वर्षीय किशोरी की सिरकटी लाश मामले में तीन युवकों पर एफआईआर दर्ज हुई। पिता ने एक युवक पर दुराचार, शादी का दबाव और धमकी का आरोप लगाया। पुलिस के अनुसार मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर किशोरी ने आत्महत्या की, जांच जारी है।

Lucknow Weather: दिन में रहेगी धूप, अभी 48 घंटे लखनऊ में चलेंगी तेज सर्द हवा

यूपी की राजधानी में मौसम में अगले कुछ दिनों तक किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है। पहाड़ों पर पहुंचे पश्चिमी विक्षोभ का असर मैदानों तक नहीं पहुंचेगा। मौसम साफ रहेगा और धूप निकलेगी। हालांकि 48 घंटे तक पूरे क्षेत्र में 12-20 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से तेज सर्द हवाएं चलती रहेंगी।

45 मिनट में 3 घंटे का सफर; अप्रैल से लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेस वे पर फर्राटा भरेंगी गाड़ियां

लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे अप्रैल के पहले हफ्ते से शुरू होने की तैयारी में है। निर्माण अंतिम चरण में है। एक्सप्रेसवे चालू होने पर दोनों शहरों के बीच सफर 3 घंटे से घटकर 45-60 मिनट रह जाएगा। 125 किमी/घंटा स्पीड, 6 लेन, आधुनिक निगरानी सिस्टम और आउटर रिंग रोड से ट्रैफिक व अर्थव्यवस्था को फायदा होगा।

ये कैसा पति? पत्नी के इलाज में पैसे खर्च होने लगे तो कर दी हत्या, दोस्तों ने भी साथ दिया

20 साल पहले जिस राहुल शर्मा ने रीता शर्मा से सात जन्मों के साथ की कसम खाई थी उसी राहुल ने अपने दो दोस्तों के साथ मिल कर दो फरवरी की रात को रीता की चाकू से गोद कर मार डाला। रीता हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर हत्यारोपी पति समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

यमुना एक्सप्रेस वे पर बस से उतरे कई यात्रियों को कंटेनर ने कुचला, 6 की मौत

यूपी के मथुरा में एक बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 6 लोगों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि यमुना एक्सप्रेस-वे पर माइलस्टोन 88 के निकट कंटेनर द्वारा कुचलने से 6 लोगों की मौत हो गई। हादसा शनिवार तड़के करीब 2:45 बजे हुआ।

नाबालिग लड़की को IVF सेंटर में ले जाकर निकलवा दिया अंडाणु, 5 हिरासत में; हो सकता है बड़ा खुलासा

आईवीएफ सेंटर की महिला एजेंट के साथ मिलकर आरोपियों ने लड़की को रुपये का प्रलोभन देकर उसका फर्जी आधार कार्ड और विवाहिता होने का कूटरचित हलफनामा दिया और गैरकानूनी ढंग से अंडाणु निकलवा दिया। पुलिस ने लड़की की मां की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर चार महिलाओं और एक युवक को हिरासत में लिया है।

दौड़ लगाने गए नाबालिग लड़के की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या, मोबाइल ले गए आरोपी

यूपी के एटा में शुक्रवार सुबह दौड़ लगाने निकले किशोर की गला रेतकर हत्या कर दी गई। उसका शव सरसों के खेत में पड़ा मिला। वह दो बहनों का अकेला भाई था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। परिजनों ने रंजिश से इनकार किया है।

वृंदावन में ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर के दानपात्र से भेंट चोरी, विरोध पर अभद्रता

यूपी के मथुरा में वृंदावन स्थित विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर एक बार फिर विवादों के कारण चर्चा में है। मंदिर के सेवायत अनन्य गोस्वामी ने मंदिर में तैनात एक निजी सुरक्षा गार्ड पर दानपात्र (गुल्लक) से भेंट चोरी करने और विरोध करने पर अभद्रता करने का गंभीर आरोप लगाया है।

रील के लिए सीन क्रिएट करने में महिला ने गंवा दी जान, 4 साल की बेटी का शोर सुन पहुंचे पड़ोसी

27 वर्षीय मोहनी शुक्रवार दोपहर घर पर अकेली थी। उसका पति काम की तलाश में कहीं गया था। मौका देख वह हुक पर रस्सी का फंदा बनाकर मोबाइल से रील बना रही थी। तभी अचानक फंदा कस जाने से उसकी मौत हो गई। कुछ देर बाद कमरे में पहुंची चार वर्षीय बेटी ने मां को फंदे पर लटकते देखा तो चीख पड़ी।

यूपी की अन्य खबरें और अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए ‘लाइव हिन्दुस्तान’ के साथ।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।

और पढ़ें
UP Top News Up News UP News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |